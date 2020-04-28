Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как развивалась пандемия вообще и эпидемия в каждой стране. Китай официально уведомил ВОЗ о первых случаях атипичной пневмонии в конце декабря, при этом позднее он скорректировал эти данные и признал, что самые первые случаи были зарегистрированы во второй половине ноября. Получается, что понадобилось примерно 1,5 месяца на то, чтобы в районе Ухани сформировался внутренний локальный очаг, который привел к взрывному росту, проявившемуся в начале января и длившемуся до конца февраля. Это наблюдал весь мир.

В мире первые завозные случаи стали регистрироваться после 20-х чисел января. И это были единичные случаи, на тот момент каждая страна достаточно быстро приняла меры. Россия закрыла границу с Китаем, в аэропортах отслеживали всех, кто прилетал из Китая. Эти первые случаи регистрировались достаточно быстро. Например, в Финляндии первая заболевшая была выявлена в конце января, она прилетела из Ухани. Провели эпидемиологическое расследование, отследили 21 человека, с кем она контактировала, вторичного распространения при этом не произошло. И эта ситуация характерна для всех стран: единичные завозы инфекции не привели к внезапному росту заболевших.