«Трещины толщиной в ладонь»: на Сибиряков-Гвардейцев расползается по швам пятиэтажка — репортаж

Проблемы дома на Сибиряков-Гвардейцев, 40 типичны для многих пятиэтажек — здание, построенное в 60-х, постепенно разрушается, капремонт предстоит не скоро, а те работы, которые запланированы на ближайшие годы, вряд ли продлят ему жизнь. Жильцы рассказывают о трещинах толщиной в ладонь и несостоявшемся бассейне в подвале, который тут когда-то собирались построить. В каком состоянии сейчас находится дом, какая судьба его ждет и что отвечают чиновники на опасения жильцов, рассказывает корреспондент НГС Илья Калинин.
Кирпичная пятиэтажка была построена в 1964 году. Поначалу, рассказали жители, здесь было печное отопление, но затем здание газифицировали.
Одна сторона пятиэтажки расположена на склоне: с внешней стороны дома под окнами первого этажа находится магазин. Долгое время здесь был детский магазин «Малыш», в последнее время — «Монетка».
Трещины появились как раз в той части дома, которая расположена на склоне. Причём по специальным маячкам, которые крепятся на трещины для отслеживания движения стен, можно понять, что проблема существует еще с 2007 года.
Самые проблемные — второй и пятый подъезды. А над пятым ещё и крыша регулярно протекает. Расползающиеся стены, считают жильцы, становятся особенно опасными из-за газовых труб, которые проходят по всему дому. Жители боятся, что в какой-то момент из-за движения стен трубы могут лопнуть.
В конце девяностых в подвале начали рыть бассейн. Никто уже точно не помнит для чего — предполагают, что какой-то бизнесмен хотел открыть сауну. Но стройку свернули, а всю выкопанную землю вернули обратно в подвал.
Александр Шахаев, член совета дома и старший по подъезду, вспоминает, что лет пять назад фундамент дома уже укрепляли:
— Вдоль всего дома насверлили вертикальные шурфы и закачали туда некое «жидкое стекло». И сказали, что в течение трёх лет надо наблюдать результаты. Для этого в подъездах поставили маячки.
Местный житель словно экскурсовод в музее показывает корреспондентам НГС все самые главные трещины дома. Мужчина периодически останавливается и для наглядности толщины и глубины щелей засовывает в них ладонь. Некоторые трещины запенены.
То здесь, то там на трещинах установлены маячки. Рядом написаны даты: 2007, 2012, 2013… Почти все маячки сбиты или сломаны, а те, что сделаны из цемента, тоже покрылись трещинами. Знакомый Александра Шахаева, изучивший состояние дома вместе с корреспондентами НГС, заметил, что эти метки уже неинформативны: по ним нельзя увидеть, происходит ли движение стен. Профессия мужчины — строитель.
В одном из подъездов расходится лестничный марш. Трещина заметна невооружённым глазом. Строитель объясняет, что марш ничем не крепится, а держится за счёт своего веса, опираясь с обеих сторон краями шириной по пять сантиметров на межэтажные перекрытия. Эксперт считает, что при движении стен, если бетон в местах крепления марша «раскрывается» на 5 мм, конструкция считается опасной. Тут же он замеряет линейкой трещину: 5 мм.
Несколько лет назад жильцы закидали письмами все инстанции: от районной администрации до мэрии. В итоге провели так называемое «шприцевание»: в пробуренные по всему периметру дома шурфы закачали специальный раствор. Председатель совета дома Марина Ермолаева уточняет, что второй подъезд таким образом укрепляли ещё и в 2016 году. Все работы проводились за счёт специальной муниципальной программы.
На 2021 год, говорит Александр Шахаев, в их доме запланирован капитальный ремонт. Но ремонтировать будут газовое оборудование. Жильцы хотят поменять вид ремонта и починить крышу, которая постоянно течет, подтапливает подвал и, возможно, подмывает фундамент.
В УК «МКС-Новосибирск», которая обслуживает дом, уточнили: если специальная проверка накануне капремонта разрешит эксплуатировать газовое оборудование и дальше, то можно попытаться изменить вид ремонта. Правда, надо, чтобы ремонт крыши не оказался дороже запланированного капремонта.
Начальница ПТО УК «МКС-Новосибирск» Ольга Бардина говорит, что две муниципальные субсидии на укрепление фундамента выделялись мэрией в 2010 и 2016 годах. После чего на трещины поставили маячки.
Причину, по которой дом начал разрушаться, в управляющей компании не смогли назвать: прошлая комиссия её не установила. О разрушенных маячках сама Ольга Бардина не знала и пообещала корреспонденту НГС, что обязательно пошлёт специалистов, чтобы всё обследовать и при необходимости поставить новые. Ежегодная плановая проверка, по словам начальницы ПТО, должна пройти до 15 мая.