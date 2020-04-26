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Срочно Рекордное число заболевших за сутки: 58 человек
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В Новосибирске новый рекорд по заболевшим: онлайн-хроника коронавируса за воскресенье

Самые актуальные данные и город во время пандемии в режиме онлайн

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Привет, новосибирцы! Ну что, вот и он — последний выходной апреля. Уже месяц мы сидим в самоизоляции. Официально до её конца ещё пять дней, считая этот, но в то, что она действительно закончится, кажется, мало кто верит. Кто-то намеревался на самоизоляции заняться, наконец, тем, чем давно собирался, да не было времени, или научиться чему-то новому — удалось?

Как Новосибирск переживает пандемию, сегодня будет следить Лиза Пичугина: сколько человек заболели, сколько выздоровели, что в связи с этим предпринимают в городе и как реагируют жители.

А как вы проводите этот день? Как отвлекаетесь от бесконечных новостей о коронавирусе? Свои фотографии, видео и наблюдения присылайте нам на почту news@ngs.ru и по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.

Лиза Пичугина

16 апреля новосибирские врачи и медсестры отделения анестезиологии и реанимации клиники «РЖД-Медицина» улетели в Москву помогать коллегам. И вот небольшой отчёт с места событий: в официальном аккаунте новосибирской клиники опубликовали фотографии, которые прислал врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Бусин.

— Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, врачи-герои не падают духом и спасают жизни пациентов, — подчёркивают в клинике.

Лиза Пичугина

Американское онлайн-издание The Global Domain News из штата Пенсильвания опубликовало короткую заметку о том, как в Новосибирске власти решили запретить горожанам гулять в парках и скверах, а горожане решили не послушаться. Кажется, написавшего заметку Даниэля Джонсона эта ситуация забавляет.

Запрет ходить в парки был проигнорирован, констатирует американское издание со ссылкой на НГС

Запрет ходить в парки был проигнорирован, констатирует американское издание со ссылкой на НГС

Лиза Пичугина

Тех, кто попадает в инфекционную больницу, помещают в специальные палаты — мельцеровские боксы. Там есть индивидуальный вход с улицы, приточно-вытяжная вентиляция и свой санузел. Мы выяснили, как они выглядят внутри и сделали для вас гифку: можно рассмотреть бокс во всех подробностях.

Лиза Пичугина

58 новых заболевших в Новосибирской области

По данным оперштаба по короновирусу, за сутки в Новосибирской области зарегистрировали 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом сегодня в регионе 305 заболевших, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 человека скончались.

В отделениях реанимации сегодня находятся 26 человек, трое — на ИВЛ. В детской больнице №3 находится 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

COVID-19 подозревают в общем у 481 жителей области, в их числе и люди с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек – в Черепановскую ЦРБ.

Лиза Пичугина

Во многих странах за границей остаются россияне, большая группа из-за закрытия границ не может вернуться домой из Новой Зеландии. В их числе есть сибиряки. Публикуем их открытое письмо, которое сегодня распространяется в соцсетях (письмо публикуется без правок).

«Мы — самоорганизованная группа количеством более пятидесяти человек из различных российских городов, в том числе из Москвы, С.-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока и многих других регионов РФ. Среди нас есть пенсионеры и дети. Мы находимся в Новой Зеландии и желаем в соответствии со своим конституционным правом вернуться на Родину.

Мы здесь находимся вынужденно уже около месяца. Мы готовы допустить, что некоторые наши сограждане в других странах находятся в худших условиях, но и у нас есть проблемы. Подавляющее большинство из нашей группы не получили матпомощь, средства к существованию заканчиваются, у кого-то заканчиваются необходимые по состоянию здоровья лекарства, у других дома остались пожилые родители, несовершеннолетние дети и др. Большинство из нас обычные туристы с обычным отпуском, которые рискуют быть уволенными с работы и отчисленными из учебных заведений. Кроме того, приближается зима, а у нас нет зимней одежды и мы уже сейчас испытываем дискомфорт, т.к. здесь поздняя осень.

Конечно, мы установили связь с посольством. К сожалению, ответы посольства на наши злободневные вопросы исключительно корректные, но такие же неконструктивные. Нам трудно оценить возможности посольства по содействию в нашей ситуации, но чисто субъективно - содействие недостаточное. Ответы из МИДа еще более корректные и неконструктивные, опять-таки субъективно.

Мы искренне рады за тех наших соотечественников, которые уже возвращены на Родину. Мы понимаем трудности пребывания на Бали, Гоа, в Непале или Таиланде, где, вероятно, совсем плохо. Но нам непонятно, почему с Фиджи вывозят 28 человек, а из соседней Новой Зеландии 174 человека не вывозят. Мы уже на говорим про Австралию, в которой более 300 наших соотечественников.

Мы любим свою Родину, доверяем ее руководству и надеемся, что красивые слова “своих не бросаем”, “везем домой” и т.п. не пустой звук и не рекламный трюк. Мы рассчитываем, что наше правительство честно и профессионально выполнит анонсированные обязательства как по матпомощи, так и по возврату российских граждан на Родину».

Лиза Пичугина

А помните, какой был ажиотаж на медицинские маски и как скакали цены на них? Сейчас эта волна спала, а вот на простые дезинфицирующие средства аптеки цены не снижают. Это фото в редакцию НГС прислала читательница.

