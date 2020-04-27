Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое

В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно. Эта авария случилась в дни самоизоляции в городе Рыбинске (Ярославская область): из трёх основных участников доля вины есть у каждого. Но всё же кто понесёт большую часть ответственности?
Видео Рыбинск ДТП | ЧП / Vk.com
На пустом перекрёстке улиц Волочаевской и Полиграфской KIA Sportage планировал повернуть налево. Стоп-линию он пересёк или на поздний зелёный, или на ранний жёлтый, а затем флегматично повернул налево. Видимость была отличная. Со встречного направления бодро приближался Renault Logan, которому сонный KIA создал явную помеху. Поэтому его водитель как минимум виновен в нарушении пункта 13.4 ПДД.
Насколько значим тот факт, что водитель Renault пролетел стоп-линию на откровенно жёлтый сигнал? Мы уже разбирали на примере другого ДТП, что сам по себе проезд на жёлтый — манёвр очень спорный. Формально это запрещено, кроме одного исключения: если водитель не имел возможности остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения (пункт 6.14 ПДД). Поскольку установить это на глазок невозможно, для детального анализа нужна автотехническая экспертиза, но её обычно назначают в случае тяжёлых ДТП. В остальном, в отличие от проезда на красный, езда на жёлтый не делает водителя автоматически виновным — всё зависит от нюансов.
Но столкновения KIA и Renault не случилось, потому что последний сманеврировал, сбив пешехода, который стоял на пересекаемой проезжей части. После этого Renault причалил в остановившуюся Daewoo Nexia — единственного участника ДТП, который явно невиновен.
Но ведь нарушал и сам пешеход: он вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал и остановился на ней. Однако с точки зрения разбора ДТП это обстоятельство может оказаться не столь значимым: виновность определяют манёвры или действия, которые находятся в причинно-следственной связи с аварией. И суд может посчитать, что непосредственной причиной ДТП являются всё же действия одного из водителей, а не пешехода. В любом случае оба водителя обязаны компенсировать ему ущерб согласно статье 1079 ГК РФ (даже если их самих почему-то признают невиновными).
Кстати, тот факт, что контакта с KIA не было, не давал последнему права уезжать с места аварии: он всё равно считается её участником. Прошлым летом пленум Верховного суда поставил точку в этом вопросе. За сокрытие с места аварии с пострадавшим пешеходом водителю KIA грозит ответственность вплоть до уголовной: так, если вред здоровью признают тяжким, часть 2 статьи 264 УК РФ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. С прошлого года побег с места тяжёлых аварий квалифицируется по тем же пунктам УК, что и пьяная езда.
Но самым дискуссионным является вопрос о том, правильно ли действовал водитель Renault, пытаясь увернуться. Так, пункт 10.1 ПДД, который чаще всего лежит в основе обвинительных вердиктов, требует от водителя при возникновении опасности тормозить вплоть до полной остановки. То есть прежде всего от водителя Renault ждали торможения по прямой, даже если бы это привело к столкновению с KIA. Нередко, кстати, инспекторы ГИБДД при разборе подобных аварий так и говорят: нужно было бить виновника.
Маневрирование в таких ситуациях прямо не запрещено, но проблема в том, что, если уворот привёл к новому ДТП, как в данном случае, водитель несёт за него ответственность, ведь требования обруливать препятствие в ПДД нет. Такие ситуации, кстати, происходят довольно часто: вот ещё один пример с неудачным манёвром.
Вполне возможно, что водитель KIA получит штраф за непропуск Renault и лишение прав или уголовную статью за сокрытие с места аварии. Но водителя Renault, в свою очередь, могут признать виновным в наезде на пешехода и столкновении со стоящей на светофоре «Нексией». Если пешеход получил лёгкие травмы, водителю Renault грозит штраф 2,5–5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полутора лет. Средний вред здоровью тянет уже на штраф до 25 тысяч рублей, а срок лишения возрастает до 2 лет.
Что до возмещения ущерба, пешеход может требовать компенсацию с обоих водителей по ОСАГО, а если его не устроит сумма (или у кого-то нет ОСАГО), пострадавший вправе подать гражданский иск в суд. В этом случае виновность может распределяться между участниками ДТП в определённой пропорции, которая определяет и долю каждого водителя в компенсации ущерба пешеходу.
Кто, по-вашему, должен нести наибольшую ответственность за травмы пешехода?
Кстати, оформление ДТП в период коронавируса осталось прежним. Предпочтительной схемой является европротокол, поскольку он снижает количество контактов и поездок, а также экономит время. Однако европротокол применим не всегда: если в аварии есть пострадавшие, участвуют больше двух машин или у одного из водителей нет ОСАГО, звонок в ГИБДД обязателен.