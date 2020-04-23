Какие данные нужны



Что касается приложения «Госуслуги СТОП коронавирус», то оно одинаково для всех субъектов. После входа в учетную запись нужно сообщить ваш статус (прибыл из-за границы, был контакт с больным, я здоров, я работаю и т. д.), затем ввести данные паспорта или другого документа и сообщить о своем самочувствии. После этого нужно ознакомиться с требованиями к соблюдению мер самоизоляции и ответственностью за нарушение карантина. Затем можно оформлять сам пропуск.



Если ввести недостоверные данные, то в выдаче пропуска могут отказать. Также есть возможность аннулировать уже действующий пропуск, если обнаружатся какие-либо неточности.



Когда и кому его нужно оформлять



Пока пропуск необходим только при передвижении на транспорте — как личном, так и общественном. В первом случае придется указывать номер автомобиля (чтобы камеры не выписали штраф), а во втором — номер транспортной карты («Тройка» и «Стрелка») либо социальной карты — чтобы открылись турникеты при входе в метро или автобус.

