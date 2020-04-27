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Новосибирцы уже придумали несколько способов обойти оградительные ленты

Новосибирцы уже придумали несколько способов обойти оградительные ленты

Новосибирские парки и скверы начали закрывать постепенно ещё на прошлой неделе — одним из первых стал Нарымский сквер, в котором появились оградительные ленты и объявления, напоминающие о наказании за нарушение. Но несмотря на многичисленные ленты, обвивающие деревья, жители города все равно стараются проникнуть на запретные территории — пройти под лентой, сорвать её или переступить. Как это происходит — снял наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала НГС, что пока такой запрет официально действует до 30 апреля. Помимо парков и скверов, он распространяется и на Михайловскую набережную.

Такое ограждение расположено на набережной, но по ней всё равно гуляют люди

Такое ограждение расположено на набережной, но по ней всё равно гуляют люди

В большинстве зелёных зон сейчас есть полицейские наряды, потому что без такого контроля новосибирцы нарушают запреты.

Не всем удалось сегодня попасть на набережную

Не всем удалось сегодня попасть на набережную

Полиция проверяет гуляющих

Полиция проверяет гуляющих

Но, несмотря на это, город на снимках нашего фотограф всё же не выглядит безлюдным&nbsp;

Но, несмотря на это, город на снимках нашего фотограф всё же не выглядит безлюдным 

Новосибирцам, чтобы попасть в парки, приходится изобретать различные способы.

Пока кто-то обдумывает план, кто-то берет и действует

Пока кто-то обдумывает план, кто-то берет и действует

Некоторые прокладывают новые тропы

Некоторые прокладывают новые тропы

В Первомайском сквере всё равно есть те, кто решил подышать воздухом, сидя на лавочке.

Ленты словно невидимки: люди их не замечают

Ленты словно невидимки: люди их не замечают

Отличная зарядка с утра

Отличная зарядка с утра

А это уже целый лабиринт&nbsp;&nbsp;

А это уже целый лабиринт  

Лавочки возле оперного театра тоже огородили лентами

Лавочки возле оперного театра тоже огородили лентами

Часть лент оборвалась&nbsp;

Часть лент оборвалась 

Но, по сути, эти ленты не мешают новосибирцам отдыхать на лавочках

Но, по сути, эти ленты не мешают новосибирцам отдыхать на лавочках

Колонны оперного театра тоже зачем-то огородили

Колонны оперного театра тоже зачем-то огородили

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что его друзья гуляют по набережной, и он этим недоволен (дословную цитату читайте тут).

По сети сейчас расходятся аудиозаписи, на которых якобы начальница службы участковых уполномоченных УМВД Новосибирска заставляет своих подчинённых задерживать на улицах людей, которые гуляют и не соблюдают режим самоизоляции, и ставит им план — в каждом районе города ежедневно нужно ловить не менее 8–10 таких нарушителей. Что говорят в полиции и нормально ли ставить «план по палкам» в режиме недосамоизоляции (в стране не введён режим ЧС, люди ездят на работу и гуляют) — рассуждает в своей колонке журналист НГС Илья Калинин.

А другой журналист НГС — Стас Соколов — проверил на себе, как действует запрет закрыть зелёные зоны города. Посмотрите кадры переполненного метро и пустых парков — контраст впечатляет.

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