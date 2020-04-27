Скандал в Технопарке: вместо производств хотят построить дом с «золотыми» квартирами — кто за этим стоит

— Такой общественно-деловой центр здесь уже складывается. Складывается пока стихийным образом. Задача градостроительного регулирования — управлять этим пока ещё стихийным развитием, чтобы в результате мы получили не конгломерат случайно брошенных объектов разного назначения, а полноценную городскую среду, чтобы этот новый общественно-деловой центр был общественным пространством, достойным статуса и исторического Академгородка, и формирующегося научного центра нового поколения.



— Идея создания именно здесь общественно-делового центра соотносится с концепциями развития Академгородка, разрабатывавшимися ещё в 1970-е и 1980-е годы. Именно поэтому территория перспективного общественно-делового центра Академгородка в проекте генерального плана Новосибирска была перезонирована в общественно-деловую зону, — объяснил Александр Ложкин.

По его словам, проект генплана предполагает здесь общественно-деловую зону без жилой застройки — в неё прекрасно впишется Технопарк со всеми его резидентами и производствами, если для них не потребуется установление санитарно-защитных зон.



Как пояснил главный архитектор, генплан устанавливает общие требования к планировке и застройке территорий. Далее они детализируются градостроительными регламентами правил землепользования и застройки.



— Как я уже сказал, жилья на данной территории не будет. А чтобы органично сочетать общественно-деловую застройку и инновационные производства, не требующие установления санитарно-защитных зон, мы готовы определить конкретно для данной территории в правилах землепользования и застройки особую территориальную зону. Вижу бурления вокруг зонирования данной территории в генплане надуманными и абсолютно излишними, — заключил Александр Ложкин.



Что было после скандала



13 апреля в администрации Советского района прошло совещание с резидентами Технопарка. Как рассказал Игорь Багуто, их пытались убедить, что всё правильно. В итоге автор проекта генплана Алексей Нестёркин из «Института градостроительного планирования» подсказал решение — пока проект не утвержден, можно обратиться в областное правительство и попросить вернуть квартал в промзону.



— Совещание у главы района прошло конструктивно, и мы вроде бы нашли выход из ситуации. Пока он эфемерный немножко, потому что внесение изменений в проект генплана через ходатайства частных лиц и юрлиц уже невозможно. Осталась единственная возможность — попросить областных министров порекомендовать не менять зонирование района. Мы написали письма министрам, — сообщил Владимир Ульяницкий.



Кто всё это затеял и зачем



Как рассказали в пресс-центре мэрии, 15 января с просьбой сделать этот квартал общественно-деловым обратился собственник двух земельных участков по улице Кутателадзе (имя назвать отказались, сославшись на тайну персональных данных), а 22 января — «Сибтехносервис». 27 января администрация Советского района попросила оргкомитет по подготовке публичных слушаний отнести территорию к общественно-деловой зоне. Такое зонирование также предусматривал проект Новосибирской агломерации. 6 февраля в администрации Советского района прошли публичные слушания.



По данным «Контур.Фокус», ООО «Сибтехносервис» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания на 50 % принадлежит Владимиру Маслову, который является её гендиректором, и на 50 % — Александру Кулаеву, первому заместителю главы администрации Советского района. Предшественником компании было ЗАО «Сибтехносервис», учредителями которой были всё тот же Александр Кулаев и известный новосибирский строитель Майс Мамедов, глава «Первого строительного фонда».