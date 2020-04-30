Проверяем уровень загрязнённости города на чистом белом пёсике (результат неожиданный даже для нас)

Для начала сразу предупредим: наш эксперимент не претендует на серьёзность. Всё, что мы хотели выяснить — это то, насколько сильно пыль осложняет жизнь тех новосибирцев (и их пёсиков), которые, несмотря на режим самоизоляции, вынуждены передвигаться по загрязнённым улицам.

А потому знакомьтесь — это пёс Остин и его хозяйка Анастасия, в компании которых мы отправились на прогулку по тихому центру.