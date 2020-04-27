Новосибирские парки и скверы начали закрывать постепенно ещё на прошлой неделе — одним из первых стал Нарымский сквер, в котором появились оградительные ленты и объявления, напоминающие о наказании за нарушение. Но несмотря на многичисленные ленты, обвивающие деревья, жители города все равно стараются проникнуть на запретные территории — пройти под лентой, сорвать её или переступить. Как это происходит — снял наш фотокорреспондент Александр Ощепков.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала НГС, что пока такой запрет официально действует до 30 апреля. Помимо парков и скверов, он распространяется и на Михайловскую набережную.
В большинстве зелёных зон сейчас есть полицейские наряды, потому что без такого контроля новосибирцы нарушают запреты.
Новосибирцам, чтобы попасть в парки, приходится изобретать различные способы.
В Первомайском сквере всё равно есть те, кто решил подышать воздухом, сидя на лавочке.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что его друзья гуляют по набережной, и он этим недоволен (дословную цитату читайте тут).
По сети сейчас расходятся аудиозаписи, на которых якобы начальница службы участковых уполномоченных УМВД Новосибирска заставляет своих подчинённых задерживать на улицах людей, которые гуляют и не соблюдают режим самоизоляции, и ставит им план — в каждом районе города ежедневно нужно ловить не менее 8–10 таких нарушителей. Что говорят в полиции и нормально ли ставить «план по палкам» в режиме недосамоизоляции (в стране не введён режим ЧС, люди ездят на работу и гуляют) — рассуждает в своей колонке журналист НГС Илья Калинин.
А другой журналист НГС — Стас Соколов — проверил на себе, как действует запрет закрыть зелёные зоны города. Посмотрите кадры переполненного метро и пустых парков — контраст впечатляет.