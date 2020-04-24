«Всем аулом воду таскали»: под Новосибирском сгорели 80 построек — репортаж с места ЧП

Вечером 23 апреля в Новосибирской области начали массово гореть поля — из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на дачные сообщества. Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и вёдра, а также авиация. Но, несмотря на это, огонь спалил около 80 построек. Сейчас МЧС пытается установить точную причину каждого пожара, а дачники подсчитывают ущерб и вспоминают пожар, который произошёл в Мошковском районе около 18 лет назад. Подробности — в репортаже журналиста НГС Алёны Истоминой.
Возле дома охранника в СНТ «Озерки» толкутся местные жители. Люди устало обсуждают произошедшее, вздыхают и расходятся по домам, но на их месте сразу же появляются другие. Поэтому во дворе людно. Тут же, за столом, прямо на улице заполняют документы сотрудники МЧС. Им надо опросить и пострадавших, и тех, кто помогал тушить. А таких в сообществе больше шестидесяти.
— В СНТ «Чистые луга» пострадал один дом, СНТ «Дружба»-2 — два дома, всего шесть домов пострадало, на момент обнаружения и тушения пожара пострадавших нет, — перечисляет дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченёвскому и Чулымскому району Ирина Кузнецова. — Тушить приезжали с разных районов. Привлекали и город, и Колывань, и Кудряши, и Коченёво. В течении всего дня тушение производилась.
Первыми, по её словам, загорелись очистные сооружения в СНТ «Зелёный остров», из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на другие дачи.
По словам местных жителей, пожар начался примерно в 14:00. Первым огонь заметил сторож Николай — он увидел дым и собрал всех дачников.
— Все, кто были здесь, принимали участие в тушении, — подчёркивает председатель СНТ Александр. — Ведрами, лопатами. От 60 до 80 человек где-то.
Новосибирец Николай сегодня приехал к себе на дачу — и узнал, что его старый дом сгорел дотла.
— Восемнадцать лет назад тут всё горело, — вспоминает Николай. — Почти всё сообщество погорело, мой дом остался. Он с 1992 года стоял. Похожий пожар был, тоже пал пускали, многие погорели. Тут, тут и тут дом сгорел. А мой — остался.
Мужчина вздыхает, оглядывается по сторонам.
— Я уже и новый дом отстроил, — продолжает Николай. — Оказалось, что я построил дом на чужом участке, вот и пришлось переезжать. Этот дом разобранный стоял. Но инструменты, доски... Да и память.
В СНТ «Дружба» сгорели две бани по-соседству. Местные жители рассказывают, что пожар пришёл с другой стороны водоёма.
— И пошло-пошло по полю, — тараторит пенсионер. — Две баньки, а дальше не пошёл огонь, потушили, дома не пострадали. Я тут уже лет 20 живу. Пожары, да, бывали. Но чтобы до нас дошли — такое первый раз вижу.
— Мы как только огонь увидели, то сразу кинулись тушить. И шланги, и вёдра, и лопаты — у кого что было, тот с тем на пожар и прибежал, — рассказывает житель СНТ «Механизатор» Александр. — Вот на дома не перекинулось. А соседям с «Дружбы-2» не повезло — два дома сгорело, представляете?
Сибирячка Татьяна Владимировна живёт в трёхэтажном доме в СНТ «Дружба-2» — огонь до него не добрался. А вот её баня сгорела подчистую.
— Полностью, восстановлению не подлежит, только разбору, — обречённо качает головой женщина. — Мой банно-прачечный комплекс, как я его называю. С мебелью, тазиками, посудой. Такое пламя было! У нас люди все тушили, все спасали свои дома.
— Мне жена позвонила, говорит, у вас пожар. Я сидел, телевизор смотрел, — вспоминает местный житель Виктор. — Где-то пол-четвёртого было. Вышел — правда, где-то вдалеке идёт пал. Сразу поставил насос, воды накачал. Смотрю, дерево горит. Возле дома, где соседка Людмила живёт. Я к ней — у неё дом в итоге и сгорел. Давай всем аулом воду таскать. Электричество отключило, воды не было, насосы не работают. Всю воду, что в запасе была, истратили. Каждый со своего участка таскал. Потом уже пожарные приехали. Уже когда чёрный дым кругом стоял... Долго горело. Я уже спать лёг, пожарные всё тушили и заливали.
Пенсионерка Людмила утверждает, что за всю жизнь не видела такого страшного пожара — который пришёл и перекинулся на дома буквально за секунду.
— Пришла племянница, говорит: «Баба Люда, посмотрите, какое-то небо коричнево-красное и солнышка почти не видать», — охает местная жительница. — Выхожу, божечки, а это всё огонь. Быстренько выбежала, думаю, сейчас насос возьму и буду обливать, пока он сюда дойдёт. Только включила — огонь на соседнем доме, через искру залетел. Мы так перепугались все!
Вдоль дороги местами до сих пор тлеет на полях. Во всех сообществах стоит запах, от которого через тридцать минут начинает кружиться голова.
— Мы тут всего пол-дня провели, а уже невыносимо, — вздыхает дачница. — Ну, ничего. Сейчас дождик пойдёт, смоет всё это, всё уляжется. Главное, что все живы. Ведь правда?
Несколько лет назад в Искитимском районе загорелся трёхквартирный дом — сельчане дружно бросились тушить пожар, но пятерых детей, младшему из которых было всего восемь месяцев, спасти не удалось. Корреспондент НГС побывала на месте трагедии и узнала все подробности пожара.