Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое

Насколько значим тот факт, что водитель Renault пролетел стоп-линию на откровенно жёлтый сигнал? Мы уже разбирали на примере другого ДТП, что сам по себе проезд на жёлтый — манёвр очень спорный. Формально это запрещено, кроме одного исключения: если водитель не имел возможности остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения (пункт 6.14 ПДД). Поскольку установить это на глазок невозможно, для детального анализа нужна автотехническая экспертиза, но её обычно назначают в случае тяжёлых ДТП. В остальном, в отличие от проезда на красный, езда на жёлтый не делает водителя автоматически виновным — всё зависит от нюансов.



Но столкновения KIA и Renault не случилось, потому что последний сманеврировал, сбив пешехода, который стоял на пересекаемой проезжей части. После этого Renault причалил в остановившуюся Daewoo Nexia — единственного участника ДТП, который явно невиновен.



Но ведь нарушал и сам пешеход: он вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал и остановился на ней. Однако с точки зрения разбора ДТП это обстоятельство может оказаться не столь значимым: виновность определяют манёвры или действия, которые находятся в причинно-следственной связи с аварией. И суд может посчитать, что непосредственной причиной ДТП являются всё же действия одного из водителей, а не пешехода. В любом случае оба водителя обязаны компенсировать ему ущерб согласно статье 1079 ГК РФ (даже если их самих почему-то признают невиновными).

