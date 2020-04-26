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Можно подумать, что на фото какой-нибудь «Москвич», вот только цена этого экземпляра — 14 миллионов рублей

Можно подумать, что на фото какой-нибудь «Москвич», вот только цена этого экземпляра — 14 миллионов рублей

Toyota обладает одним из лучших показателей остаточной стоимости в России, но всё же и она с годами постепенно дешевеет, просто не так быстро, как условная китайская малолитражка. А машина, про которую мы говорим, стоит всё дороже.

Речь о Porsche 911 старых поколений, которые превратились в своего рода «валюту» автомобильного рынка и сравнялись по цене с новыми. Суди сами: за вот этот автомобиль 1976 года просят 14 миллионов рублей.

Этот автомобиль старше многих наших читателей

Этот автомобиль старше многих наших читателей

Это одно из самых востребованных поколений Porsche 911 с мотором воздушного охлаждения мощностью всего 165 л. с. Для сравнения, самый слабенький из современных Porsche Boxster имеет мощность 300 л. с., но стоит, конечно, в разы дешевле.

Салоны классических Porsche 911 были аскетичны

Салоны классических Porsche 911 были аскетичны

По цене этот 44-летний 911-й не уступает современным моделям: базовые Porsche 911 стоят 8–9 миллионов рублей, за 14 миллионов можно купить уже 911-й в одной из топовых версий GT3 RS.

А это машина 1986 года: выпуск второго поколения завершится через три года

А это машина 1986 года: выпуск второго поколения завершится через три года

А вот этот Porsche 911 1986 года моложе, мощнее и ощутимо дешевле: он стоит примерно как базовый 911-й из автосалона. Учтите также, что с точки зрения комплектации раритетные Porsche недалеко ушли от «Жигулей», тогда как в цену новых заложены всевозможные плюшки вроде страхующей электроники, средств комфорта, дорогущей отделки салона и т. п.

Судя по фото, у этого 911-го кузов типа «тарга»: нечто среднее между купе и кабриолетом (открывается только верхняя часть крыши)

Судя по фото, у этого 911-го кузов типа «тарга»: нечто среднее между купе и кабриолетом (открывается только верхняя часть крыши)

Вот этот очаровательный синий 911-й стоит и вовсе по-божески (конечно, на фоне прочих 911-х).

А это 964-й — многие считают его одним из самых удачных по дизайну

А это 964-й — многие считают его одним из самых удачных по дизайну

Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.

Старенькие Toyota тоже бывают харизматичными, но по цене между ними и Porsche — пропасть. И гораздо большая, чем в цене нового 911-го и новой Camry

Старенькие Toyota тоже бывают харизматичными, но по цене между ними и Porsche — пропасть. И гораздо большая, чем в цене нового 911-го и новой Camry

На фоне «нормальных» машин такая ценовая политика, конечно, выглядит абсолютно дикой. Например, Toyota Camry очень ценится на вторичном рынке, но Camry того же 1986 года стоят, как треть новой «Лады-Гранты». Разительный контраст.

Это последнее поколение с воздушным охлаждением оппозитника

Это последнее поколение с воздушным охлаждением оппозитника

К сожалению, пока в объявлениях нет предложений с Porsche 911 (993), который выпускался в середине 90-х и был последним 911-м с воздушным охлаждением двигателя. Это поколение также ценится, поскольку концептуально сохранило близость с оригинальными 911-м: помимо воздушного охлаждения, это отсутствие страхующей электроники, норовистая управляемость и аскетичный салон. И, конечно, традиционный дизайн.

Попытка привнести в дизайн 911 новые черты провалилась: размазанные фары ушли, и современные Porsche 911 опять круглоглазые

Попытка привнести в дизайн 911 новые черты провалилась: размазанные фары ушли, и современные Porsche 911 опять круглоглазые

Зато следующее поколение 911 (996) ценится куда меньше: забавно, что купить 300-сильный автомобиль 1998 года можно за смешные по меркам Porsche деньги — сегодня некоторые Hyundai Solaris дороже. Фанаты недолюбливают это поколение за «слезящийся» дизайн фар и отход от некоторых традиций марки. Тем не менее технически 996-е сохранили главные черты модели, включая характерный звук мотора и своеобразную управляемость.

Porsche 911 (997) тоже ценится, но пока не так, как раритетные модели. Впрочем, его время наверняка придёт

Porsche 911 (997) тоже ценится, но пока не так, как раритетные модели. Впрочем, его время наверняка придёт

А вот поколение 911 (997) стоит уже ощутимо дороже, и хотя с новыми 911-ми по цене тягаться не может, теряет меньше других машин.

Конечно, проводить параллели между Porsche 911 и народными марками нельзя: помимо культового статуса модели, к 911-м — совсем иное отношение владельцев. И состояние выставленных экземпляров значительно лучше, чем у обычного 30-летнего автомобиля. Цена 911-х определяется их раритетностью и славной историей.

И всё же Porsche 911 является редким примером автомобиля, который с годами, как вино, только хорошеет.

Как вы относитесь к Porsche 911?

    Кстати, есть автомобили с низкой потерей стоимости и среди недорогих марок: вот несколько примеров, среди которых, вы удивитесь, есть даже Renault Sandero.

    Новые автомобили между тем резко подорожали при том, что их продажи остановились.

    А вот какие автомобили распродают из своих гаражей олигархи.

    Хотите предложить интересную тему, связанную с покупкой автомобиля? Пишите на электронную почту редакции «Авто».

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