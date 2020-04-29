Обаятельный хлам: 6 ошибок в вашей квартире, которые мешают там отдыхать и работать (кастрюля в холодильнике — зло)

Если вы в пятый раз за весну споткнулись о зимние ботинки в прихожей и сказали несколько нелитературных слов — значит, пришло время сезонной уборки (тем более почти май). Но главное правило профессиональных расхламителей — нельзя убраться там, где много лишнего. Сейчас в вашей душе бунт — все эти вещи для чего-то, и они вообще-то денег стоят. Но на самом деле они просто создают беспорядок и тот самый визуальный шум, который мешает вам расслабиться в собственной квартире, а еще убраться до конца (всегда остается немного). Эксперты собрали современные лайфхаки организации пространства, а также описали ошибки, которые каждый из нас хоть раз совершал.
Это не хлам!
Специалист по организации пространства Анна Кучеренко советует начинать расхламляться по категориям, а не по комнатам.
— Это не так, когда вы вываливаете вперемешку содержимое всего комода, а потом запихиваете все обратно. А когда вы вываливаете только одну категорию вещей, например, «домашняя одежда», предварительно собрав все экземпляры и из шкафа, и из ванной, и с кресла, и только видя весь объем, решаете, с чем расставаться, — советует Анна.
Также эксперт рекомендует четко ограничить себя по времени — ставьте таймер, делайте перерывы и не беритесь за все сразу.
При расхламлении удобно разделить все нажитое непосильным трудом на группы — нужные вещи, которые по окончании вы разложите по местам. Отдельно отсортируйте вещи, которые требуют ремонта и в дальнейшем будут востребованы (сюда не входят те, которые требуют ремонта уже 2 года). У вас обязательно найдутся экземпляры, которые вы отдадите (договоритесь сразу, кому и когда), а также то, что можно продать и выбросить.
— Постарайтесь исключить категорию «на подумать». Как правило, когда вы берете вещь в руки, вы в доли секунды честно понимаете, нужна она вам или нет. Не обманывайте себя, откладывая вещь до лучших времен, — советует Анна.
Также эксперт не советует предаваться воспоминаниям при расхламлении пространства.
Амбассадор порядка Мари Кондо рекомендует разбирать «сентиментальные» вещи в последнюю очередь, ведь с такими расставаться сложнее всего. Она считает, что нужно подготовить себя и научиться расхламлению на более легких категориях. За «сентиментальные» вещи стоит браться уже на финише, когда ваше сердце почти превратилось в льдинку.
Саботаж при расхламлении
Анна Кучеренко делит все отговорки, возникающие в процессе расхламления, по двум неприятным чувствам — страх и чувство вины. Нам страшно выкинуть что-то нужное, страшно, что вещь потом понадобится. Мы виним себя за неиспользование дорогой вещи и чувствуем себя неудобно перед близкими за ненужные подарки.
— Например, вы храните красивый набор посуды на верхней полке в шкафу. Какова вероятность, что наступит тот самый особый случай, когда вы ее достанете, если за 5 лет такого ни разу не произошло? Либо достаем и пользуемся сейчас, либо избавляемся. Или если вы сейчас избавитесь от этого пальто, а потом вдруг похудеете, а его уже не будет. Что самое страшное может случиться в этот момент? Вам придется голой по улице ходить? — спрашивает Анна.
Также она советует продумать план Б — если вещь (а вдруг?) действительно понадобится, решите, как вы сможете обойтись без нее. Например, все тот же набор посуды для особого случая можно заменить такими-то тарелками и чашками, их хватит на всех, даже если придет 10 гостей.
Еще способ избавиться от страхов — посчитать деньги. Да-да. Только не те, которые уже потрачены, а те, которые можно получить.
— Дорогой кухонный комбайн стоит без дела, и только его стоимость заставляет его хранить. Но если он не приносит пользы, разве несет он какую-то ценность? Сейчас, в вашем доме, его ценность 0 рублей. Но если не ждать еще 5 лет, когда такую модель вообще перестанут выпускать, а продать его сейчас, то, возможно, он еще принесет ценность вашей семье, — заключает эксперт по порядку.
Куда сложить остальное?
