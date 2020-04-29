Также Минюст сообщает, что в кодекс решено включить принцип презумпции невиновности. То есть человек будет считаться невиновным до тех пор, пока вину не докажут. При этом не совсем понятно, чем это правило отличается от уже действующей статьи 1.5 КоАП «Презумпция невиновности», в которой говорится о том же самом и которая не действует, например, для нарушений, зафиксированных автоматическими камерами.



Кроме того, за первое негрубое нарушение в обязательном порядке будут применять предупреждение вместо штрафа. Сейчас та или иная санкция применяется на усмотрение полицейского, а после принятия новой нормы отказаться от предупреждения и сразу выписать штраф он не сможет. Среди водительских статей предупреждение предусмотрено, в частности, за нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля, нечитаемые номера, забытые права, неправильную парковку (в некоторых случаях) и невключенный поворотник.



Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА «Новости», что в отношении водителей данный принцип фактически отменен. Человека за рулем считают источником повышенной опасности, поэтому любое сомнение истолковывается не в пользу водителя.

