В Новосибирске новый рекорд по заболевшим: онлайн-хроника коронавируса за воскресенье

16 апреля новосибирские врачи и медсестры отделения анестезиологии и реанимации клиники «РЖД-Медицина» улетели в Москву помогать коллегам. И вот небольшой отчёт с места событий: в официальном аккаунте новосибирской клиники опубликовали фотографии, которые прислал врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Бусин.
— Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, врачи-герои не падают духом и спасают жизни пациентов, — подчёркивают в клинике.
Американское онлайн-издание The Global Domain News из штата Пенсильвания опубликовало короткую заметку о том, как в Новосибирске власти решили запретить горожанам гулять в парках и скверах, а горожане решили не послушаться. Кажется, написавшего заметку Даниэля Джонсона эта ситуация забавляет.
Тех, кто попадает в инфекционную больницу, помещают в специальные палаты — мельцеровские боксы. Там есть индивидуальный вход с улицы, приточно-вытяжная вентиляция и свой санузел. Мы выяснили, как они выглядят внутри и сделали для вас гифку: можно рассмотреть бокс во всех подробностях.
58 новых заболевших в Новосибирской области
По данным оперштаба по короновирусу, за сутки в Новосибирской области зарегистрировали 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом сегодня в регионе 305 заболевших, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 человека скончались.
В отделениях реанимации сегодня находятся 26 человек, трое — на ИВЛ. В детской больнице №3 находится 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
COVID-19 подозревают в общем у 481 жителей области, в их числе и люди с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек – в Черепановскую ЦРБ.
Во многих странах за границей остаются россияне, большая группа из-за закрытия границ не может вернуться домой из Новой Зеландии. В их числе есть сибиряки. Публикуем их открытое письмо, которое сегодня распространяется в соцсетях (письмо публикуется без правок).
«Мы — самоорганизованная группа количеством более пятидесяти человек из различных российских городов, в том числе из Москвы, С.-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока и многих других регионов РФ. Среди нас есть пенсионеры и дети. Мы находимся в Новой Зеландии и желаем в соответствии со своим конституционным правом вернуться на Родину.
Мы здесь находимся вынужденно уже около месяца. Мы готовы допустить, что некоторые наши сограждане в других странах находятся в худших условиях, но и у нас есть проблемы. Подавляющее большинство из нашей группы не получили матпомощь, средства к существованию заканчиваются, у кого-то заканчиваются необходимые по состоянию здоровья лекарства, у других дома остались пожилые родители, несовершеннолетние дети и др. Большинство из нас обычные туристы с обычным отпуском, которые рискуют быть уволенными с работы и отчисленными из учебных заведений. Кроме того, приближается зима, а у нас нет зимней одежды и мы уже сейчас испытываем дискомфорт, т.к. здесь поздняя осень.
Конечно, мы установили связь с посольством. К сожалению, ответы посольства на наши злободневные вопросы исключительно корректные, но такие же неконструктивные. Нам трудно оценить возможности посольства по содействию в нашей ситуации, но чисто субъективно - содействие недостаточное. Ответы из МИДа еще более корректные и неконструктивные, опять-таки субъективно.
Мы искренне рады за тех наших соотечественников, которые уже возвращены на Родину. Мы понимаем трудности пребывания на Бали, Гоа, в Непале или Таиланде, где, вероятно, совсем плохо. Но нам непонятно, почему с Фиджи вывозят 28 человек, а из соседней Новой Зеландии 174 человека не вывозят. Мы уже на говорим про Австралию, в которой более 300 наших соотечественников.
Мы любим свою Родину, доверяем ее руководству и надеемся, что красивые слова “своих не бросаем”, “везем домой” и т.п. не пустой звук и не рекламный трюк. Мы рассчитываем, что наше правительство честно и профессионально выполнит анонсированные обязательства как по матпомощи, так и по возврату российских граждан на Родину».
А помните, какой был ажиотаж на медицинские маски и как скакали цены на них? Сейчас эта волна спала, а вот на простые дезинфицирующие средства аптеки цены не снижают. Это фото в редакцию НГС прислала читательница.
