Хроника коронавируса за субботу: Новосибирск едет на дачи и в парки на фоне рекордов по заражениям

Новосибирцы отправили в зоопарк 290 денежных переводов и 3 тонны продуктов
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило поблагодарил горожан за помощь.
— С 16 апреля мы получили 290 денежных переводов и более 3 тонн продуктов для животных. Благодаря отзывчивости людей и их помощи Новосибирский зоопарк и все его обитатели уверены в завтрашнем дне. Мы еще раз хотели бы поблагодарить всех, кто откликнулся и внес свой вклад в поддержку Новосибирского зоопарка. Опция «Оказать Помощь» доступна на нашем официальном сайте. Берегите себя и будьте здоровы! — сообщили в официальном аккаунте зоопарка в Инстаграме.
Новосибирцы попали на самолёт из Вьетнама — список вылетающих
В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» продолжают рассказывать о графике вывоза российских граждан из-за рубежа. Сегодня там опубликовали список пассажиров рейса № SBI5784 Камрань — Новосибирск — Иркутск, который вылетает 27 апреля 2020 года в 9.05 (местное время). Если вы ждёте информацию о своём рейсе, здесь можно сверить, попали ли вы на борт — в списке указаны номера заявлений.
17 % новосибирцев отправились на дачу. Что делают остальные?
Наши читатели активно голосуют, рассказывая, как проводят эту субботу. Оказывается, 17 % поехали на дачу, несмотря на погоду. Собираются погулять при этом только 4 % новосибирцев. Не только погуляют, но и встретятся с друзьями — 2 %.
Соблюдают режим самоизоляции дома 64 % читателей НГС, а 12 % отправились на работу.
В Боткинской больнице Петербурга 24 апреля скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. У него был подтверждён коронавирус. Мужчина тяжело переносил инфекцию, был на аппаратах ИВЛ и ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. — Прим.ред.).
В Новосибирске зафиксированы первые случаи коронавируса среди врачей. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, выявлен лишь один заболевший сотрудник.
Мы желаем здоровья всем врачам Новосибирска, России и мира.
Заболеть COVID-19 рискует каждый, кто выходит на улицу, стоит в очередях, ездит на общественном транспорте или такси. Поскольку никто из нас не застрахован от этого, предлагаем вам познакомиться с советами женщины, переболевшей коронавирусом. Она помогла собрать «тревожный чемоданчик», который нужно прихватить с собой в инфекционную больницу. Почитайте, что обязательно нужно взять с собой и к чему готовиться.
Давайте вспомним всё самое важное, что случилось в Новосибирске в пятницу, 24 апреля. В Новосибирской области поставлен новый рекорд — за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса. Но были и хорошие новости — в пятницу вечером стало известно, что выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом.
Что ещё важного произошло в городе за сутки?
- В Новосибирской области стали больше выявлять пациентов с коронавирусом, но без симптомов.
- Все гадают, когда закончится эпидемия и вышли ли мы на плато — стабильный уровень эпидемии без резкого ежедневного прироста заразившихся. Власти говорят, что пик всё еще впереди, а распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня. Мы построили три графика, на которых сравниваем Россию с другими странами.
- В ГУ МВД России по Новосибирской области официально опровергли информацию о существовании так называемой палочной системы в отношении режима самоизоляции.
- В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, выявлен лишь один заболевший сотрудник.
- Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска.
Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня, в субботу, вести хронику коронавируса в Новосибирске буду я, Елена Гурьянова. Вот уже четыре недели, как я работаю из дома, но сегодня вышла в офис, чтобы собирать для вас все самые свежие новости, статистику по заболевшим и фотографии очевидцев. И знаете, я соскучилась по «официальному» рабочему месту. Расскажите мне, как вы проводите этот день и что интересного видите. Может быть, вы отправились на дачу или в парк? Присылайте фото и сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.