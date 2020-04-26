Toyota обладает одним из лучших показателей остаточной стоимости в России, но всё же и она с годами постепенно дешевеет, просто не так быстро, как условная китайская малолитражка. А машина, про которую мы говорим, стоит всё дороже.
Речь о Porsche 911 старых поколений, которые превратились в своего рода «валюту» автомобильного рынка и сравнялись по цене с новыми. Суди сами: за вот этот автомобиль
Это одно из самых востребованных поколений
По цене этот 44-летний 911-й не уступает современным моделям: базовые
А вот этот Porsche 911 1986 года моложе, мощнее и ощутимо дешевле: он стоит примерно как базовый
Вот этот очаровательный синий 911-й стоит и вовсе по-божески (конечно, на фоне прочих
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
На фоне «нормальных» машин такая ценовая политика, конечно, выглядит абсолютно дикой. Например, Toyota Camry очень ценится на вторичном рынке, но Camry того же
К сожалению, пока в объявлениях нет предложений с
Зато следующее поколение 911 (996) ценится куда меньше: забавно, что купить
А вот поколение 911 (997) стоит уже ощутимо дороже, и хотя с новыми
Конечно, проводить параллели между
И всё же Porsche 911 является редким примером автомобиля, который с годами, как вино, только хорошеет.
Как вы относитесь к Porsche 911?
Кстати, есть автомобили с низкой потерей стоимости и среди недорогих марок: вот несколько примеров, среди которых, вы удивитесь, есть даже Renault Sandero.
Новые автомобили между тем резко подорожали при том, что их продажи остановились.
А вот какие автомобили распродают из своих гаражей олигархи.