Десятки новосибирцев не могут вернуться в Россию из Индии — у них были обратные билеты, но из-за коронавируса, небо над Индией закрылось, а людей посадили на жёсткий карантин. С той же проблемой столкнулись и жители других сибирских регионов — таких людей больше двух сотен. 24 апреля был рейс с Гоа в Новосибирск, остальные ждут своей очереди. Несколько человек, оставшихся в Индии, сумели получить материальную помощь от государства, остальным приходится рассчитывать только на свои силы. Корреспондент НГС Анна Богданова поговорила с туристами, застрявшими в Индии, о карантине, перспективах вернуться в Россию и позиции властей.
Десятки новосибирцев и жителей соседних регионов не смогли вылететь домой из Индии из-за пандемии коронавируса. У людей заканчиваются деньги, а на финансовую помощь от российского правительства рассчитывать пока не приходится.
Карантин и полная блокировка
— Локдаун в Индию пришёл достаточно внезапно, — рассказал житель Красноярска Илья Банников, организатор сообщества застрявших в Индии сибиряков. — 22 марта премьер-министр Моди предложил день посидеть дома и посмотреть, насколько нация готова к отражению атаки коронавируса.
По его словам, люди отнеслись к этому скорее как к флешмобу, но это не помешало людям выполнить требование правительства. А вечером 24 марта Моди объявил о полной блокировке Индии на 21 день. Остались работающими средние магазины. Супермаркеты и мелкие магазины закрылись. На один район один магазин, аптека, банкомат. Весь транспорт Индии остановился, включая метро, поезда, автобусы, рикши, личный мототранспорт, велосипеды. В стране ввели комендантский час — после 17 часов на улицу выходить нельзя. До 17 нужно иметь письменное объяснение, куда ты идёшь. С 20 апреля карантин продлили до 3 мая.
Татьяна из Новосибирска (имя изменено по её просьбе) вместе со своей двухлетней дочкой живёт в штате Керала с октября — у неё была виза на полгода и обратный билет до Новосибирска на 20 марта. Когда начали закрывать границы, она думала перебить билеты на более раннюю дату, но потом понадеялась,что успеет.
— Я решила, что 20 марта всё-таки улечу, хотя уже было много случаев коронавируса в Дубае, а я летела через Дубай. За полдня до вылета мы узнали о постановлении Мишустина о закрытии границ с Эмиратами. То есть я не успела вылететь не из-за закрытия Индии, а из-за того, что Россия закрыла границы, — рассказала Татьяна.
Закрытое небо
— Ещё до марта говорили о вывозных рейсах, и в марте действительно было три рейса. В одном цены доходили до 130 тысяч рублей за эконом. И был абсолютно коммерческий рейс, на который билеты стоили от 60 тысяч, — рассказал Илья Банников.
По его словам, в конце марта МИД начал собирать данные, даже сформировали борты и объявили рейсы на 4 и на 8 апреля. Люди сидели на чемоданах, но рейсы в итоге отменили.
Сам Банников должен был вылететь 2 апреля, но, так как было понятно, что рейс отменят, он решил сдать билет, чтобы вернуть деньги. Также сделали многие туристы, хотя деньги на счёт многим пока не вернулись. Кроме того, отметил он, сложность в том, что туристы разбросаны по всем штатам Индии, а в условиях карантина нужно организовывать логистику до аэропортов.
Татьяна купила билеты на рейс 4 апреля — они обошлись ей в 200 евро на двоих. Прилететь они с дочерью должны были в Екатеринбург, а уже оттуда добраться до Новосибирска. Потом рейс перенесли на 8 апреля, но в итоге снова отменили. Причина отмены — новые правила вывоза туристов: «один борт-один регион».
— То есть, например, я не могу попасть в Москву, потому что я не из Москвы. А я готова была улететь, а потом добраться до Новосибирска, — рассуждает она. — Но в соответствии с этой логикой, я на такие рейсы не могу даже претендовать.
Обращение к власти
Группа сибиряков, которых объединил Илья Банников, — около 250 человек, новосибирцев несколько десятков. Они находятся в разных штатах Индии, обмениваются информацией в общем чате.
