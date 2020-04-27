На всех хватит: мать-одиночка из Новосибирска усыновила 5 детей — двое из них уже подростки

— Года через два я начала понимать, что нужно детям, и подумала, что было бы здорово подарить каждому ребёнку новогодний подарок, о котором он мечтает, а детей было 144 или 146. Я начала заниматься вопросом и узнала про фонд «Солнечный город», который как раз проводит такую акцию. Позже я стала куратором мошковского интерната, уже от фонда, и закрутилось.



— Какие эмоции вы испытывали, когда в первый раз приехали в интернат?

— В первый раз я приехала в качестве фотографа, и первая эмоция, которую я испытала — жалость. Когда я уезжала, чуть не плакала, друзья мне говорили, не плачь, не надо, не при детях. А у меня в голове было — у них такая жизнь может остаться навсегда, а мы жалуемся, что у нас что-то плохо. Тут дети одни, у них никого нет.