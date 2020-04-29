«Без работы останутся больше 100 тысяч человек»: владельцы ресторанов и баров обратились к губернатору

Представители новосибирского общепита обратились к губернатору региона Андрею Травникову и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать в уличном формате. Чем такой формат отличается от привычных нам летников, какие аргументы бизнесмены приводят в свою защиту и как они собираются защищать посетителей от коронавируса, рассказывает Мария Тищенко.
Кто это придумал?
Автор этой идеи вице-президент и председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева говорит, что даже если губернатор не разрешит заведениям открыться, то пытаться в любом случае нужно — слишком много стоит на кону. Новосибирцы, аргументирует она, всё равно создают себе стихийные места на площади Ленина и на Красном проспекте для того, чтобы взять еду на вынос из ближайших заведений и поесть:
— Тогда почему бы не контролировать этот процесс? Те же байкеры собираются, массово поедают бургеры. Если бы стояли столы с правильным расстоянием, то можно было бы контролировать, как люди сидят. Поэтому возникла такая идея. Мы коллективно довели это письмо до ума. Оттягивать ситуацию не нужно, потому что лучше раньше заявить о нашем предложении, нежели, когда рестораны загнутся и никаких вариантов спасения не останется.
Владельцы заведений выбрали формулировку «уличный формат», а не летник, потому что последние как правило открываются ближе к лету, а сейчас речь идёт о мае. Под уличным форматом авторы инициативы понимают стоящие на улице столы, за которыми можно поесть и пойти дальше.
Документ подписали владельцы разных заведений, в основном, не очень больших — баров, кафе, ресторанов.
— Сейчас рестораны в общероссийском и общемировом масштабе выставили источниками инфекции. То одним, то другим разрешают работать, а общепиту ни при каких обстоятельствах, потому что все туда пойдут и заразятся. Поэтому большая проблема ещё и в том, что после того, как всем заведениям общепита разрешат работать, вообще мало кто туда пойдёт, потому что в них и так в последнее время не очень хорошо ходили, — считает Галина Шеломенцева.
О чём говорится в обращении?
Письмо называется предложением по экстренным мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания. Авторы ссылаются на данные Минпромторга о том, что рынок общественного питания Новосибирской области стабильно рос. Оборот за 2018 год составил 26,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2019 года, городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий (стационарных и нестационарных) на 114 тысяч посадочных мест. Прирост сети составил 3,8% к отчётному периоду прошлого года.
— Но в связи с ограничениями работы наших предприятий, введёнными до 30 апреля с возможной пролонгацией, оборот предприятий фактически стал равен 0, что в перспективе одного-двух месяцев ставит предприятия под угрозу банкротства и закрытия, а более 100 тысяч сотрудников (а с учётом членов их семей — это более 250 тысяч человек) — останутся без работы и средств к существованию, — утверждают авторы письма.
Поэтому представители инициативной группы просят губернатора и Роспотребнадзор разрешить им работать в уличном формате:
— Разрешить с 1 по 31 мая 2020 года осуществлять деятельность предприятий общественного питания в уличном формате (на территориях, прилегающих к заведениям, в предварительно согласованных размерах), с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Как заведения будут защищать посетителей от коронавируса
В обращении перечислены следующие пункты:
1. Соблюдение расстояния между столами не менее 1 метра с количеством одного-двух гостей за столом (за исключением семей из не более четырёх человек с подтверждением родства), отсутствие на конструкциях (при их наличии) баннеров, плёнок и иных заградительных поверхностей, препятствующих свободной циркуляции воздуха.
2. Организация ежедневного «входного фильтра» перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и гостей.
3. Соблюдение противоэпидемических мероприятий:
- работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки), организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;
- влажная уборка производственных помещений, оборудования, мебели, санузлов каждые три-четыре часа с использованием дезинфицирующих средств;
- проветривание и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп производственных помещений и соблюдение социальной дистанции.
Что об этом думают владельцы заведений
Среди подписавших это письмо — соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев. Он считает, что если губернатор разрешит работать в уличном формате, то его заведение сможет выполнить все обязательства, потому что, по сути, летом так оно и работает. Впрочем, если делать какие-то вечеринки, то за соблюдением норм уследить будет сложно.
— Непонятно, кто за всем этим будет следить. Но я считаю, что это письмо стоит подписать, потому что хоть кто-то на официальном уровне привлекает внимание к проблемам заведений общественного питания. Опыт европейских стран показал, что, конечно, больше всего пострадали авиакомпании — у них чуть ли не миллиардные убытки, но больше всего в условном эквиваленте пострадали бары, рестораны кафе. Откроются непродовольственные магазины, музеи — всё, а общепит заработает в последнюю очередь. Наша отрасль, на мой взгляд, пострадала больше всего в малом бизнесе, а внимание к нашим проблемам не привлекается.
При этом он считает странными требования, изложенные в письме — по его словам, не у всех есть возможность организовать летник или что-то подобное в уличном формате:
— Нужно будет на балансе держать много скоропортящихся продуктов и не факт, что формат летника это окупит. А ещё арендодатель, вывоз мусора и так далее... Много сложностей.
Создатель ресторана «Библиотека» и ресторана грузинской кухни «Рэсторани» Наталья Ильина до вопроса журналиста НГС письма не видела, но отнеслась к самой идее хорошо:
— Абсолютно согласна с письмом. Работа в режиме летних кафе позволит многим кафе и ресторанам продержаться в этот тяжёлый период, тем более, что в этом году погода к этому располагает. Учитывая, что мы все справляемся сами, как можем, это было бы значительной помощью всем предприятиям общественного питания.
Журналист НГС отправил запросы в пресс-службу правительства и Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать поступившие к ним предложения. Ответ пока не поступил.
Поддерживаете ли вы авторов письма? Нужно ли разрешить работать барам, ресторанам и кафе?
Что еще прочитать про общепит в эпоху коронавирусного кризиса?
Ранее НГС писал, какие рекомендации выпустил Роспотребнадзор для заведений общепита о работе после открытия — вот этот список.
Многие новосибирские заведения смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и запустили свою доставку. Как это у них получилось — выяснил наш коллега Стас Соколов. И даже протестировал некоторые из них.
Перед закрытием баров и ресторанов журналист НГС Алёна Истомина сделала репортаж о том, как новосибирцы решили отметить и запомнить это событие. Получилось очень мощно — вы только посмотрите на эти ночные кадры из заведений.
А еще на НГС есть специальная рубрика «Антикризис», где мы публикуем информацию о мерах поддержки.