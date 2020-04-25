Несмотря на то, что на записи виден загоревшийся красный сигнал светофора, в официальной сводке ГИБДД указано, что водитель автомобиля ничего не нарушал, а к административной ответственности привлечен как раз мотоциклист.

Официально. По данным сводки УГИБДД МВД России по Новосибирской области, 20 апреля в 19.00 произошло столкновение с материальным ущербом спортивного мотоцикла и автомобиля KIA Rio. Водитель мотоцикла 1983 г. р. находился в состоянии опьянения, не имел права управления, на него наложено административное взыскание в виде штрафа. Водитель автомобиля 1985 г. р. не нарушал ПДД, в возбуждении административного дела отказано.

В правилах напрямую не описывается запрет на езду мотоциклов по пешеходным переходам, поскольку мотоцикл является полноценным транспортным средством. Но есть пункт, упоминающий велосипедистов и водителей мопедов.

Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.



Тем не менее, по мнению экспертов, вина за аварию лежит на водителе такси, поскольку на светофоре горел красный сигнал.