Десятки новосибирцев и жителей соседних регионов не смогли вылететь домой из Индии из-за пандемии коронавируса. У людей заканчиваются деньги, а на финансовую помощь от российского правительства рассчитывать пока не приходится.



Карантин и полная блокировка



— Локдаун в Индию пришёл достаточно внезапно, — рассказал житель Красноярска Илья Банников, организатор сообщества застрявших в Индии сибиряков. — 22 марта премьер-министр Моди предложил день посидеть дома и посмотреть, насколько нация готова к отражению атаки коронавируса.



По его словам, люди отнеслись к этому скорее как к флешмобу, но это не помешало людям выполнить требование правительства. А вечером 24 марта Моди объявил о полной блокировке Индии на 21 день. Остались работающими средние магазины. Супермаркеты и мелкие магазины закрылись. На один район один магазин, аптека, банкомат. Весь транспорт Индии остановился, включая метро, поезда, автобусы, рикши, личный мототранспорт, велосипеды. В стране ввели комендантский час — после 17 часов на улицу выходить нельзя. До 17 нужно иметь письменное объяснение, куда ты идёшь. С 20 апреля карантин продлили до 3 мая.