«Засовываю в кошельки людям тысячи рублей, а они их выбрасывают в мусор». Колонка старшей по дому

Мы все платим за услуги ЖКХ, часто не особо вдаваясь в детали. Периодически помимо привычных расходов в платежках появляются сомнительные графы о проведении каких-то дополнительных работ. Журналист и старшая по дому Мария Роговая попыталась сэкономить своим соседям почти 300 тысяч рублей. Но столкнулась не просто с пассивностью, а с активным нежеланием многих жителей дома даже пытаться отстаивать свои права. О своем опыте Мария рассказала в своей авторской колонке. Мы намеренно не называем адрес дома, где случилось описанное, поскольку эта ситуация показалась нам типичной. И в ней, кажется, отражено отношение части нашего народа к любой власти вообще. Даже если это власть «завхоза», которому ты же сам и платишь зарплату. Далее от первого лица.
Если завести разговор на тему ЖКХ, то каждый второй россиянин скажет, что услуги управляющих компаний — это темный лес, в котором закопаны огромные деньги. А за что эти деньги берут — никто не хочет знать. За год своего председательства в совете дома мне доводилось общаться с большим количеством жильцов, и я могу сделать уверенный вывод, что тема жилищно-коммунального хозяйства пугает людей до такой степени, что большинство из них готовы платить любые деньги, лишь бы ни в чем не разбираться.
Написала и повесила на дом объявление, что управляющая компания приписала к своему годовому отчету 77 тысяч рублей, хотя год назад в присутствии десятков жителей обещала выполнить все эти работы на деньги из квартплаты. Я предложила соседям обсудить переход в другую компанию с более низким тарифом и нормальной системой отчетов. Внизу оставила свой телефон. Как вы думаете, кто-нибудь позвонил, хотя бы из любопытства? Через несколько дней специальный человек из нашего ЖЭУ пробежался по подъездам и аккуратно все мои объявления оторвал, стыдливо не глядя на камеры, которые его записывали.
Я не поленилась выложить это видео в группу дома. Отгадайте, что ответили жильцы? «Правильно сделал, молодец, что сорвал!». «Доски в подъездах — это же их имущество!». «Нечего портить отношения с властью!». Люди всерьез считают, что управляющая организация управляет не плотниками, сантехниками, уборщицами и дворниками, а всем домом и даже всеми его жильцами. Сначала эта организация вешает им доски объявлений по цене крыла от самолета, а потом срывает с этих досок неугодные объявления, где написано, что у жильцов технично воруют деньги, приписывая в годовой отчет какие-то невообразимые суммы за работы, которые ни с кем не согласовывались. «Вы будете проверять за нами каждый вбитый гвоздь?» — раздраженно спрашивает меня гендиректор нашей гигантской «управляшки», и я пытаюсь представить себе, сколько можно вбить гвоздей на 77 тысяч рублей.
Семья молодых научных сотрудников на полном серьезе заявила, что в период пандемии коронавируса менять управляющую компанию ни в коем случае нельзя, иначе мы останемся без света, воды и тепла. Аргумент, что за воду, свет и тепло деньги уходят напрямую поставщикам этих ресурсов, и управляющие компании не имеют к этим платежам никакого отношения, разбился о гордое молчание. Страх перемен, кажется, лишает людей способности рассуждать логически.
«Сменить управляющую компанию для человека родом из СССР — это как прыжок с парашютом или даже без него»
Самое близкое соседство с домом, который уже девять лет успешно обслуживает другая компания, не избавляет людей от страха перемен. А чтобы упорно игнорировать очевидную реальность, включается механизм «не верь глазам своим». Этот дом меньше платит? Не может быть! Прозрачная отчетность? Ерунда! А если это правда, то они скоро обанкротятся, вот увидите! Ведь мы дороже них платим за гарантию надежности, успокаивают себя напуганные переменами жители.
— А еще у нас большой парк техники! — вторят им сотрудники управляющей компании, арендующей львиную долю этой техники в тех же фирмах, где ее нанимают их более мелкие конкуренты.
— А еще мы до конца лета бесплатно отремонтируем ваш ободранный подъезд! — приободрили сотрудники сферы ЖКХ недовольную часть жителей. Но не отремонтировали. Ни до конца лета, ни до конца года, ни до начала следующего лета. Только деньги за ремонт взяли.
— Не нужно мне ничего объяснять, и хватит баламутить наш дом! — кричит возмущенная соседка в ответ на мои попытки рассказать жильцам, сколько сотен тысяч в год мы могли бы экономить, если бы сменили управляющую.
— Нас здесь все устраивает! — вторят ей с лавочки пенсионеры.
Если перевести эти нескончаемые беседы с соседями в театр пантомимы, то я бегаю от одного жильца к другому, пытаясь засунуть им обратно в кошелек несколько тысячных купюр, которые они настойчиво пихают в мусорный контейнер. Но не стоит отчаиваться. Ведь это только первое действие многоактного спектакля. Шоу продолжается.
Согласны с автором?
До этого на НГС выходил откровенный монолог еще одной старшей по дому, которая честно призналась, что упертая тетка, и рассказала, трудно ли работать на такой посту. Вот ее правила жизни.
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