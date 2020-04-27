Новосибирские парки и скверы начали закрывать постепенно ещё на прошлой неделе — одним из первых стал Нарымский сквер, в котором появились оградительные ленты и объявления, напоминающие о наказании за нарушение. Но несмотря на многичисленные ленты, обвивающие деревья, жители города все равно стараются проникнуть на запретные территории — пройти под лентой, сорвать её или переступить. Как это происходит — снял наш фотокорреспондент Александр Ощепков.



Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала НГС, что пока такой запрет официально действует до 30 апреля. Помимо парков и скверов, он распространяется и на Михайловскую набережную.