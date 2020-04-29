«Засовываю в кошельки людям тысячи рублей, а они их выбрасывают в мусор». Колонка старшей по дому

Если завести разговор на тему ЖКХ, то каждый второй россиянин скажет, что услуги управляющих компаний — это темный лес, в котором закопаны огромные деньги. А за что эти деньги берут — никто не хочет знать. За год своего председательства в совете дома мне доводилось общаться с большим количеством жильцов, и я могу сделать уверенный вывод, что тема жилищно-коммунального хозяйства пугает людей до такой степени, что большинство из них готовы платить любые деньги, лишь бы ни в чем не разбираться.

Написала и повесила на дом объявление, что управляющая компания приписала к своему годовому отчету 77 тысяч рублей, хотя год назад в присутствии десятков жителей обещала выполнить все эти работы на деньги из квартплаты. Я предложила соседям обсудить переход в другую компанию с более низким тарифом и нормальной системой отчетов. Внизу оставила свой телефон. Как вы думаете, кто-нибудь позвонил, хотя бы из любопытства? Через несколько дней специальный человек из нашего ЖЭУ пробежался по подъездам и аккуратно все мои объявления оторвал, стыдливо не глядя на камеры, которые его записывали.

