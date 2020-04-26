В новом, 173-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: BMW под запрещающим знаком, такси на пешеходной зебре и стоянка не переходе возле «Ленты».
Водитель BMW с красивым номером 003 встал под запрещающим знаком на улице Ленина.
— Тротуар? Пешеходы? Не, не слышал! Пусть по дороге обходят, — пишут наши читатели.
Занял и тротуар, и газон.
На Советской. Попробуйте протиснуться между машин.
— Галущака 4. Свободная парковка, — уточняет Сергей.
Просто целиком перегородил пешеходную дорожку, как будто специально.
Любитель парковаться на газонах.
— Улица Чемская, 2, — сообщает читательница Светлана.
Таксист «Убера» наверное не знает, что на пешеходной зебре стоять нельзя.
— Типичное явление на парковке «Ленты». Машины ставят на зебре, особенно удобно в этом случае спускаться мамам с колясками, — сообщают читатели.