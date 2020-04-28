Некоторые новосибирцы, читая о симптомах коронавируса — высокая несбиваемая температура, кашель, больное горло, потеря обоняния — с уверенностью говорят, что они переболели им ещё начале года. Когда такой вопрос задали главному инфекционисту Новосибирской области Ларисе Поздняковой, то она допустила мысль, что первые случаи заболевания на территории нашей области действительно могли быть еще в январе-феврале. Мы попросили врача, эксперта по лабораторной диагностике Александра Соловьева рассказать, мог ли COVID-19 обосноваться в России уже в начале 2020 года.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как развивалась пандемия вообще и эпидемия в каждой стране. Китай официально уведомил ВОЗ о первых случаях атипичной пневмонии в конце декабря, при этом позднее он скорректировал эти данные и признал, что самые первые случаи были зарегистрированы во второй половине ноября. Получается, что понадобилось примерно 1,5 месяца на то, чтобы в районе Ухани сформировался внутренний локальный очаг, который привел к взрывному росту, проявившемуся в начале января и длившемуся до конца февраля. Это наблюдал весь мир.
В мире первые завозные случаи стали регистрироваться после 20-х чисел января. И это были единичные случаи, на тот момент каждая страна достаточно быстро приняла меры. Россия закрыла границу с Китаем, в аэропортах отслеживали всех, кто прилетал из Китая. Эти первые случаи регистрировались достаточно быстро. Например, в Финляндии первая заболевшая была выявлена в конце января, она прилетела из Ухани. Провели эпидемиологическое расследование, отследили 21 человека, с кем она контактировала, вторичного распространения при этом не произошло. И эта ситуация характерна для всех стран: единичные завозы инфекции не привели к внезапному росту заболевших.
Но на все это наложилась история Италии. Основным очагом для Европы, а впоследствии, по всей видимости, и для мира стала северная Италия. Благодаря научным исследованиям, методу геномного секвенирования, было проанализировано, как вирус видоизменялся, передаваясь от человека к человеку, как происходило распространение инфекции между странами.
На сегодняшний день достоверно известно, что в Италии были не единичные завозы, а множественный завоз инфекции в конце января — начале февраля. Это легко объяснимо, потому что северная Италия — очень популярная у китайцев курортная зона, тем более проходил Венецианский карнавал, а также там большая концентрация текстильных производств, на которых работают китайцы. В результате там сформировался очень большой активный очаг. И при отсутствии своевременных мер по его ограничению произошло быстрое распространение на горнолыжные курорты Южного Тироля и Австрии, потому что местные жители там работают.
Эпидемиологическое расследование, проведенное в разных европейских странах, показало, что в Дании, Норвегии, Германии, Исландии подавляющее большинство случаев, которые привели впоследствии к эпидемиям, связано с заносами туристами из курортных зон. Есть исследование, которое показало, что больше 50% всех первичных случаев в Норвегии и Дании завезены с одного австрийского горнолыжного курорта.
Туристы возвращались домой в феврале, и европейским странам, как и Китаю, потребовалось от месяца до полутора для того, чтобы сформировать свои внутренние очаги. Это произошло в конце февраля — начале марта. И старт эпидемии в каждой последующей европейской стране, и в России тоже, происходил с отставанием в несколько недель. Это хорошо коррелирует с известными нам данными о том, какой у инфекции инкубационный период и в какие сроки появляются клинические симптомы.
В январе коронавирус не мог получить широкого распространения в России, а во второй половине февраля только начинали формироваться внутренние очаги
Александр Соловьев
Есть еще один момент, на который нужно обратить внимание. Каждый год с поздней осени до ранней весны у нас наблюдается сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом, увеличивается число выявляемых пневмоний. Если посмотреть период с конца 2019-го до марта 2020 года, в определенный момент началось превышение эпидпорога по ОРВИ и пневмониям. Но, во-первых, не было многократного превышения по сравнению с предыдущими годами. А во-вторых, в структуре заболеваемости больше 60% были дети, что очень типично для сезонного подъема, но, как мы уже знаем сейчас, нетипично для коронавируса.
Сейчас очевидно, что, как только начинается рост заболеваемости коронавирусом в популяции, увеличивается количество госпитализаций. Это происходит в каждой стране мира, это происходит у нас сейчас. В сезонные периоды обычных ОРВИ и пневмоний такого роста госпитализаций не наблюдается. И не приходится всю систему здравоохранения перестраивать под увеличившийся поток пациентов, которые требуют респираторной поддержки — кислорода, ИВЛ. Если бы это все происходило в более ранние сроки, как предполагают некоторые люди, мы бы еще в январе и феврале столкнулись с нехваткой коечных мест.
Также уже хорошо известно, что вирус чрезвычайно заразен. В Сингапуре проводилось эпидрасследование инфицирования сотрудников кол-центра. Один человек, оказавшийся в тесном коллективе, заразил больше 43% коллег. А уровень вирусной атаки в их семьях составил 16%. И все это происходило в течение 14 дней инкубационного периода. Поэтому, если бы вирус появился в России раньше и начал проникать в рабочие коллективы, мы бы это увидели ровно таким же образом, как наблюдаем это сейчас.
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