Подвеска в автомобиле настроена оптимально — и чтобы сохранялся ездовой комфорт, и чтобы тяжелый автомобиль не сильно кренился, был устойчивым и управляемым на дороге. Оттого чувствительность к крупным выбоинам и трещинам, но в целом минивэн можно сказать что плывет над дорогой, если она конечно не как после артобстрела.



А теперь нюансы автомобиля, которые следовало бы подкорректировать



Жесткий пластик везде

