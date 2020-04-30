Проверяем уровень загрязнённости города на чистом белом пёсике (результат неожиданный даже для нас)

Снег в этом году сошёл очень быстро, обнажив Пылесибирск во всей красе. О том, как улицы Новосибирска утопают в пыли, мы рассказали и показали в своих апрельских фоторепортажах, а неделю назад обсудили с экологами и экспертами самый, пожалуй, актуальный для весны вопрос — откуда в Новосибирске так много пыли. На этот раз мы решили проверить, насколько загрязнён наш город и устроили небольшую прогулку с белым самоедом по тихому центру. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли. Подробности эксперимента (и много милых фото) — в материале Ксении Лысенко.
Для начала сразу предупредим: наш эксперимент не претендует на серьёзность. Всё, что мы хотели выяснить — это то, насколько сильно пыль осложняет жизнь тех новосибирцев (и их пёсиков), которые, несмотря на режим самоизоляции, вынуждены передвигаться по загрязнённым улицам.
А потому знакомьтесь — это пёс Остин и его хозяйка Анастасия, в компании которых мы отправились на прогулку по тихому центру.
Псу Остину два года, он живёт в компании других самоедов и хаски за городом, у заводчицы Анастасии. Герой нашего эксперимента — негородской житель, а потому отмываться от пыли, по словам хозяйки, ему приходится не так часто, как пёсикам, живущим в Новосибирске.
Для прогулки мы выбрали простой маршрут, пролегающий по тихому центру. С Анастасией и Остином встретились на пересечении улиц Советская и Максима Горького за Первомайским сквером, далее двинулись вниз по Максима Горького, повернули на улицу Революции, а затем по Ленина вернулись к исходной точке. Прогулка заняла у нас не более 20–25 минут, что, конечно, обрадовало Остина, но вряд ли могло обрадовать нас — уровень загрязнённости на тот момент оценивался CityAir на 7 баллов, и пыль в воздухе можно было заметить даже невооружённым глазом.
— У самоедов особенная шерсть, — рассказывала тем временем заводчица. — Они любопытные, поэтому увидев какую-нибудь лужу с радостью в ней изваляются. И вот он стоит весь грязный, но отряхнётся — и грязи будто и не было. Но с пылью такой фокус не пройдёт, она будто бы в шерсть въедается. Поэтому моем, конечно, часто ходим к грумеру.
Пёс во время рассказа Анастасии тщательно исследовал окрестности — обнюхивал деревья, попил из лужи напротив «Красного факела», пробовал жевать траву и несколько раз попытался взрыхлить землю носом.
Самый грязный участок пути как раз оказался на улице Революции, возле театра «Красный факел». Пыль буквально хрустела на зубах, а ветер разносил с проспекта Димитрова мусор. От мешков с мусором нам пришлось отгонять Остина — к этому моменту собака уже успела немного «припылиться».
В конце прогулки особых загрязнений на шерсти самоеда мы не заметили. Издалека он казался таким же белым, хотя, признаемся, вблизи пыль нельзя было не заметить. А вот белая одежда действительно приобрела характерный сероватый, «новосибирский» оттенок. Возможно, дело в особой шерсти самоедов, а может, в Новосибирске не всё так плохо обстоит с пылью. По крайней мере, прогуливаться с белыми пёсиками по центру города вполне себе можно.
А как другие владельцы собак в Новосибирске справляются с прогулками по пыльному городу? Ощущаете ли вы загрязнённость, и влияет ли это на ваших питомцев? Поделитесь с нами в комментариях.
На прошлой неделе в Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе, особенно на улицах Немировича-Данченко, Первомайской, Горького и Линейной. Улица с клубами пыли даже попала на видео.