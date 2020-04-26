Toyota обладает одним из лучших показателей остаточной стоимости в России, но всё же и она с годами постепенно дешевеет, просто не так быстро, как условная китайская малолитражка. А машина, про которую мы говорим, стоит всё дороже.

Речь о Porsche 911 старых поколений, которые превратились в своего рода «валюту» автомобильного рынка и сравнялись по цене с новыми. Суди сами: за вот этот автомобиль 1976 года просят 14 миллионов рублей.

