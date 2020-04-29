Минюст России подготовил очередную порцию изменений в новую редакцию КоАП РФ, которая уже успела наделать много шума. Это тот же документ, в котором предлагалось серьезно повысить штрафы за нарушения ПДД. Но от этой идеи уже отказались, а большинство новых идей, по сути, на пользу гражданам. То есть от концепции затягивания гаек и шестикратного увеличения некоторых штрафов отказались.
Штрафов меньше, невиновных больше
Вместо повышения штрафов решено, наоборот, смягчить ответственность за некоторые нарушения. Ведомство планирует сократить максимальный срок обязательных работ с 200 до 60 часов. Это наказание применяется, например, для водителей, севших за руль после лишения прав.
Также Минюст сообщает, что в кодекс решено включить принцип презумпции невиновности. То есть человек будет считаться невиновным до тех пор, пока вину не докажут. При этом не совсем понятно, чем это правило отличается от уже действующей статьи 1.5 КоАП «Презумпция невиновности», в которой говорится о том же самом и которая не действует, например, для нарушений, зафиксированных автоматическими камерами.
Кроме того, за первое негрубое нарушение в обязательном порядке будут применять предупреждение вместо штрафа. Сейчас та или иная санкция применяется на усмотрение полицейского, а после принятия новой нормы отказаться от предупреждения и сразу выписать штраф он не сможет. Среди водительских статей предупреждение предусмотрено, в частности, за нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля, нечитаемые номера, забытые права, неправильную парковку (в некоторых случаях) и невключенный поворотник.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА «Новости», что в отношении водителей данный принцип фактически отменен. Человека за рулем считают источником повышенной опасности, поэтому любое сомнение истолковывается не в пользу водителя.
— В судах этот обвинительный уклон сохранялся и сохраняется до сегодняшнего дня, — заявил Лысаков. — Новое решение приведет к более объективному подходу.
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Вместе с тем Минюст решил не продлевать срок давности привлечения к ответственности с двух — трех месяцев до одного года.
— В большинстве случаев срок давности и так уже составляет один год, поэтому мы и предлагали установить его в качестве общего правила для всех нарушений, — объясняет «Коммерсанту» замглавы Минюста России Денис Новак. — Это было бы проще для восприятия и правильнее с юридической точки зрения. Но по результатам публичного обсуждения решено оставить всё как есть.
Доносить станет сложнее
Вместе с тем ужесточатся требования к работе дорожных камер. Для них установят единые правила по размещению и использованию, чтобы исключить произвол при их установке и появление ошибочных штрафов.
Минюст отмечает, что люди никак не должны влиять на работу комплексов.
— Они должны работать без какого-либо воздействия человека, быть размещенными в установленном порядке и независимо от действий оператора фиксировать все нарушения, для которых предназначены, — сообщает пресс-служба министерства.
Из этого можно сделать вывод, что штрафы, выписанные в ручном режиме, в некоторых случаях станут недействительными. Речь о ситуациях, когда нарушение фиксирует обычный гражданин, на смартфоне которого есть специальное приложение для жалоб на нарушителей (работает не во всех регионах). Судя по всему, в таких случаях постановления больше не смогут выписывать в упрощенном порядке — только после вызова нарушителя и составления протокола. Впрочем, уже не первый год вынашивается идея «народных инспекторов», которые смогут сообщать о нарушителях с помощью специальных приложений на смартфоне.
В 2019 году суды уже начали отменять некоторые штрафы, выписанные с помощью смартфонов граждан. Постановление на этот счет выпустил Верховный суд, заявив, что съемка на телефон не считается автоматической фиксацией. Теперь эту норму хотят закрепить в КоАП.
Бездействие — тоже нарушение
Но есть и спорные моменты. К уже подготовленной норме о штрафах за действия, нарушающие тишину с 11 вечера до 7 утра, хотят ввести наказания за бездействие. Таким образом, привлекать к ответственности хотят не только за громкую музыку и проведение шумных ремонтных работ, но и за то, что человек не выключает сигнализацию автомобиля или, например, не успокаивает лающую собаку.
В Совете Федерации уже заявили, что выступят против этих предложений. Там считают, что эти нормы расплывчаты и могут привести к необоснованным штрафам и коррупции. Например, непонятно, будет ли гражданин виноват в том случае, если сигнализация сработала во время его отсутствия.
Вместо общего повышения штрафов за нарушения ПДД в России могут ввести индивидуальные наказания для каждого водителя в зависимости от его рейтинга. Для начала этот подход протестируют в нескольких регионах и, в случае удачных испытаний, распространят на всю страну.