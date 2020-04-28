Периодически в Новосибирске всплывают истории об автоподставах — водители жалуются на то, что попадают в намеренно подстроенные ДТП. Судя по материалам, которые уже вышли на НГС, жертвами подставщиков, как правило, становятся автолюбители на простеньких массовых машинах, в том числе и новых. А вот какие автомобили мошенники точно побоятся трогать — в сегодняшнем обзоре НГС.



Как показывает практика, автоподставщики врезаются не в первую попавшуюся машину — они выслеживают жертву, смотрят, кто сидит за рулем, какое-то время преследуют. В группе риска — женщины и пожилые люди на обычных массовых легковушках. Мошенники оценивают дальнейшее развитие событий, прогнозируют, какой отпор могут получить от жертвы. Далее разбивка по 5 группам машин, которые вряд ли тронут подставщики.