— Основная идея создания этой группы — собрать всех, так как жители везде разбросаны, могут не собраться на один борт в один федеральный округ, — объяснил Банников. — А посыл к главам региона — попытаться объединиться за счёт межрегиональных соглашений о взаимопомощи, и решать вопрос вывоза жителей СФО совместно. Возможно, определить какой-то транспортный узел, откуда уже каждый регион организует транспорт.
Туристы подготовили совместное обращение в МИД и полпреду в СФО Меняйло, губернаторам (в том числе, Андрею Травникову). В обращении к губернаторам жители сибирских регионов рассказали про проблемы с финансовой помощью и попросили найти решения для выхода из сложившейся ситуации.
Где и на какие деньги живут туристы в Индии?
В итоге на сегодняшний день большинство застрявших в Индии туристов находятся в ожидании решения властей по их эвакуации. Люди, можно сказать, предоставлены сами себе — снимают жильё и питаются за свой счёт.
Выплату от российского правительства, которая предназначена для туристов, не имеющих возможность вылететь в Россию (2400 рублей в день на взрослого, 1600 рублей на ребёнка), получили единицы. Дело в том, что претендовать на неё могут только те туристы, у кого остались обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.
Те, кто решил сдать билеты (границы Индии уже были закрыты и люди решили сдать билеты, чтобы вернуть деньги), остаются без компенсаций.
— Я заполнила заявление, получила выплаты за несколько дней, а затем всё приостановилось, — говорит Татьяна. — Большинство из тех, с кем я общаюсь в чатах, не получили компенсацию, хотя совершенно точно всё правильно заполнили. То, что я получила эти деньги — моя большая удача.
Татьяна с дочерью живёт в арендованном доме, где есть возможность подышать свежим воздухом По её словам, на море ходить нельзя, и они выполняют это правило. Кто-то оказался в других условиях. Многим туристам приходится жить буквально в четырёх стенах.
— Сейчас в Индии жара, 35–40 градусов. Некоторые безвылазно находятся в отеле, комнатке уже месяц. Ребятам, которые остались в Дели, в Бомбее, просто не позавидуешь. К тому же там жёстче правила, чем, например, на Гоа, и с полицией шутить не стоит, — констатировал Илья Банников.
Возвращение домой
24 апреля в Новосибирск прилетел рейс с Гоа, на котором были жители Новосибирской области и других регионов Сибирского федерального округа.
— В Новосибирск вернулись 137 человек среди которых 8 детей, — сообщается на странице Instagram авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей рейс Гоа-Новосибирск-Екатеринбург.
— Перед выходом из самолёта всех оповестили по громкой связи, что обязательна обсервация (так до последнего держали в напряжении), а также последовательность выхода регионов, — передаёт Банников сообщения в чате от вернувшихся пассажиров. — Проверили температуру, заставили подписать постановление о самоизоляции и наказании за её нарушение. На выходе из аэропорта полицейский показал нужную маршрутку. Нас с другими пассажирами (5 человек) развезли по домам.
В этом же чате пассажиры из соседних регионов рассказали, как им организовали трансфер. Например, омичей сопровождала полицейская машина. Вместе с ними в колонне был автобус из Киргизии и автобус, на котором омичи прилетели из Таиланда.
— Всю ночь ехали. Минералку раздавали, еду не давали. Утром приехали в Омск, всех развезли по домам, просто высаживали на улице, до квартиры никто не сопровождал, — рассказали в чате группы Ильи Банникова прилетевшие туристы.
Пассажиры из Красноярска вернулись домой вместе с пассажирами из Таиланда — им организовали бесплатный перелёт.
— Всех, кто из Красноярска, развезли по домам. Мы из Хакасии, нас двоих и ещё троих пассажиров отвезли в санаторий в Красноярске, — говорится в сообщении чата от жителей Красноярска. По информации Ильи Банникова, семью туристов из Новосибирска поместили на обсервацию в детском лагере «Берёзка». У одного пассажира не было новосибирской прописки, соответственно, по правилам ему нужно было ехать в обсерватор, сообщалось в чате. Но в итоге ему разрешили уехать домой на самоизоляцию вместе со своей семьёй.
Следующий рейс из Индии «Уральские авиалинии» выполнят 26 апреля по маршруту Гоа-Уфа, —сообщается на странице авиакомпании в Instagram.
Из-за коронавируса вернуться домой не могут тысячи россиян и не только туристов. Недавно журналист НГС пообщалась с россиянами, застрявшими в Киргизии.