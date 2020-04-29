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«Без работы останутся больше 100 тысяч человек»: владельцы ресторанов и баров обратились к губернатору

Они просят разрешить работу в летнем формате, утверждая, что это их последний шанс. Иначе — банкротство

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Авторы обращения подчеркивают, что речь идёт именно об уличном формате, а не о летниках. Чем они отличаются — читайте ниже

Авторы обращения подчеркивают, что речь идёт именно об уличном формате, а не о летниках. Чем они отличаются — читайте ниже

Представители новосибирского общепита обратились к губернатору региона Андрею Травникову и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать в уличном формате. Чем такой формат отличается от привычных нам летников, какие аргументы бизнесмены приводят в свою защиту и как они собираются защищать посетителей от коронавируса, рассказывает Мария Тищенко.

Кто это придумал?

Автор этой идеи вице-президент и председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева говорит, что даже если губернатор не разрешит заведениям открыться, то пытаться в любом случае нужно — слишком много стоит на кону. Новосибирцы, аргументирует она, всё равно создают себе стихийные места на площади Ленина и на Красном проспекте для того, чтобы взять еду на вынос из ближайших заведений и поесть:

— Тогда почему бы не контролировать этот процесс? Те же байкеры собираются, массово поедают бургеры. Если бы стояли столы с правильным расстоянием, то можно было бы контролировать, как люди сидят. Поэтому возникла такая идея. Мы коллективно довели это письмо до ума. Оттягивать ситуацию не нужно, потому что лучше раньше заявить о нашем предложении, нежели, когда рестораны загнутся и никаких вариантов спасения не останется.

Владельцы заведений выбрали формулировку «уличный формат», а не летник, потому что последние как правило открываются ближе к лету, а сейчас речь идёт о мае. Под уличным форматом авторы инициативы понимают стоящие на улице столы, за которыми можно поесть и пойти дальше.

Владельцы заведений общепита говорят, что они сильно пострадали и в течение месяца-двух могут оказаться на грани банкротства и закрытия

Владельцы заведений общепита говорят, что они сильно пострадали и в течение месяца-двух могут оказаться на грани банкротства и закрытия

Документ подписали владельцы разных заведений, в основном, не очень больших — баров, кафе, ресторанов.

— Сейчас рестораны в общероссийском и общемировом масштабе выставили источниками инфекции. То одним, то другим разрешают работать, а общепиту ни при каких обстоятельствах, потому что все туда пойдут и заразятся. Поэтому большая проблема ещё и в том, что после того, как всем заведениям общепита разрешат работать, вообще мало кто туда пойдёт, потому что в них и так в последнее время не очень хорошо ходили, — считает Галина Шеломенцева.

О чём говорится в обращении?

Письмо называется предложением по экстренным мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания. Авторы ссылаются на данные Минпромторга о том, что рынок общественного питания Новосибирской области стабильно рос. Оборот за 2018 год составил 26,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2019 года, городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий (стационарных и нестационарных) на 114 тысяч посадочных мест. Прирост сети составил 3,8% к отчётному периоду прошлого года.

Многие заведения сейчас работают только на доставку&nbsp;—&nbsp;либо через агрегаторов типа «Яндекс.Еды» и Delivery club, либо самостоятельно, через собственных курьеров

Многие заведения сейчас работают только на доставку — либо через агрегаторов типа «Яндекс.Еды» и Delivery club, либо самостоятельно, через собственных курьеров

— Но в связи с ограничениями работы наших предприятий, введёнными до 30 апреля с возможной пролонгацией, оборот предприятий фактически стал равен 0, что в перспективе одного-двух месяцев ставит предприятия под угрозу банкротства и закрытия, а более 100 тысяч сотрудников (а с учётом членов их семей — это более 250 тысяч человек) — останутся без работы и средств к существованию, — утверждают авторы письма.

