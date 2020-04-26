В Новосибирске новый рекорд по заболевшим: онлайн-хроника коронавируса за воскресенье

Во многих странах за границей остаются россияне, большая группа из-за закрытия границ не может вернуться домой из Новой Зеландии. В их числе есть сибиряки. Публикуем их открытое письмо, которое сегодня распространяется в соцсетях (письмо публикуется без правок).

«Мы — самоорганизованная группа количеством более пятидесяти человек из различных российских городов, в том числе из Москвы, С.-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока и многих других регионов РФ. Среди нас есть пенсионеры и дети. Мы находимся в Новой Зеландии и желаем в соответствии со своим конституционным правом вернуться на Родину.



Мы здесь находимся вынужденно уже около месяца. Мы готовы допустить, что некоторые наши сограждане в других странах находятся в худших условиях, но и у нас есть проблемы. Подавляющее большинство из нашей группы не получили матпомощь, средства к существованию заканчиваются, у кого-то заканчиваются необходимые по состоянию здоровья лекарства, у других дома остались пожилые родители, несовершеннолетние дети и др. Большинство из нас обычные туристы с обычным отпуском, которые рискуют быть уволенными с работы и отчисленными из учебных заведений. Кроме того, приближается зима, а у нас нет зимней одежды и мы уже сейчас испытываем дискомфорт, т.к. здесь поздняя осень.



Конечно, мы установили связь с посольством. К сожалению, ответы посольства на наши злободневные вопросы исключительно корректные, но такие же неконструктивные. Нам трудно оценить возможности посольства по содействию в нашей ситуации, но чисто субъективно - содействие недостаточное. Ответы из МИДа еще более корректные и неконструктивные, опять-таки субъективно.



Мы искренне рады за тех наших соотечественников, которые уже возвращены на Родину. Мы понимаем трудности пребывания на Бали, Гоа, в Непале или Таиланде, где, вероятно, совсем плохо. Но нам непонятно, почему с Фиджи вывозят 28 человек, а из соседней Новой Зеландии 174 человека не вывозят. Мы уже на говорим про Австралию, в которой более 300 наших соотечественников.



Мы любим свою Родину, доверяем ее руководству и надеемся, что красивые слова “своих не бросаем”, “везем домой” и т.п. не пустой звук и не рекламный трюк. Мы рассчитываем, что наше правительство честно и профессионально выполнит анонсированные обязательства как по матпомощи, так и по возврату российских граждан на Родину».

