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«Трещины толщиной в ладонь»: на Сибиряков-Гвардейцев расползается по швам пятиэтажка — репортаж

Дом будут ремонтировать в 2021 году. Но не весь, а только газовое оборудование

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Пятиэтажка газифицирована. Жители считают это дополнительной опасностью в случае, если дом начнет рушиться

Пятиэтажка газифицирована. Жители считают это дополнительной опасностью в случае, если дом начнет рушиться

Проблемы дома на Сибиряков-Гвардейцев, 40 типичны для многих пятиэтажек — здание, построенное в 60-х, постепенно разрушается, капремонт предстоит не скоро, а те работы, которые запланированы на ближайшие годы, вряд ли продлят ему жизнь. Жильцы рассказывают о трещинах толщиной в ладонь и несостоявшемся бассейне в подвале, который тут когда-то собирались построить. В каком состоянии сейчас находится дом, какая судьба его ждет и что отвечают чиновники на опасения жильцов, рассказывает корреспондент НГС Илья Калинин.

Трещины на стенах дома хорошо заметны с внутренней стороны двора

Трещины на стенах дома хорошо заметны с внутренней стороны двора

Кирпичная пятиэтажка была построена в 1964 году. Поначалу, рассказали жители, здесь было печное отопление, но затем здание газифицировали.

Жители стараются поддерживать порядок, но подъезды все равно требуют ремонта, хотя бы косметического

Жители стараются поддерживать порядок, но подъезды все равно требуют ремонта, хотя бы косметического

Одна сторона пятиэтажки расположена на склоне: с внешней стороны дома под окнами первого этажа находится магазин. Долгое время здесь был детский магазин «Малыш», в последнее время — «Монетка».

С внешней стороны нижняя часть дома занята магазином

С внешней стороны нижняя часть дома занята магазином

Трещины появились как раз в той части дома, которая расположена на склоне. Причём по специальным маячкам, которые крепятся на трещины для отслеживания движения стен, можно понять, что проблема существует еще с 2007 года.

Многие маячки на трещинах сбиты

Многие маячки на трещинах сбиты

Самые проблемные — второй и пятый подъезды. А над пятым ещё и крыша регулярно протекает. Расползающиеся стены, считают жильцы, становятся особенно опасными из-за газовых труб, которые проходят по всему дому. Жители боятся, что в какой-то момент из-за движения стен трубы могут лопнуть.

Так выглядит сейчас подвал пятого подъезда. В 1990-е годы здесь хотели сделать бассейн

Так выглядит сейчас подвал пятого подъезда. В 1990-е годы здесь хотели сделать бассейн

В конце девяностых в подвале начали рыть бассейн. Никто уже точно не помнит для чего — предполагают, что какой-то бизнесмен хотел открыть сауну. Но стройку свернули, а всю выкопанную землю вернули обратно в подвал.

Шурфы, куда закачивали специальный раствор, видны и сейчас

Шурфы, куда закачивали специальный раствор, видны и сейчас

Александр Шахаев, член совета дома и старший по подъезду, вспоминает, что лет пять назад фундамент дома уже укрепляли:

— Вдоль всего дома насверлили вертикальные шурфы и закачали туда некое «жидкое стекло». И сказали, что в течение трёх лет надо наблюдать результаты. Для этого в подъездах поставили маячки.

В некоторые щели легко заходит ладонь

В некоторые щели легко заходит ладонь

Местный житель словно экскурсовод в музее показывает корреспондентам НГС все самые главные трещины дома. Мужчина периодически останавливается и для наглядности толщины и глубины щелей засовывает в них ладонь. Некоторые трещины запенены.

Вместе с корреспондентами НГС разрушения в доме изучал специалист-строитель

Вместе с корреспондентами НГС разрушения в доме изучал специалист-строитель

То здесь, то там на трещинах установлены маячки. Рядом написаны даты: 2007, 2012, 2013… Почти все маячки сбиты или сломаны, а те, что сделаны из цемента, тоже покрылись трещинами. Знакомый Александра Шахаева, изучивший состояние дома вместе с корреспондентами НГС, заметил, что эти метки уже неинформативны: по ним нельзя увидеть, происходит ли движение стен. Профессия мужчины — строитель.

Самая ранняя дата на бетонном маячке — 2007 год

Самая ранняя дата на бетонном маячке — 2007 год

В одном из подъездов расходится лестничный марш. Трещина заметна невооружённым глазом. Строитель объясняет, что марш ничем не крепится, а держится за счёт своего веса, опираясь с обеих сторон краями шириной по пять сантиметров на межэтажные перекрытия. Эксперт считает, что при движении стен, если бетон в местах крепления марша «раскрывается» на 5 мм, конструкция считается опасной. Тут же он замеряет линейкой трещину: 5 мм.

Трещина в основании лестничного марша — 5 мм

Трещина в основании лестничного марша — 5 мм

Несколько лет назад жильцы закидали письмами все инстанции: от районной администрации до мэрии. В итоге провели так называемое «шприцевание»: в пробуренные по всему периметру дома шурфы закачали специальный раствор. Председатель совета дома Марина Ермолаева уточняет, что второй подъезд таким образом укрепляли ещё и в 2016 году. Все работы проводились за счёт специальной муниципальной программы.

С 2 по 5 этаж вдоль всего лестничного марша видны трещины

С 2 по 5 этаж вдоль всего лестничного марша видны трещины

На 2021 год, говорит Александр Шахаев, в их доме запланирован капитальный ремонт. Но ремонтировать будут газовое оборудование. Жильцы хотят поменять вид ремонта и починить крышу, которая постоянно течет, подтапливает подвал и, возможно, подмывает фундамент.

Рука Александра Шахаева легко помещается в большинство щелей

Рука Александра Шахаева легко помещается в большинство щелей

В УК «МКС-Новосибирск», которая обслуживает дом, уточнили: если специальная проверка накануне капремонта разрешит эксплуатировать газовое оборудование и дальше, то можно попытаться изменить вид ремонта. Правда, надо, чтобы ремонт крыши не оказался дороже запланированного капремонта.

Во многих местах из-за движения стен и перекрытий из стыков вылетел соединительный цементный шов

Во многих местах из-за движения стен и перекрытий из стыков вылетел соединительный цементный шов

Начальница ПТО УК «МКС-Новосибирск» Ольга Бардина говорит, что две муниципальные субсидии на укрепление фундамента выделялись мэрией в 2010 и 2016 годах. После чего на трещины поставили маячки.

Самые широкие щели запенены

Самые широкие щели запенены

Причину, по которой дом начал разрушаться, в управляющей компании не смогли назвать: прошлая комиссия её не установила. О разрушенных маячках сама Ольга Бардина не знала и пообещала корреспонденту НГС, что обязательно пошлёт специалистов, чтобы всё обследовать и при необходимости поставить новые. Ежегодная плановая проверка, по словам начальницы ПТО, должна пройти до 15 мая.

Жильцы надеются, что часть проблем можно решить с помощью капремонта в 2021 году

Жильцы надеются, что часть проблем можно решить с помощью капремонта в 2021 году

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