26 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 74.72
eur 80.25
Срочно Рекордное число заболевших за сутки: 58 человек
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 74.72
eur 80.25

Все новости

Все новости
BMW на улице Ленина

BMW на улице Ленина

В новом, 173-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: BMW под запрещающим знаком, такси на пешеходной зебре и стоянка не переходе возле «Ленты».

Под запрещающим знаком

Под запрещающим знаком

Водитель BMW с красивым номером 003 встал под запрещающим знаком на улице Ленина.

Людям не пройти

Людям не пройти

— Тротуар? Пешеходы? Не, не слышал! Пусть по дороге обходят, — пишут наши читатели.

Парковка в центре

Парковка в центре

Занял и тротуар, и газон.

Машины нужно обходить

Машины нужно обходить

На Советской. Попробуйте протиснуться между машин.

Почти заехал в дом

Почти заехал в дом

— Галущака 4. Свободная парковка, — уточняет Сергей.

Перегородил пешеходную дорожку

Перегородил пешеходную дорожку

Просто целиком перегородил пешеходную дорожку, как будто специально.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Любитель парковаться на газонах.

Еще один давит траву

Еще один давит траву

— Улица Чемская, 2, — сообщает читательница Светлана.

Стоянка на зебре

Стоянка на зебре

Таксист «Убера» наверное не знает, что на пешеходной зебре стоять нельзя.

Возле «Ленты»

Возле «Ленты»

— Типичное явление на парковке «Ленты». Машины ставят на зебре, особенно удобно в этом случае спускаться мамам с колясками, — сообщают читатели.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

Я паркуюсь как чудакпарковка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!