С тех пор как стало известно о новом коронавирусе, его часто сравнивали с гриппом. И до сих пор сравнивают. Не такая, мол, и ужасная болезнь эта коронавирусная инфекция — не страшнее обычного гриппа, от него каждый год больше умирает. Мы проверили, так ли это, и поговорили с врачами о том, можно ли вообще сравнивать два этих заболевания между собой.
Проверить несложно — Росстат каждый год выпускает сводку о том, сколько людей умерло и что стало причиной их смерти. Если заглянуть в эти данные, то можно обнаружить, что за
Сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает о
Но даже смертность, по мнению медиков, не самое страшное в коронавирусе.
— Новый коронавирус опаснее вируса гриппа не по показателям смертности, а по эпидемиологической опасности, так как склонен к малосимптомному или вовсе бессимптомному течению и имеет длительный инкубационный период. Говоря о смертности от этих инфекций и об их оценке, нужно сказать, что любая пневмония опасна для людей с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и/или дыхательной системы, как правило, подобные заболевания очень характерны для людей пожилого и старого возраста. У людей с такими заболеваниями пневмония часто вызывает осложнения, которые могут привести к отказу органов и систем и дальнейшей гибели человека, — считает терапевт Иван Скороходов.
Если же сравнивать грипп и коронавирус по показателям смертности, то всё не так однозначно — COVID-19 (если говорить только о нем, а не о других коронавирусах) один, а штаммы вируса гриппа отличаются друг от друга, и в том числе — летальностью. Так, например, во время эпидемии так называемого свиного гриппа смертность была выше, чем в другие годы.
— Сравнение коронавирусной инфекции и инфекции с вирусом гриппа корректно, если мы говорим о клинических формах заболевания. Зачастую без особых тестов нельзя разобраться, какой вирус вызвал в настоящий момент поражение верхних дыхательных путей и легких, особых клинических признаков не существует. Но при этом оба вируса способны вызвать пневмонию, которая более опасна, — объясняет доктор.
Если смотреть на смертность от пневмонии в целом — она будет гораздо выше. Так, например, в
— Пневмония — лишь одно из проявлений новой коронавирусной инфекции. Она может проявляться как ОРВИ, как пневмония без дыхательной недостаточности, как пневмония с дыхательной недостаточностью, как острый респираторный дистресс-синдром... Сейчас нам важно детально разобрать и выявить какие-то симптомы в комплексе, которые однозначно описывают именно эту болезнь, — считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
Сейчас ученым и врачам нужно время, чтобы разобраться в новой коронавирусной инфекции, узнать все ее симптомы, течение и возможные исходы. И уже после этого можно будет полноценно сравнивать пока незнакомую болезнь с другими.