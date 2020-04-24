Уже короче: 6 стильных сибирячек в мини-шортах и летящих платьях — они были готовы к первой жаре

Погода манит и как будто смеется — апрель не на шутку разыгрался. Устоять невозможно, и несмотря на святое правило сидеть дома, городские модницы все равно выходят на прогулку. Тут и там можно встретить барышень с кофе, сандвичем или мороженым. Корреспондент НГС прогулялась по улицам в поисках стильных сибирячек и спросила у них, что носить в такое жаркое межсезонье и начали ли они подбирать летний гардероб — даже около дома хочется выглядеть красиво.
Две Вероники, обеим 27 лет, одна в декрете, другая не работает
Отвечают вместе:
— Должно быть что-то универсальное, что можно снять и снова надеть, чтобы быть готовым к дождю, например. Лето наступило внезапно, в экстренном порядке пришлось делать педикюр и доставать вещи, обувь — точно, а платья всегда наготове. Очень сложно в нынешней ситуации спланировать летний гардероб, смотришь на сайтах, что-то выбираешь, присматриваешь, в надежде на то, что откроются магазины. Мы ничего еще не покупали.
Из онлайн-магазинов нравится La Moda, но там поменялись условия — всю выбранную одежду необходимо оплатить сразу, надо или быть готовым, что есть свободная большая сумма или очень тщательно отбирать вещи в корзину. Деньги возвращают обратно на карту как везде — около 14 дней.
Жанна, 36 лет, не работает
— Я готова к лету, всегда есть что надеть. Зимой мы летаем отдыхать в жаркие страны, поэтому летнюю одежду я далеко не убираю. Сейчас актуальна многослойность — утром надеть, днем снять, вечером снова надеть, в межсезонье только так.
Вещи я покупаю понемногу, это не разовые большие покупки. Могу в течение зимы купить что-то летнее, это не зависит от сезонности. Пользуюсь интернет-магазинами, мне нравится. У меня есть подруга, которая занимается заказами брендовой одежды из европейских магазинов, я покупаю вещи через нее.
Ануш, 33 года, художник и Елена, 32 года, керамист
Ануш: — Мы очень рады тому, что лето наступило так быстро, и мы так же быстро достали все необходимые вещи. У меня одежда месяц лежала в чемодане с того момента, как мы прилетели из Таиланда. Мне кажется, сибирякам свойственно быстро адаптироваться к переменам погоды и быстро переодеваться. Вчера я ходила без колготок в летних мокасинах, а завтра уже прохладно.
Я ношу с собой джинсовку, жакет или кардиган: захотел — надел, захотел — снял. Я поздно встаю, поэтому по утрам не успеваю замерзнуть, теплая одежда нужна только на вечер. Сейчас я стала заказывать вещи на сайте — удобно, экономит время, сразу можно сформировать образ, мозг понимает, что нужно это, это и это, ты сразу видишь корзину и понимаешь, когда выходишь за рамки бюджета. К лету я купила базовых вещей примерно на 20 000 рублей — футболки, сарафаны, платья. Особо некуда ходить, только по улице пройтись, но все равно хочется выглядеть красиво.
Елена: — У меня тоже не разобраны вещи из Италии и Испании, мы летали в январе, достала вещи, купленные там. Я мало денег трачу на одежду и привожу ее чаще из путешествий. В машине всегда лежит худи или джинсовка на случай, если я замерзну. Иногда беру худи мужа.
Дарья, 33 года, в декрете
— Я не успела подготовиться к такому жаркому апрелю, спасли вещи, которые мы купили в Европе, когда путешествовали. Мы не так давно живем в Новосибирске и не ожидали, что будет такая хорошая погода — это радует.
В межсезонье важно, чтобы была одна хорошая кожаная куртка и джинсовая куртка, лучше даже, чтобы не одна. Рубашки, джинсы, спортивная обувь — это удобно, актуально. Я еще ничего не покупала, непонятно, каким будет лето, думаю, что лучше выбрать спокойную комфортную одежду.
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