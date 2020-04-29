Одна из самых главных новинок этого года на автомобильном рынке России — компактный кроссовер KIA Seltos, который долго ждали и гадали, каким он будет по размерам и стоимости. Фактически это первый прямой конкурент Hyundai Creta, которая уже несколько лет царит в сегменте B-SUV. Оттого было еще интереснее, каким окажется Seltos и как он оттянет на себя покупателей «Креты». Сегодня в материале НГС — 5 главных плюсов и 5 минусов нового кроссовера.