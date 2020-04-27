Volkswagen обновил свое семейство минивэнов Transporter, Caravelle и Multivan, которое теперь получило индекс T6.1 — на примере Caravelle посмотрим, что изменилось, какие новые достоинства появились и какие недостатки остались. Итак, 5 плюсов и 5 минусов обновленного Volkswagen Caravelle в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Новые реалии коронавирусной эпидемии — автомобили теперь дезинфицируют и даже озонируют. Наш стерильный Volkswagen Caravelle (предоставлен официальным дилером «Автомир») внутри выглядит как операционная, хотя конечно до размеров реальной операционной тут еще далеко.
И тем не менее — 7 пассажирских мест, высокий потолок, отсутствие тесноты — известные плюсы семейства T6. При достаточно скромных габаритах — 4904 мм длины и 1904 мм ширины — удается скомпоновать вполне эффективное и эргономичное пространство.
«Каравелла» — чуть более упрощенный вариант широко известного «Мультивэна», внешне они выглядят практически идентично. Главный акцент в рестайлинге был сделан на оформлении передней части — радиаторная решетка увеличилась, стала двухярусной и приобрела стиль нового «Туарега». Вот только непонятно, почему на нижний ярус не хватило хрома.
Внутри минивэн тоже изменился — новая передняя панель, новое рулевое колесо, цифровая приборная панель — довольно компактная, но в принципе нормально читаемая.
В моторной гамме минивэна — несколько дизелей мощностью от 110 до 199 л.с. Коробки передач — механика или робот, привод — передний или полный. Наш экземпляр со 150-сильным дизелем, роботом DSG и полным приводом 4MOTION.
Итак, 5 главных плюсов автомобиля.
Динамика, управление тягой
Время разгона по паспорту до сотни — 12,5 секунды, но по ощущениям минивэн едет чуть быстрее, уверенно набирая ход во всем скоростном диапазоне. Хороший подхват дизеля, бодрый старт благодаря полному приводу. Педаль газа мягкая, с большим ходом, но реакции быстрые и линейные — на сколько нажал, на столько и поехал. В активном режиме S отклик практически не меняется, только обороты двигателя дольше удерживаются повышенными, а передачи — пониженными.
Обзорность
Капитанская посадка, большое лобовое стекло, тонкие боковые стойки — обзорность здесь действительно хороша. Сама по себе машина высокая — соответственно дорожная обстановка просматривается далеко. Плюс большие боковые зеркала, добавляющие ощущения уверенности.
Сиденья
Простенькие тканевые сиденья в меру плотны, не напрягают излишней боковой поддержкой, позволяют комфортно устроиться. Удерживаться на передних креслах помогают два регулируемых подлокотника на каждом кресле, да и просто это очень удобно. Задние пассажирские места без изысков, но также удобны и позволяют расположиться без стеснения. Кресла можно трансформировать в различных вариациях.
Система полного привода с межколесной блокировкой
Полноприводной минивэн с 19,3-сантиметровым клиренсом и короткими свесами вполне жизнеспособен в сложных дорожных условиях. Это конечно не джип, но не только городские сугробы и бордюры ему будут по плечу — он одолеет и легкое бездорожье. Иначе зачем предусмотрена блокировка заднего дифференциала — она тут есть и значит автомобиль рассчитан не только на асфальт.
Плавность хода
Подвеска в автомобиле настроена оптимально — и чтобы сохранялся ездовой комфорт, и чтобы тяжелый автомобиль не сильно кренился, был устойчивым и управляемым на дороге. Оттого чувствительность к крупным выбоинам и трещинам, но в целом минивэн можно сказать что плывет над дорогой, если она конечно не как после артобстрела.
А теперь нюансы автомобиля, которые следовало бы подкорректировать
Жесткий пластик везде
Непонятно, почему Volkswagen увлекается экономией на материалах в больших автомобилях — минивэнах и пикапах. Из жестких материалов здесь выполнено всё, включая переднюю панель и верхние части дверей. На вид эти пластики вполне приличны и разнообразны, но всё же. Понятно, что автомобиль коммерческий, но ведь он и достаточно дорогой — 3–4,5 миллиона рублей.
Тяжелая багажная дверь
Упоры багажной двери перетяжелены, поэтому, когда открываешь её — она вдруг начинает резко стремиться вверх, угрожая заехать вам по подбородку. А когда закрываешь — сильно сопротивляется, поэтому надо достаточно ощутимо хлопать этой дверью.
Работа робота DSG
При активном разгоне явно ощущаются переключения передач — это выражается в выраженных толчках, сопряженных с небольшими клевками носом. При старте с места и в спокойном режиме езды робот ведет себя более незаметно, но толчки и пинка иногда все-таки проявляются.
Недостаточная регулировка рулевой колонки
Отрегулировать руль по вылету можно в большом диапазоне, а вот регулировки по высоте не хватает. При посадке мне хотелось посильнее опустить руль вниз, но запаса регулировки, к сожалению, не хватило — он так и остался торчать, как в автобусе. Остается только привыкать к этому.
Маленькие колеса с колпаками
Понятно, что в топовых версиях будут литые диски, но почему бы не использовать литье на средних комплектациях. Вместо этого — простенькие невыразительные колпаки. Плюс сами колеса (размер 205/65/16) кажутся слишком маленькими для этой машины, ухудшая ее внешний вид.