«Трещины толщиной в ладонь»: на Сибиряков-Гвардейцев расползается по швам пятиэтажка — репортаж

Александр Шахаев, член совета дома и старший по подъезду, вспоминает, что лет пять назад фундамент дома уже укрепляли:

— Вдоль всего дома насверлили вертикальные шурфы и закачали туда некое «жидкое стекло». И сказали, что в течение трёх лет надо наблюдать результаты. Для этого в подъездах поставили маячки.