«Без работы останутся больше 100 тысяч человек»: владельцы ресторанов и баров обратились к губернатору

Представители новосибирского общепита обратились к губернатору региона Андрею Травникову и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать в уличном формате. Чем такой формат отличается от привычных нам летников, какие аргументы бизнесмены приводят в свою защиту и как они собираются защищать посетителей от коронавируса, рассказывает Мария Тищенко.

Кто это придумал?

Автор этой идеи вице-президент и председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева говорит, что даже если губернатор не разрешит заведениям открыться, то пытаться в любом случае нужно — слишком много стоит на кону. Новосибирцы, аргументирует она, всё равно создают себе стихийные места на площади Ленина и на Красном проспекте для того, чтобы взять еду на вынос из ближайших заведений и поесть: