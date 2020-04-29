Одна из самых главных новинок этого года на автомобильном рынке России — компактный кроссовер KIA Seltos, который долго ждали и гадали, каким он будет по размерам и стоимости. Фактически это первый прямой конкурент Hyundai Creta, которая уже несколько лет царит в сегменте B-SUV. Оттого было еще интереснее, каким окажется Seltos и как он оттянет на себя покупателей «Креты». Сегодня в материале НГС — 5 главных плюсов и 5 минусов нового кроссовера.
KIA Seltos (предоставлен дилером «Мегапарк») — компактный кроссовер класса «Креты» и прямой же ее конкурент. По размерам он чуть больше (4370 мм длины против 4270 мм, 2630 мм колесной базы против 2590 мм), но по сути это различие непринципиальное. При этом Seltos всего на 9 мм короче Nissan Qashqai, с которым у него тоже могут сложиться конкурентные отношения.
Seltos предлагается на нашем рынке с большим выбором моторов и коробок передач: 1,6-литровые атмосферный и турбированный мотор, 2-литровый атмосферник, механика, робот, автомат, вариатор. Возможен передний или полный привод. Конкретно наш тестовый автомобиль — с 2-литровым 149-сильным двигателем и вариатором, а в системе полного привода у него — блокируемая муфта.
Уровней оснащения тоже много — в топе у вас будет кожаный салон, проекция, система удержания в полосе, система предотвращения столкновения, контроль мертвых зон, парковочный ассистент, вентиляция и электропривод сидений, беспроводная зарядка. Наша машина — максимальный Premium стоимостью
Итак, главные достоинства «Селтоса».
Дизайн
Кроссовер получился интереснее и выразительнее простенькой «Креты», его угловатый дизайн отчасти груб, отчасти агрессивен. Такое оформление передка с массивной радиаторной решеткой и крупными фарами характерно для огромных взрослых джипов и пикапов Ford/Chevrolet.
Сзади тоже привлекательный внешний вид с замысловатыми фонарями с хромированной перемычкой между ними, с подштамповками под отражатели. В целом автомобиль смотрится солиднее, чем он есть на самом деле.
Динамика, управляемость
С 2-литровым атмосферником полноприводной Seltos берет первую сотню за 10,4 секунды, это не ураган, но приемлемая городская динамика. У него хорошая прозрачная связь по педали газа, быстрые реакции и неплохой подхват. Есть селектор выбора режимов движения — «Спорт» ощутимо обостряет отклик на акселератор. Вариаторная коробка передач имитирует автомат, давая двигателю хорошо раскрутиться и «переключая» передачи ближе к концу диапазона оборотов. Понравился плотный, насыщенный тяжестью руль, который в спортрежиме еще более обостряется и даёт внятную обратную связь.
Оформление интерьера
Салон кроссовера не сказать чтобы чересчур нарядный, но свежий и небанальный. Два яруса передней панели с разными материалами, удобный и красивый блок климата, стильные дверные ручки, центральный тоннель с кожаным селектором коробки передач и ассиметричной металлизированной ручкой со стороны пассажира.
Очень забавная форма решеток динамиков — будто по ним ударили и вдавили. Но, по крайней мере, необычно.
Плавность хода
Это выдающееся качество «Селтоса» — инженерам удалось настроить амортизаторы практически идеально для российских дорог. На выбоинах подвеска мягко пружинит и сглаживает тряску, на крупных ямах так же сглаживается удары, получить жесткий некомфортный пробой на кроссовере сложно. Смело можно ехать по колодцам, рельсам и лежачим полицейским, при этом автомобиль не раскачивается и не валится на бок — вот что значит оптимальная настройка подвески.
Полный привод
Этот плюс, разумеется, относится к полноприводным версиям. Клиренс «Селтоса» 18,5 сантиметра, и кроссовер вполне жизнеспособен на проселках, в грязи, в городском снегу и на больших ухабах. В системе полного привода здесь стоит муфта, подключающая задние колеса при пробуксовке передних. Есть возможность ее заблокировать, чтобы распределить крутящий момент поровну по осям.
А теперь главные минусы автомобиля.
Не оправдавшие ожидания размеры
На картинках «Селтос» выглядел достаточно большим и просторным автомобилем, а в реальности оказался гораздо более компактным. Все же он и узок, и отчасти походит на приподнятый хэтчбэк — для многих покупателей, которые увидят машину вживую, это будет разочарованием.
Скользкий руль
Кожа рулевого колеса слишком гладкая и рука по ней скользит, особенно при интенсивном вращении баранки. Кроме того, такая гладкая кожа уже выглядит слегка затертой — можно предположить, что достаточно быстро она залоснится.
Камера заднего вида
Картинка с камеры заднего вида не отличается особо высокой четкостью, но это не главная беда. После нескольких минут езды в дождливую погоду камеру закидало водой так, что на экране оставалось наблюдать только огромные капли. Возможно, причина в том, что торчащая камера совсем не спрятана под ручку отпирания багажной двери.
Жесткий пластик
Все же «Селтос» автомобиль не из дешевых, он стоит от 1,1 до 2 миллионов рублей и особенно в дорогих версиях хотелось бы видеть хотя бы мягкую переднюю панель. Но здесь всё из жестких материалов, причем пластик некоторых элементов салона не только неприятен на ощупь, но и невзрачен на вид. При этом сам интерьер, как уже говорилось, оформлен интересно.
Цена
Стоимость «Селтоса» ожидалась чуть выше уровня «Креты», но вышло по-другому. Базовый полупустой вариант на механике стоит 1 119 900 рублей, а, к примеру, средняя комплектация с полным приводом и 2-литровым мотором обойдется в 1 589 900 рублей. Мы уж не говорим про наш топовый вариант за 2 миллиона — это уже ценник KIA Sportage. А за те же 1,6 миллиона можно взять 2-литровый Nissan Qashqai с передним приводом и в неплохом оснащении — он всё же престижнее и выше классом.