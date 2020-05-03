Не подходи ко мне: 8 привычек, которым нас научил коронавирус

«Коронавирус изменит нашу жизнь» — это утверждение всё чаще проскальзывает в каких-нибудь мало-мальски аналитических статьях о новых технологиях, бизнесе или отношении друг к другу. Конечно, жизнь изменится и уже изменилась. К концу всей этой истории мы что-то переосмыслим, что-то утратим. Если повезёт, то что-то приобретём. Говорят, привычка вырабатывается за 21 день, поэтому наверняка за период самоизоляции мы успели привыкнуть к чему-то новому. Всё довольно очевидно, но давайте пройдёмся по списку.
Мыть руки
Никто ведь не будет спорить, что частое мытьё рук — привычка полезная. С началом распространения эпидемии коронавируса мытьё рук стало первой мерой профилактики. Если поблизости нет крана с водой и мыла, мы пользуемся антисептиками. Вряд ли после эпохи Ковида эта привычка исчезнет. Ещё в марте врачи Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть руки, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.
Не трогать лицо и протирать телефон
Трогать лицо руками? Прежде, чем потереть глаза, проверить наличие щёк или посмотреть, что там в носу, мы явно подумаем. Особенно, если нет возможности перед этим сполоснуть руки. Не все этому научились, но режим самоизоляции ещё не закончился, да и нет предела совершенству. Кстати, сюда же можно записать привычку протирать телефон. Если она у вас ещё не выработалась, возьмите на заметку. Не секрет, что телефон даст фору дверным ручкам по скоплению микробов.
Держать дистанцию
Новосибирск пока в списке двоечников по соблюдению режима самоизоляции — толпы народу, полный транспорт в час пик, очереди в строительные магазины. Но самые сознательные стараются отойти подальше друг от друга на те заветные полтора метра, которые снизят риск заражения. Возможно, эта привычка уйдёт сразу, как только всё закончится, но пока мы сторонимся друг друга.
Закупать продукты на неделю
Поход в магазин — законная возможность выйти из дома в режиме самоизоляции. Хотя законность или не законность — вопрос спорный, потому что у нас пока нет карантина и комендантского часа. Но это уже другая история. Дефицит гречки и туалетной бумаги — уже не актуальные проблемы и даже шутки на эту тему кажутся скучными. Теперь мы поняли, что всё есть в магазинах и никуда это не денется. Другой вопрос — зачем ходить в магазин сто раз (если только это не повод выйти на улицу). Теперь мы чаще закупаем продукты с запасом, чтобы не ходить по магазинам и не рисковать лишний раз.
Осваивать новые технологии
Прямые эфиры в Instagram, перекуры и вечерние посиделки в Zoom и, конечно же, дистанционное обучение. От этих вещей мы вряд ли откажемся, вернувшись в обычный ритм жизни. Некоторые компании уже перешли в режим хоум-офиса, отказавшись от аренды помещений. Возвращение будет долгим и мучительным, к тому же окажется многим не по карману. А дистанционное обучение наверняка позволит заболевшим школьникам не отставать от программы.
Готовить дома
Коронавирус закрыл рестораны. В прошлом году по вечерам в это время улица Ленина была, пожалуй, самым шумным местом в городе. Гирлянды, музыка и полные посетителей летники. Сейчас тайм-аут — мы едим и готовим дома. Конечно, рестораторы не сидят на месте и осваивают новый формат работы — доставку. Тем не менее, большинство покупает продукты и осваивает рецепты. Кстати, не исключено, что для некоторых это перестанет быть проблемой и превратится в хобби. Тем более, в интернете полно интересных рецептов. Кафе откроются и всё вернётся, но привычка — дело серьёзное.
Уважать врачей и учителей
Да, можно поспорить — мол, врачей и учителей и до этого уважали. С одной стороны, да, с другой — не совсем. Врачи и учителя нередко воспринимались как исполнители услуги, где клиент всегда прав, но это вопрос отдельной дискуссии. В сегодняшней ситуации врачи на особом счету, они вынуждены рисковать своим здоровьем и даже жизнью. Недавно в Санкт-Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших во время пандемии коронавируса.
Дистанционное обучение даётся непросто. Родители пытаются вникнуть в программу, но не всегда успешно. В интернете появилось немало мемов на эту тему. Смешно и грусно, но учителя теперь воспринимаются как спасательный круг, который нужно беречь, чтобы выплыть.
Экономить
Мы вынужденно освоили развлечения дома — сегодня никаких кафе, кинотеатров и фитнес-залов. Одежду и обувь сейчас не купишь (разве что в интернете и без примерки), так что походим в старом. Да, сэкономили. Другой вопрос, захочется ли от всего этого отказаться в мирное время. Да и зачем. Тем не менее, экономия может превратиться в привычку, кстати, не самую вредную.
На сегодняшний день в Новосибирске несколько сотен заболевших коронавирусом. Режим самоизоляции продлили до 11 мая, но сидеть дома новосибирцы пока не привыкли.