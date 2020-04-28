Как менялись цены на квартиры в кризисы 1998 и 2008 годов и что будет сейчас — колонка независимого аналитика

Новосибирск вместе со всей Россией часто попадает в кризисы. Люди переживают их тяжело, потому что теряют работу и доход, а цены на продукты растут. Мы попросили независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева изучить, как Новосибирск переживал три последних крупных кризиса. Давайте вместе вспомним, как менялись цены на квартиры в 1998, 2008 и 2016 годах и как строительный рынок выбирался из кризисов. Далее — от первого лица.



За последние 30 лет рынок недвижимости пережил несколько кризисов. В рублёвом эквиваленте цены восстанавливались всегда, но через разные периоды времени. Иногда в рублях цены и не снижались.

