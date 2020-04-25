НГС уже разбирал сезонное ДТП с велосипедистом, которого сбили на пешеходном переходе, теперь дошла очередь до мотоциклистов. На Бердском шоссе пьяный молодой человек на спортивном мотоцикле решил проехаться по пешеходному переходу, там его и сбил автомобиль такси. Кто же виноват в такой ситуации — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Советский район, Бердское шоссе, регулируемый пешеходный переход со светофором. На переход выезжает мотоциклист, в этот момент желтый сигнал сменяется красным. В правом ряду машина притормаживает, но по левому ряду продолжает двигаться автомобиль такси KIA Rio, который и сбивает мотоциклиста — смотрите видео.
Видео: АСТ-54
Несмотря на то, что на записи виден загоревшийся красный сигнал светофора, в официальной сводке ГИБДД указано, что водитель автомобиля ничего не нарушал, а к административной ответственности привлечен как раз мотоциклист.
Официально. По данным сводки УГИБДД МВД России по Новосибирской области, 20 апреля в 19.00 произошло столкновение с материальным ущербом спортивного мотоцикла и автомобиля KIA Rio. Водитель мотоцикла 1983 г. р. находился в состоянии опьянения, не имел права управления, на него наложено административное взыскание в виде штрафа. Водитель автомобиля 1985 г. р. не нарушал ПДД, в возбуждении административного дела отказано.
В правилах напрямую не описывается запрет на езду мотоциклов по пешеходным переходам, поскольку мотоцикл является полноценным транспортным средством. Но есть пункт, упоминающий велосипедистов и водителей мопедов.
Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Тем не менее, по мнению экспертов, вина за аварию лежит на водителе такси, поскольку на светофоре горел красный сигнал.
— Проезд на красный накладывает на водителя седана полную вину в ДТП, — отмечает руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
С началом мотосезона водителям автомобилей стоит быть внимательнее, чаще смотреть в зеркала заднего вида, включать указатели поворотов. Ведь мотоциклисты не только неожиданно возникают в междурядье, но и так вот, оказывается, могут ездить по переходам.
Кто виноват?
Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошел на обгон и врезался в поворачивающего налево.