Поэтому представители инициативной группы просят губернатора и Роспотребнадзор разрешить им работать в уличном формате:

— Разрешить с 1 по 31 мая 2020 года осуществлять деятельность предприятий общественного питания в уличном формате (на территориях, прилегающих к заведениям, в предварительно согласованных размерах), с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Как заведения будут защищать посетителей от коронавируса

В обращении перечислены следующие пункты:

1. Соблюдение расстояния между столами не менее 1 метра с количеством одного-двух гостей за столом (за исключением семей из не более четырёх человек с подтверждением родства), отсутствие на конструкциях (при их наличии) баннеров, плёнок и иных заградительных поверхностей, препятствующих свободной циркуляции воздуха.

2. Организация ежедневного «входного фильтра» перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и гостей.

Не все смогут организовать уличный формат, но те, кто готов это сделать, обязуются соблюдать все необходимые меры

Не все смогут организовать уличный формат, но те, кто готов это сделать, обязуются соблюдать все необходимые меры

3. Соблюдение противоэпидемических мероприятий:

  • работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки), организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;
  • влажная уборка производственных помещений, оборудования, мебели, санузлов каждые три-четыре часа с использованием дезинфицирующих средств;
  • проветривание и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп производственных помещений и соблюдение социальной дистанции.

Что об этом думают владельцы заведений

Среди подписавших это письмо — соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев. Он считает, что если губернатор разрешит работать в уличном формате, то его заведение сможет выполнить все обязательства, потому что, по сути, летом так оно и работает. Впрочем, если делать какие-то вечеринки, то за соблюдением норм уследить будет сложно.

— Непонятно, кто за всем этим будет следить. Но я считаю, что это письмо стоит подписать, потому что хоть кто-то на официальном уровне привлекает внимание к проблемам заведений общественного питания. Опыт европейских стран показал, что, конечно, больше всего пострадали авиакомпании — у них чуть ли не миллиардные убытки, но больше всего в условном эквиваленте пострадали бары, рестораны кафе. Откроются непродовольственные магазины, музеи — всё, а общепит заработает в последнюю очередь. Наша отрасль, на мой взгляд, пострадала больше всего в малом бизнесе, а внимание к нашим проблемам не привлекается.

При этом он считает странными требования, изложенные в письме — по его словам, не у всех есть возможность организовать летник или что-то подобное в уличном формате:

— Нужно будет на балансе держать много скоропортящихся продуктов и не факт, что формат летника это окупит. А ещё арендодатель, вывоз мусора и так далее... Много сложностей.

Создатель ресторана «Библиотека» и ресторана грузинской кухни «Рэсторани» Наталья Ильина до вопроса журналиста НГС письма не видела, но отнеслась к самой идее хорошо:

— Абсолютно согласна с письмом. Работа в режиме летних кафе позволит многим кафе и ресторанам продержаться в этот тяжёлый период, тем более, что в этом году погода к этому располагает. Учитывая, что мы все справляемся сами, как можем, это было бы значительной помощью всем предприятиям общественного питания.

Журналист НГС отправил запросы в пресс-службу правительства и Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать поступившие к ним предложения. Ответ пока не поступил.

Поддерживаете ли вы авторов письма? Нужно ли разрешить работать барам, ресторанам и кафе?

    Что еще прочитать про общепит в эпоху коронавирусного кризиса?

    Ранее НГС писал, какие рекомендации выпустил Роспотребнадзор для заведений общепита о работе после открытия — вот этот список.

    Многие новосибирские заведения смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и запустили свою доставку. Как это у них получилось — выяснил наш коллега Стас Соколов. И даже протестировал некоторые из них.

    Перед закрытием баров и ресторанов журналист НГС Алёна Истомина сделала репортаж о том, как новосибирцы решили отметить и запомнить это событие. Получилось очень мощно — вы только посмотрите на эти ночные кадры из заведений.

    А еще на НГС есть специальная рубрика «Антикризис», где мы публикуем информацию о мерах поддержки.

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    коронавирус в НовосибирскеобщепитедаАндрей Травиниковрестораныантикризис
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