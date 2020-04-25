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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Хроника коронавируса за субботу: Новосибирск едет на дачи и в парки на фоне рекордов по заражениям

Самые важные новости, свежая статистика и фотографии очевидцев — в нашей онлайн-трансляции

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Наступили ещё одни выходные, когда всем новосибирцам нужно сидеть дома на самоизоляции. Всю неделю делать это было сложно из-за небывалой для апреля жары — люди гуляли в парках и на улицах, несмотря на запреты. Сегодня, в субботу, синоптики обещают в Новосибирске дожди, поэтому сидеть дома будет чуть легче. Тем не менее многие горожане поехали на дачи. Как Новосибирск переживает пандемию коронавируса, сколько заболевших выявили врачи за последние сутки, что нового придумали власти в борьбе с опасной болезнью и что интересного (и важного) написали журналисты НГС — вы найдете в этой онлайн-хронике. Так что не забывайте заглядывать к нам время от времени.

У вас есть важная информация про коронавирус? Вы знаете заболевших (или, возможно, сами заболели)? Столкнулись с несправедливостью? Или просто сделали интересное фото, как меняется наш любимый город из-за пандемии? Присылайте дежурному журналисту через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

Елена Гурьянова

Новосибирцы отправили в зоопарк 290 денежных переводов и 3 тонны продуктов

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило поблагодарил горожан за помощь.

— С 16 апреля мы получили 290 денежных переводов и более 3 тонн продуктов для животных. Благодаря отзывчивости людей и их помощи Новосибирский зоопарк и все его обитатели уверены в завтрашнем дне. Мы еще раз хотели бы поблагодарить всех, кто откликнулся и внес свой вклад в поддержку Новосибирского зоопарка. Опция «Оказать Помощь» доступна на нашем официальном сайте. Берегите себя и будьте здоровы! — сообщили в официальном аккаунте зоопарка в Инстаграме.

Елена Гурьянова

Новосибирцы попали на самолёт из Вьетнама — список вылетающих

В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» продолжают рассказывать о графике вывоза российских граждан из-за рубежа. Сегодня там опубликовали список пассажиров рейса № SBI5784 Камрань — Новосибирск — Иркутск, который вылетает 27 апреля 2020 года в 9.05 (местное время). Если вы ждёте информацию о своём рейсе, здесь можно сверить, попали ли вы на борт — в списке указаны номера заявлений.

Пассажиры рейса SBI5784 Камрань — Новосибирск — Иркутск

17 % новосибирцев отправились на дачу. Что делают остальные?

Наши читатели активно голосуют, рассказывая, как проводят эту субботу. Оказывается, 17 % поехали на дачу, несмотря на погоду. Собираются погулять при этом только 4 % новосибирцев. Не только погуляют, но и встретятся с друзьями — 2 %.

Соблюдают режим самоизоляции дома 64 % читателей НГС, а 12 % отправились на работу.

Елена Гурьянова

В Боткинской больнице Петербурга 24 апреля скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. У него был подтверждён коронавирус. Мужчина тяжело переносил инфекцию, был на аппаратах ИВЛ и ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. — Прим.ред.).

В Новосибирске зафиксированы первые случаи коронавируса среди врачей. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, выявлен лишь один заболевший сотрудник.

Мы желаем здоровья всем врачам Новосибирска, России и мира.

Елена Гурьянова

Заболеть COVID-19 рискует каждый, кто выходит на улицу, стоит в очередях, ездит на общественном транспорте или такси. Поскольку никто из нас не застрахован от этого, предлагаем вам познакомиться с советами женщины, переболевшей коронавирусом. Она помогла собрать «тревожный чемоданчик», который нужно прихватить с собой в инфекционную больницу. Почитайте, что обязательно нужно взять с собой и к чему готовиться.

Давайте вспомним всё самое важное, что случилось в Новосибирске в пятницу, 24 апреля. В Новосибирской области поставлен новый рекорд — за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса. Но были и хорошие новости — в пятницу вечером стало известно, что выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом.

Что ещё важного произошло в городе за сутки?

Елена Гурьянова

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня, в субботу, вести хронику коронавируса в Новосибирске буду я, Елена Гурьянова. Вот уже четыре недели, как я работаю из дома, но сегодня вышла в офис, чтобы собирать для вас все самые свежие новости, статистику по заболевшим и фотографии очевидцев. И знаете, я соскучилась по «официальному» рабочему месту. Расскажите мне, как вы проводите этот день и что интересного видите. Может быть, вы отправились на дачу или в парк? Присылайте фото и сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Как вы проводите эту субботу?

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