До вспышки коронавируса это простое средство стоило 20-30 рублей, а теперь стоит от 100 рублей и выше&nbsp;

До вспышки коронавируса это простое средство стоило 20-30 рублей, а теперь стоит от 100 рублей и выше 

«Состав его не меняется, объём тары тот же. Интересно, кто накручивает цены, производители или продавцы?» — интересуется девушка.

Лиза Пичугина

Обозреватель НГС Стас Соколов прогулялся по утреннему Новосибирску и поделился фотографиями. Жизнь в городе не останавливается.

Ранним утром пешеходы — ещё редкие гости на улицах

Ранним утром пешеходы — ещё редкие гости на улицах

Коронавирус — не помеха для того, чтобы кому-то сделать приятный сюрприз в виде букета

Коронавирус — не помеха для того, чтобы кому-то сделать приятный сюрприз в виде букета

Доставщики еды, конечно, — одни из главных героев города на самоизоляции

Доставщики еды, конечно, — одни из главных героев города на самоизоляции

Сперва власти запретили строителям работать, но с 6 апреля все стройки снова ожили

Сперва власти запретили строителям работать, но с 6 апреля все стройки снова ожили

А вот и предложение для тех, кто очень хочет поесть шашлыка, но ответственно избегает компаний и поездок на электричках

А вот и предложение для тех, кто очень хочет поесть шашлыка, но ответственно избегает компаний и поездок на электричках

Кстати, сегодня Стас пишет для вас новости — не стесняйтесь сообщать ему обо всех важных событиях в городе.

Лиза Пичугина

А завтра, 27 апреля, в Толмачёво примут рейс Камрань — Новосибирск — Иркутск. Как пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Хошимине, попасть на него смогут все желающие россияне, а не только сибиряки, как предполагалось ранее. Тем, кто хочет этим рейсом вернуться в Россию, нужно поторопиться и срочно зарегистрироваться на Госуслугах.

Лиза Пичугина

В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» сообщили, что назначенный на 26 апреля рейс Пхукет — Новосибирск отложили на неопределённый срок из-за низкой заполняемости. Видимо, все, кто хотел улететь из Таиланда в Сибирь, уже это сделали.

Лиза Пичугина

Десятки новосибирцев сегодня находятся в Индии, всего в этой стране из-за коронавируса застряло больше двухсот сибиряков. Они пишут обращения в МИД и подпреду президента в СФО Сергею Меняйло: у людей заканчиваются деньги, а выплаты, обещанные правительством, получили единицы. Анна Богданова поговорила с теми, кто остался в чужой стране и ждёт возвращения домой.

Лиза Пичугина

Хотя итоги опроса подводить ещё рано, читатели делятся наблюдениями из электричек: немало горожан сегодня выбрали поездку на дачу. Во так выглядит этим утром вагон электропоезда Новосибирск — Болотное, и с каждым днём, заметил читатель, людей всё больше.

«Прошёл до последнего вагона, все полные», - добавил читатель НГС

«Прошёл до последнего вагона, все полные», - добавил читатель НГС

Лиза Пичугина
На улицах пока пусто, но погода просто отличная

На улицах пока пусто, но погода просто отличная

Индекс самоизоляции в Новосибирске, по данным Яндекса, сейчас составляет 3,9: большинство людей пока дома. Но день обещает быть хорошим, так что всё ещё может измениться.

Чем займётесь сегодня?

    Лиза Пичугина

    А вот самое интересное, о чём нам удалось написать вчера:

    • 2ГИС подсчитал статистику поиска дач на карте: оказалось, что в апреле их искали в три раза чаще, чем в предыдущие месяцы,
    Лиза Пичугина

    Сегодня, как справедливо замечают читатели, годовщина трагедии в Чернобыле: 34 года назад на Чернобыльской АЭС произошла авария, которую до сих пор считают крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В 2018 году новосибирцу удалось пробраться в центр зоны отчуждения — он рассказал, как туда можно попасть и поделился с НГС лучшими снимками.

    Интересно, остался ли на месте стакан для газировки спустя ещё два года

    Интересно, остался ли на месте стакан для газировки спустя ещё два года

    Лиза Пичугина

    За нарушение карантина новосибирцев нещадно штрафуют: на прошлой неделе власти рассказали, что сумма штрафов превысила миллион. Причём Верховный суд признал такие штрафы законными.

    Лиза Пичугина

    За теми, кто попал на карантин (а не просто самоизоляцию, как у большинства) следят через приложение «112». Приложение обязаны установить на смартфон все, кто подписал уведомление об изоляции. Вообще эта мера введена с 23 апреля, но в правительстве признались, что программой пользуется не очень большое количество людей. За теми, кто технически не может установить такое приложение, следить будет полиция. Я бы выбрала приложение, а вы?

    Лиза Пичугина

    Для начала главные итоги 25 апреля. По информации оперштаба, в Новосибирской области к концу дня зарегистрировали 247 случаев заражения коронавирусом. Благополучно выздоровели 39 заболевших, четверо, к сожалению, умерли.

    Почти 2 тысячи человек – 1934 – находятся под наблюдением медиков.

    Дополнительно в оперштабе подсчитали случаи заражения ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 1040 таких обращений, 40 из заболевших попали в больницы.

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    коронавирус в Новосибирске
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