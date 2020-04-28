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От такого «Крузера» будут держаться подальше

От такого «Крузера» будут держаться подальше

Периодически в Новосибирске всплывают истории об автоподставах — водители жалуются на то, что попадают в намеренно подстроенные ДТП. Судя по материалам, которые уже вышли на НГС, жертвами подставщиков, как правило, становятся автолюбители на простеньких массовых машинах, в том числе и новых. А вот какие автомобили мошенники точно побоятся трогать — в сегодняшнем обзоре НГС.

Как показывает практика, автоподставщики врезаются не в первую попавшуюся машину — они выслеживают жертву, смотрят, кто сидит за рулем, какое-то время преследуют. В группе риска — женщины и пожилые люди на обычных массовых легковушках. Мошенники оценивают дальнейшее развитие событий, прогнозируют, какой отпор могут получить от жертвы. Далее разбивка по 5 группам машин, которые вряд ли тронут подставщики.

Большие внедорожники

Land Cruiser 200

Land Cruiser 200

Крупные внедорожники сегмента D-SUV на подсознательном уровне отпугивают подставщиков, особенно если автомобиль черный и премиальный. С крепкими солидными мужчинами никто не хочет связываться, опять же, если что-то пойдет не так и платить за ремонт заставят самого мошенника, можно попасть на кругленькую сумму — такие джипы достаточно дороги. В эту группу попадают Land Cruiser 200, Prado, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Gelandewagen и другие.

Свежие премиальные (Mercedes, BMW)

BMW X5

BMW X5

Премиальные легковушки и кроссоверы, например Mercedes или BMW, если они свежие, а не лохматых годов выпуска, по такому же принципу отталкивают мошенников — автомобили дорогие, за рулем может быть влиятельный человек. Это большая группа автомобилей — Mercedes С, Е и S-класса, Mercedes GLE, BMW X5, BMW 5 и 7 серии, Audi Q5 и Q7, Infiniti FX, Jaguar F-Pace и прочие.

Приспортивленные автомобили

Toyota Mark II

Toyota Mark II

Разнообразные тюнингованные и прокачанные машины, особенно если они старые и сделанные в стиле «колхоз», отталкивают подставщиков возможной неадекватностью водителя в таком авто. За рулем «прокачанной тачки», как правило, сидит 20-летний разгоряченный гонщик без страховки ОСАГО и без копейки за душой — с такого замучаешься получать деньги на ремонт. В эту группу входят старые Toyota Mark II , Subaru Impreza, Subaru Forester и другие.

Полностью тонированные машины

Subaru Forester

Subaru Forester

С неизвестностью тоже никто не хочет связываться, а в тонированных автомобилях не видно, кто за рулем. Можно предположить, что такой водитель не слишком законопослушен, поскольку нарушает правила тонировки. Значит, у него может отсутствовать все та же страховка ОСАГО или этот человек окажется 2-метровым спортсменом или бандитом.

Автомобили с «блатными» госномерами

Красивый номер ООО

Красивый номер ООО

За государственный номер какой-нибудь серии ННН или ООО нужно заплатить не один десяток тысяч рублей на черном рынке. Или иметь хорошие связи в полиции, ГИБДД. Так зачем мошеннику связываться с человеком, который обладает большими финансовыми ресурсами и имеет рычаги влияние на правоохранительные органы? Тут не то что ничего не заработаешь, сам можешь «попасть на деньги» или загреметь под уголовную ответственность.

А вы боитесь подставщиков на дорогах Новосибирска?

    Почитайте наши истории, в которых с большой долей вероятности действовали автоподставщики: на перекрестке Жуковского — Мочищенское Nissan протаранил «Газель», также мы писали про новосибирца, который отдал на месте 12 тысяч рублей после ДТП на кольце Фрунзе — Ипподромская. И рассказывали о том, что на новосибирских кольцах орудует автоподставщик, который получает по 200 000 рублей за ДТП.

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    ДТПмошенничесвтоавтоподставы
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