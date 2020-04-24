«Всем аулом воду таскали»: под Новосибирском сгорели 80 построек — репортаж с места ЧП

Новосибирец Николай сегодня приехал к себе на дачу — и узнал, что его старый дом сгорел дотла.



— Восемнадцать лет назад тут всё горело, — вспоминает Николай. — Почти всё сообщество погорело, мой дом остался. Он с 1992 года стоял. Похожий пожар был, тоже пал пускали, многие погорели. Тут, тут и тут дом сгорел. А мой — остался.

Мужчина вздыхает, оглядывается по сторонам.

— Я уже и новый дом отстроил, — продолжает Николай. — Оказалось, что я построил дом на чужом участке, вот и пришлось переезжать. Этот дом разобранный стоял. Но инструменты, доски... Да и память.