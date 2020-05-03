Не подходи ко мне: 8 привычек, которым нас научил коронавирус

Мыть руки



Никто ведь не будет спорить, что частое мытьё рук — привычка полезная. С началом распространения эпидемии коронавируса мытьё рук стало первой мерой профилактики. Если поблизости нет крана с водой и мыла, мы пользуемся антисептиками. Вряд ли после эпохи Ковида эта привычка исчезнет. Ещё в марте врачи Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть руки, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.

Не трогать лицо и протирать телефон



Трогать лицо руками? Прежде, чем потереть глаза, проверить наличие щёк или посмотреть, что там в носу, мы явно подумаем. Особенно, если нет возможности перед этим сполоснуть руки. Не все этому научились, но режим самоизоляции ещё не закончился, да и нет предела совершенству. Кстати, сюда же можно записать привычку протирать телефон. Если она у вас ещё не выработалась, возьмите на заметку. Не секрет, что телефон даст фору дверным ручкам по скоплению микробов.