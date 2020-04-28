Периодически в Новосибирске всплывают истории об автоподставах — водители жалуются на то, что попадают в намеренно подстроенные ДТП. Судя по материалам, которые уже вышли на НГС, жертвами подставщиков, как правило, становятся автолюбители на простеньких массовых машинах, в том числе и новых. А вот какие автомобили мошенники точно побоятся трогать — в сегодняшнем обзоре НГС.
Как показывает практика, автоподставщики врезаются не в первую попавшуюся машину — они выслеживают жертву, смотрят, кто сидит за рулем, какое-то время преследуют. В группе риска — женщины и пожилые люди на обычных массовых легковушках. Мошенники оценивают дальнейшее развитие событий, прогнозируют, какой отпор могут получить от жертвы. Далее разбивка по 5 группам машин, которые вряд ли тронут подставщики.
Большие внедорожники
Крупные внедорожники сегмента D-SUV на подсознательном уровне отпугивают подставщиков, особенно если автомобиль черный и премиальный. С крепкими солидными мужчинами никто не хочет связываться, опять же, если что-то пойдет не так и платить за ремонт заставят самого мошенника, можно попасть на кругленькую сумму — такие джипы достаточно дороги. В эту группу попадают Land Cruiser 200, Prado, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Gelandewagen и другие.
Свежие премиальные (Mercedes, BMW)
Премиальные легковушки и кроссоверы, например Mercedes или BMW, если они свежие, а не лохматых годов выпуска, по такому же принципу отталкивают мошенников — автомобили дорогие, за рулем может быть влиятельный человек. Это большая группа автомобилей — Mercedes С, Е и S-класса, Mercedes GLE,
Приспортивленные автомобили
Разнообразные тюнингованные и прокачанные машины, особенно если они старые и сделанные в стиле «колхоз», отталкивают подставщиков возможной неадекватностью водителя в таком авто. За рулем «прокачанной тачки», как правило, сидит 20-летний разгоряченный гонщик без страховки ОСАГО и без копейки за душой — с такого замучаешься получать деньги на ремонт. В эту группу входят старые Toyota Mark II , Subaru Impreza, Subaru Forester и другие.
Полностью тонированные машины
С неизвестностью тоже никто не хочет связываться, а в тонированных автомобилях не видно, кто за рулем. Можно предположить, что такой водитель не слишком законопослушен, поскольку нарушает правила тонировки. Значит, у него может отсутствовать все та же страховка ОСАГО или этот человек окажется 2-метровым спортсменом или бандитом.
Автомобили с «блатными» госномерами
За государственный номер какой-нибудь серии ННН или ООО нужно заплатить не один десяток тысяч рублей на черном рынке. Или иметь хорошие связи в полиции, ГИБДД. Так зачем мошеннику связываться с человеком, который обладает большими финансовыми ресурсами и имеет рычаги влияние на правоохранительные органы? Тут не то что ничего не заработаешь, сам можешь «попасть на деньги» или загреметь под уголовную ответственность.
А вы боитесь подставщиков на дорогах Новосибирска?
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