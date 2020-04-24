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«Всем аулом воду таскали»: под Новосибирском сгорели 80 построек — репортаж с места ЧП

Дачные общества горели больше пяти часов — последний раз такой пожар в области видели 18 лет назад

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Сначала загорелись поля, потом огонь перекинулся на дачи&nbsp;

Сначала загорелись поля, потом огонь перекинулся на дачи 

Вечером 23 апреля в Новосибирской области начали массово гореть поля — из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на дачные сообщества. Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и вёдра, а также авиация. Но, несмотря на это, огонь спалил около 80 построек. Сейчас МЧС пытается установить точную причину каждого пожара, а дачники подсчитывают ущерб и вспоминают пожар, который произошёл в Мошковском районе около 18 лет назад. Подробности — в репортаже журналиста НГС Алёны Истоминой.

Возле дома охранника в СНТ «Озерки» толкутся местные жители. Люди устало обсуждают произошедшее, вздыхают и расходятся по домам, но на их месте сразу же появляются другие. Поэтому во дворе людно. Тут же, за столом, прямо на улице заполняют документы сотрудники МЧС. Им надо опросить и пострадавших, и тех, кто помогал тушить. А таких в сообществе больше шестидесяти.

Сотрудники МЧС записывают показания очевидцев и пострадавших&nbsp;

Сотрудники МЧС записывают показания очевидцев и пострадавших 

— В СНТ «Чистые луга» пострадал один дом, СНТ «Дружба»-2 — два дома, всего шесть домов пострадало, на момент обнаружения и тушения пожара пострадавших нет, — перечисляет дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченёвскому и Чулымскому району Ирина Кузнецова. — Тушить приезжали с разных районов. Привлекали и город, и Колывань, и Кудряши, и Коченёво. В течении всего дня тушение производилась.

Первыми, по её словам, загорелись очистные сооружения в СНТ «Зелёный остров», из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на другие дачи.

Первыми загорелись очистные сооружения в СНТ «Зелёный остров»

Первыми загорелись очистные сооружения в СНТ «Зелёный остров»

По словам местных жителей, пожар начался примерно в 14:00. Первым огонь заметил сторож Николай — он увидел дым и собрал всех дачников.

— Все, кто были здесь, принимали участие в тушении, — подчёркивает председатель СНТ Александр. — Ведрами, лопатами. От 60 до 80 человек где-то.

Несколько десятков дачников тушили пожар с вёдрами и лопатами&nbsp;

Несколько десятков дачников тушили пожар с вёдрами и лопатами 

Новосибирец Николай сегодня приехал к себе на дачу — и узнал, что его старый дом сгорел дотла.

— Восемнадцать лет назад тут всё горело, — вспоминает Николай. — Почти всё сообщество погорело, мой дом остался. Он с 1992 года стоял. Похожий пожар был, тоже пал пускали, многие погорели. Тут, тут и тут дом сгорел. А мой — остался.

Мужчина вздыхает, оглядывается по сторонам.

— Я уже и новый дом отстроил, — продолжает Николай. — Оказалось, что я построил дом на чужом участке, вот и пришлось переезжать. Этот дом разобранный стоял. Но инструменты, доски... Да и память.

Николай узнал о пожаре только сегодня&nbsp;

Николай узнал о пожаре только сегодня 

В СНТ «Дружба» сгорели две бани по-соседству. Местные жители рассказывают, что пожар пришёл с другой стороны водоёма.

— И пошло-пошло по полю, — тараторит пенсионер. — Две баньки, а дальше не пошёл огонь, потушили, дома не пострадали. Я тут уже лет 20 живу. Пожары, да, бывали. Но чтобы до нас дошли — такое первый раз вижу.

Пожар пришёл с противоположной стороны&nbsp;

Пожар пришёл с противоположной стороны 

— Мы как только огонь увидели, то сразу кинулись тушить. И шланги, и вёдра, и лопаты — у кого что было, тот с тем на пожар и прибежал, — рассказывает житель СНТ «Механизатор» Александр. — Вот на дома не перекинулось. А соседям с «Дружбы-2» не повезло — два дома сгорело, представляете?

Александр активно тушил пожар&nbsp;

Александр активно тушил пожар 

Сибирячка Татьяна Владимировна живёт в трёхэтажном доме в СНТ «Дружба-2» — огонь до него не добрался. А вот её баня сгорела подчистую.

— Полностью, восстановлению не подлежит, только разбору, — обречённо качает головой женщина. — Мой банно-прачечный комплекс, как я его называю. С мебелью, тазиками, посудой. Такое пламя было! У нас люди все тушили, все спасали свои дома.

В СНТ «Дружба-2» сгорели два дома

В СНТ «Дружба-2» сгорели два дома

— Мне жена позвонила, говорит, у вас пожар. Я сидел, телевизор смотрел, — вспоминает местный житель Виктор. — Где-то пол-четвёртого было. Вышел — правда, где-то вдалеке идёт пал. Сразу поставил насос, воды накачал. Смотрю, дерево горит. Возле дома, где соседка Людмила живёт. Я к ней — у неё дом в итоге и сгорел. Давай всем аулом воду таскать. Электричество отключило, воды не было, насосы не работают. Всю воду, что в запасе была, истратили. Каждый со своего участка таскал. Потом уже пожарные приехали. Уже когда чёрный дым кругом стоял... Долго горело. Я уже спать лёг, пожарные всё тушили и заливали.

Виктор увидел пожар только после звонка жены

Виктор увидел пожар только после звонка жены

Пенсионерка Людмила утверждает, что за всю жизнь не видела такого страшного пожара — который пришёл и перекинулся на дома буквально за секунду.

— Пришла племянница, говорит: «Баба Люда, посмотрите, какое-то небо коричнево-красное и солнышка почти не видать», — охает местная жительница. — Выхожу, божечки, а это всё огонь. Быстренько выбежала, думаю, сейчас насос возьму и буду обливать, пока он сюда дойдёт. Только включила — огонь на соседнем доме, через искру залетел. Мы так перепугались все!

В области при пожаре сгорело порядка 80 построек&nbsp;

В области при пожаре сгорело порядка 80 построек 

Вдоль дороги местами до сих пор тлеет на полях. Во всех сообществах стоит запах, от которого через тридцать минут начинает кружиться голова.

— Мы тут всего пол-дня провели, а уже невыносимо, — вздыхает дачница. — Ну, ничего. Сейчас дождик пойдёт, смоет всё это, всё уляжется. Главное, что все живы. Ведь правда?

Несколько лет назад в Искитимском районе загорелся трёхквартирный дом — сельчане дружно бросились тушить пожар, но пятерых детей, младшему из которых было всего восемь месяцев, спасти не удалось. Корреспондент НГС побывала на месте трагедии и узнала все подробности пожара.

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пожарМошковский район
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