«Состав его не меняется, объём тары тот же. Интересно, кто накручивает цены, производители или продавцы?» — интересуется девушка.
Обозреватель НГС Стас Соколов прогулялся по утреннему Новосибирску и поделился фотографиями. Жизнь в городе не останавливается.
Кстати, сегодня Стас пишет для вас новости — не стесняйтесь сообщать ему обо всех важных событиях в городе.
А завтра, 27 апреля, в Толмачёво примут рейс Камрань — Новосибирск — Иркутск. Как пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Хошимине, попасть на него смогут все желающие россияне, а не только сибиряки, как предполагалось ранее. Тем, кто хочет этим рейсом вернуться в Россию, нужно поторопиться и срочно зарегистрироваться на Госуслугах.
В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» сообщили, что назначенный на 26 апреля рейс Пхукет — Новосибирск отложили на неопределённый срок из-за низкой заполняемости. Видимо, все, кто хотел улететь из Таиланда в Сибирь, уже это сделали.
Десятки новосибирцев сегодня находятся в Индии, всего в этой стране из-за коронавируса застряло больше двухсот сибиряков. Они пишут обращения в МИД и подпреду президента в СФО Сергею Меняйло: у людей заканчиваются деньги, а выплаты, обещанные правительством, получили единицы. Анна Богданова поговорила с теми, кто остался в чужой стране и ждёт возвращения домой.
Хотя итоги опроса подводить ещё рано, читатели делятся наблюдениями из электричек: немало горожан сегодня выбрали поездку на дачу. Во так выглядит этим утром вагон электропоезда Новосибирск — Болотное, и с каждым днём, заметил читатель, людей всё больше.
Индекс самоизоляции в Новосибирске, по данным Яндекса, сейчас составляет 3,9: большинство людей пока дома. Но день обещает быть хорошим, так что всё ещё может измениться.
Чем займётесь сегодня?
А вот самое интересное, о чём нам удалось написать вчера:
- переболевшая коронавирусом пациентка рассказала, что нужно взять с собой в больницу, если у вас нашли COVID-19,
- мы изучили наборы продуктов, который многодетные родители получают за школьников,
- новосибирцам запретили гулять в парках и скверах – горожанам это не очень понравилось,
- 2ГИС подсчитал статистику поиска дач на карте: оказалось, что в апреле их искали в три раза чаще, чем в предыдущие месяцы,
- онлайн-сервисы уже подготовили прогноз погоды на май: кажется, с ним нам повезёт меньше, чем с апрелем,
- правительство подумывает постепенно снять ограничения с бизнеса, которые наложили из-за коронавируса.
Сегодня, как справедливо замечают читатели, годовщина трагедии в Чернобыле: 34 года назад на Чернобыльской АЭС произошла авария, которую до сих пор считают крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В 2018 году новосибирцу удалось пробраться в центр зоны отчуждения — он рассказал, как туда можно попасть и поделился с НГС лучшими снимками.
За нарушение карантина новосибирцев нещадно штрафуют: на прошлой неделе власти рассказали, что сумма штрафов превысила миллион. Причём Верховный суд признал такие штрафы законными.
За теми, кто попал на карантин (а не просто самоизоляцию, как у большинства) следят через приложение «112». Приложение обязаны установить на смартфон все, кто подписал уведомление об изоляции. Вообще эта мера введена с 23 апреля, но в правительстве признались, что программой пользуется не очень большое количество людей. За теми, кто технически не может установить такое приложение, следить будет полиция. Я бы выбрала приложение, а вы?
Для начала главные итоги 25 апреля. По информации оперштаба, в Новосибирской области к концу дня зарегистрировали 247 случаев заражения коронавирусом. Благополучно выздоровели 39 заболевших, четверо, к сожалению, умерли.
Почти 2 тысячи человек – 1934 – находятся под наблюдением медиков.
Дополнительно в оперштабе подсчитали случаи заражения ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 1040 таких обращений, 40 из заболевших попали в больницы.