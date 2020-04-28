В диспансере при странных обстоятельствах умерла 63-летняя сибирячка — накануне её хотели выписывать

63-летняя Елена Костромина уже несколько лет страдала рассеянным склерозом. Женщина принимала таблетки, благодаря которым чувствовала себя вполне нормально — она узнавала всех родственников и могла самостоятельно ходить в магазин возле дома. В начале марта женщина начала часто кашлять, и родственники отвезли её на рентген. После этого медики решили положить пенсионерку в противотуберкулёзный диспансер № 3.

«Медсестра придёт, даст пару ложек и уходит»

16 марта, по словам родственников, Елена Костромина пришла в диспансер «своими ногами». Первое, что насторожило близких, — то, что медики перестали давать таблетки от склероза, объясняя это тем, что лечить эту болезнь необходимо в профильном учреждении, не здесь. Без таблеток у женщины, опять же со слов близких, начала ухудшаться память, многие элементарные движения стали даваться ей с трудом.

— Мы таблетки передавали чуть ли не вёдрами, — недоумевает Алексей Костромин, сын Елены Костроминой. — Передадим мазь, звоним — говорит, что мазь потеряли. Опять передаём, но там некому было даже ноги помазать, чтобы не тянуло. Её там всю наизнанку переворачивало. Ноги тянет, спазмы идут, давление скачет, пульс постоянно прыгает.