Уже короче: 6 стильных сибирячек в мини-шортах и летящих платьях — они были готовы к первой жаре

Ануш: — Мы очень рады тому, что лето наступило так быстро, и мы так же быстро достали все необходимые вещи. У меня одежда месяц лежала в чемодане с того момента, как мы прилетели из Таиланда. Мне кажется, сибирякам свойственно быстро адаптироваться к переменам погоды и быстро переодеваться. Вчера я ходила без колготок в летних мокасинах, а завтра уже прохладно.



Я ношу с собой джинсовку, жакет или кардиган: захотел — надел, захотел — снял. Я поздно встаю, поэтому по утрам не успеваю замерзнуть, теплая одежда нужна только на вечер. Сейчас я стала заказывать вещи на сайте — удобно, экономит время, сразу можно сформировать образ, мозг понимает, что нужно это, это и это, ты сразу видишь корзину и понимаешь, когда выходишь за рамки бюджета. К лету я купила базовых вещей примерно на 20 000 рублей — футболки, сарафаны, платья. Особо некуда ходить, только по улице пройтись, но все равно хочется выглядеть красиво.

Елена: — У меня тоже не разобраны вещи из Италии и Испании, мы летали в январе, достала вещи, купленные там. Я мало денег трачу на одежду и привожу ее чаще из путешествий. В машине всегда лежит худи или джинсовка на случай, если я замерзну. Иногда беру худи мужа.