Организатор пространства Анна Ковалева назвала самые неочевидные ошибки, которые мы совершаем при планировании зон хранения и самом хранении. Начнем по порядку.
Ошибка №1: Покупка шкафов наспех. В итоге, чаще всего, такие шкафы оказываются непрактичными, полки глубокими. И хранить там что-то неудобно и не с руки. При покупке мебели обязательно нужно продумывать, что и где будет храниться.
Ошибка №2: Покупка мебели с открытыми полками или прозрачными дверцами. В этом случае нужно очень тщательно продумывать хранение. Следить за порядком и чаще протирать пыль. Многим это доставляет больше забот, нежели шкафы с непрозрачными дверцами.
По мнению организатора пространства Маруси Петрушовой, открытые системы хранения также повышают уровень визуального шума, что мешает концентрироваться и отдыхать в собственной квартире. Поэтому полки без дверок и горизонтальные поверхности могут добавлять визуально беспорядка, даже если вещи будут лежать на своих местах.
Ошибка №3: Покупка органайзеров наобум и разного цвета. Обязательно нужно замерять полки перед покупкой. Это нужно, чтобы был задействован каждый сантиметр полки. Ладно, если органайзер будет меньше полки, а если больше? То, скорее всего, он так и останется незадействованным и будет валяться без дела. К тому же это зря потраченные деньги. А если покупать их не в одной цветовой гамме, то это создаст визуальный шум, и ощущения порядка не будет.
Ошибка №4: Шкафы не до потолка (кухонные в том числе). В этом случае вы теряете огромное количество места, которое можно было бы использовать для хранения.
Ошибка №5: Убирать еду в кастрюле или сковороде в холодильник. Мало того, что не видно, что там лежит, приходится открывать крышку каждый раз, так еще и места занимает в 3–4 раза больше, нежели прозрачный контейнер. И к тому же, если хранить в контейнере, то ваши кастрюли и сковороды в случае необходимости всегда будут чистые и под рукой.
Ошибка №6: Хранить вещи не там, где вы ими пользуетесь. Например, делаете макияж в ванной комнате, а косметику храните в спальне. Обуваетесь около входной двери, а обувная ложка хранится в комоде в другом конце коридора.
Неприлично эргономично
С тем, что и как нельзя организовывать и хранить — более-менее понятно. Но вот как надо, если места немного и нет денег на дорогостоящие шкафы и кухни, а тем более на ремонт? Организатор пространства Анна Ковалева рассказала о нескольких полезных фишках из своего опыта.
Хранить вещи в цоколе кухни. Если вы только планируете кухню, а место ограничено, то нет ничего лучше, чем добавить пару ящиков в цоколь кухни. Хотя и ящики делать не обязательно.
Использовать вешалку для хранения обуви. Прикрепите ее к низу стены, тем самым сэкономив место и пространство. Порядок в этом случае гарантирован.
Предусмотреть магнитную ленту для заколок. Чтобы не терять мелкие заколки и невидимки, прикрепите под зеркалом или в ящике магнитную ленту. Все аксессуары будут на виду.
Хранить вещи, которые редко нужны, на верху шкафа. Разместите интерьерные корзины на верхних шкафах. Храните в них то, что используется редко, или сезонные вещи.
Организатор пространства Маруся Петрушова рекомендует подписывать все органайзеры и контейнеры.
Хранить одежду вертикально. Это экономит пространство и выглядит крайне опрятно. Несложные манипуляции с футболкой, брюками и даже нижним бельем — и ваша полка вмещает больше вещей, чем в обычной стопке. Как бы аккуратно вещь ни лежала в стопочке, по закону подлости нам захочется достать именно нижнюю вещь. Стопочка обязательно упадет, и на полке вновь появится бардак. При вертикальном хранении все вещи доступны сразу.
Купить специальный контейнер для пакетов, который крепится к стенке шкафа или на дверцу.
И специальную подставку под гладильную доску и утюг. Эти предметы постоянно переезжают с подоконника на подоконник, из-за одной двери к другой. Специальная подставка под гладильную доску также облегчит жизнь. Ее можно повесить на дверь или на стену.
Какой из лайфхаков приживется в вашем доме?
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