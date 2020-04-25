Хроника коронавируса за субботу: Новосибирск едет на дачи и в парки на фоне рекордов по заражениям

Наступили ещё одни выходные, когда всем новосибирцам нужно сидеть дома на самоизоляции. Всю неделю делать это было сложно из-за небывалой для апреля жары — люди гуляли в парках и на улицах, несмотря на запреты. Сегодня, в субботу, синоптики обещают в Новосибирске дожди, поэтому сидеть дома будет чуть легче. Тем не менее многие горожане поехали на дачи. Как Новосибирск переживает пандемию коронавируса, сколько заболевших выявили врачи за последние сутки, что нового придумали власти в борьбе с опасной болезнью и что интересного (и важного) написали журналисты НГС — вы найдете в этой онлайн-хронике. Так что не забывайте заглядывать к нам время от времени.

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