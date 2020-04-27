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Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle

Volkswagen обновил свое семейство минивэнов Transporter, Caravelle и Multivan, которое теперь получило индекс T6.1 — на примере Caravelle посмотрим, что изменилось, какие новые достоинства появились и какие недостатки остались. Итак, 5 плюсов и 5 минусов обновленного Volkswagen Caravelle в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Новые реалии коронавирусной эпидемии — автомобили теперь дезинфицируют и даже озонируют. Наш стерильный Volkswagen Caravelle (предоставлен официальным дилером «Автомир») внутри выглядит как операционная, хотя конечно до размеров реальной операционной тут еще далеко.

7 пассажирских мест, высокий потолок, отсутствие тесноты

7 пассажирских мест, высокий потолок, отсутствие тесноты

И тем не менее — 7 пассажирских мест, высокий потолок, отсутствие тесноты — известные плюсы семейства T6. При достаточно скромных габаритах — 4904 мм длины и 1904 мм ширины — удается скомпоновать вполне эффективное и эргономичное пространство.

Главный акцент в рестайлинге был сделан на оформлении передней части

Главный акцент в рестайлинге был сделан на оформлении передней части

«Каравелла» — чуть более упрощенный вариант широко известного «Мультивэна», внешне они выглядят практически идентично. Главный акцент в рестайлинге был сделан на оформлении передней части — радиаторная решетка увеличилась, стала двухярусной и приобрела стиль нового «Туарега». Вот только непонятно, почему на нижний ярус не хватило хрома.

Новая передняя панель, новое рулевое колесо

Новая передняя панель, новое рулевое колесо

Внутри минивэн тоже изменился — новая передняя панель, новое рулевое колесо, цифровая приборная панель — довольно компактная, но в принципе нормально читаемая.

В моторной гамме минивэна — несколько дизелей мощностью от 110 до 199 л.с.

В моторной гамме минивэна — несколько дизелей мощностью от 110 до 199 л.с.

В моторной гамме минивэна — несколько дизелей мощностью от 110 до 199 л.с. Коробки передач — механика или робот, привод — передний или полный. Наш экземпляр со 150-сильным дизелем, роботом DSG и полным приводом 4MOTION.

Итак, 5 главных плюсов автомобиля.

Динамика, управление тягой

Педаль газа мягкая, с большим ходом, но реакции быстрые и линейные

Педаль газа мягкая, с большим ходом, но реакции быстрые и линейные

Время разгона по паспорту до сотни — 12,5 секунды, но по ощущениям минивэн едет чуть быстрее, уверенно набирая ход во всем скоростном диапазоне. Хороший подхват дизеля, бодрый старт благодаря полному приводу. Педаль газа мягкая, с большим ходом, но реакции быстрые и линейные — на сколько нажал, на столько и поехал. В активном режиме S отклик практически не меняется, только обороты двигателя дольше удерживаются повышенными, а передачи — пониженными.

Обзорность

Капитанская посадка, большое лобовое стекло, тонкие боковые стойки

Капитанская посадка, большое лобовое стекло, тонкие боковые стойки

Капитанская посадка, большое лобовое стекло, тонкие боковые стойки — обзорность здесь действительно хороша. Сама по себе машина высокая — соответственно дорожная обстановка просматривается далеко. Плюс большие боковые зеркала, добавляющие ощущения уверенности.

Сиденья

Сиденья с подлокотниками

Сиденья с подлокотниками

Простенькие тканевые сиденья в меру плотны, не напрягают излишней боковой поддержкой, позволяют комфортно устроиться. Удерживаться на передних креслах помогают два регулируемых подлокотника на каждом кресле, да и просто это очень удобно. Задние пассажирские места без изысков, но также удобны и позволяют расположиться без стеснения. Кресла можно трансформировать в различных вариациях.

Система полного привода с межколесной блокировкой

Предусмотрена блокировка заднего дифференциала

Предусмотрена блокировка заднего дифференциала

Полноприводной минивэн с 19,3-сантиметровым клиренсом и короткими свесами вполне жизнеспособен в сложных дорожных условиях. Это конечно не джип, но не только городские сугробы и бордюры ему будут по плечу — он одолеет и легкое бездорожье. Иначе зачем предусмотрена блокировка заднего дифференциала — она тут есть и значит автомобиль рассчитан не только на асфальт.

Плавность хода

Подвеска в автомобиле настроена оптимально

Подвеска в автомобиле настроена оптимально

Подвеска в автомобиле настроена оптимально — и чтобы сохранялся ездовой комфорт, и чтобы тяжелый автомобиль не сильно кренился, был устойчивым и управляемым на дороге. Оттого чувствительность к крупным выбоинам и трещинам, но в целом минивэн можно сказать что плывет над дорогой, если она конечно не как после артобстрела.

А теперь нюансы автомобиля, которые следовало бы подкорректировать

Жесткий пластик везде

Везде использован жесткий пластик

Везде использован жесткий пластик

Непонятно, почему Volkswagen увлекается экономией на материалах в больших автомобилях — минивэнах и пикапах. Из жестких материалов здесь выполнено всё, включая переднюю панель и верхние части дверей. На вид эти пластики вполне приличны и разнообразны, но всё же. Понятно, что автомобиль коммерческий, но ведь он и достаточно дорогой — 3–4,5 миллиона рублей.

Тяжелая багажная дверь

Дверь тяжело закрывается&nbsp;

Дверь тяжело закрывается 

Упоры багажной двери перетяжелены, поэтому, когда открываешь её — она вдруг начинает резко стремиться вверх, угрожая заехать вам по подбородку. А когда закрываешь — сильно сопротивляется, поэтому надо достаточно ощутимо хлопать этой дверью.

Работа робота DSG

При активном разгоне явно ощущаются переключения передач

При активном разгоне явно ощущаются переключения передач

При активном разгоне явно ощущаются переключения передач — это выражается в выраженных толчках, сопряженных с небольшими клевками носом. При старте с места и в спокойном режиме езды робот ведет себя более незаметно, но толчки и пинка иногда все-таки проявляются.

Недостаточная регулировка рулевой колонки

Регулировки по высоте не хватает

Регулировки по высоте не хватает

Отрегулировать руль по вылету можно в большом диапазоне, а вот регулировки по высоте не хватает. При посадке мне хотелось посильнее опустить руль вниз, но запаса регулировки, к сожалению, не хватило — он так и остался торчать, как в автобусе. Остается только привыкать к этому.

Маленькие колеса с колпаками

Колеса смотрятся сиротливо

Колеса смотрятся сиротливо

Понятно, что в топовых версиях будут литые диски, но почему бы не использовать литье на средних комплектациях. Вместо этого — простенькие невыразительные колпаки. Плюс сами колеса (размер 205/65/16) кажутся слишком маленькими для этой машины, ухудшая ее внешний вид.

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