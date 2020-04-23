В России больше 62 тысяч зараженных коронавирусом. У многих болезнь проходит без симптомов, есть и те, кому проявления ковида достались по полной программе. И почти все столкнулись с осуждением окружающих — зараженных избегают не только соседи и знакомые, но даже близкие родственники.
— На самом деле это очень страшно, — говорит одна из наших героинь, переболевшая коронавирусом. — Никто не знает возможностей своего организма. А тяжело болеют не только люди за
Мы собрали пять разных историй больных коронавирусом: о том, как они заразились, как себя чувствуют и как вирус разрушает отношения с другими людьми.
«Хочу вдохнуть больше воздуха, но не могу»
Анна (имя изменено. — Прим. ред.) заразилась коронавирусом случайно: в начале месяца ее доставили с гипертонией в больницу в Екатеринбурге, где потом произошла вспышка — положительными тесты оказались у
За несколько дней ее переселяли из палаты в палату шесть раз и в итоге положили с пожилой женщиной, которая всё время кашляла.
— Я несколько раз просила медсестер обратить внимание на пациентку, но ей только делали уколы от температуры и давали антибиотики, — говорит Анна. — Несколько ночей мы практически не спали, потому что пожилая женщина задыхалась. Она просто лежала и стонала, даже не понимала, что с ней происходит. Мы бегали звали ей врача. Врач подходил, женщина говорила, что у нее всё нормально, и на этом всё заканчивалось.
Вскоре признаки коронавируса — сухой кашель и тяжесть в груди — Анна обнаружила у себя. Тест показал положительный результат.
— Вчера у меня подтвердился COVID-19. Мне принесли результаты анализов, показали с рук и сказали никому не рассказывать. Но я не хочу, чтобы другие пациенты заразились так же, как я. Сегодня утром у меня зашкаливало давление и началась паника. Я плакала, меня трясло, дважды случился приступ. Я же гипертоник, мне вообще нельзя волноваться. Мне страшно, что со мной будет дальше, — рассказывает она.
«Мне трудно дышать, в груди прямо нет места. Хочу побольше затянуться воздухом, но не могу»
Анна
— Отек носа такой, что хоть духами брызгай, запаха не почувствуешь абсолютно, — описывает она. — Кашель необъяснимый, резкий, короткий, без продолжения и мокроты даже минимальной. Как будто перца вдохнула или подавилась. Температуры пока нет, но чувствую себя уставшей. У меня совершенно нет аппетита, я уже похудела на три килограмма. Но кормят здесь хорошо, вкусно.
«Сейчас мне дают капсулы триазавирина, а в нос капают ксимелин и гриппферон»
Анна
«Мысли о смерти были все две недели. Перемалывается вся жизнь»
Ольга Юрьевна (имя изменено. — Прим. ред.) три недели лечилась от
Температуру поначалу сбивали парацетамолом, а когда она пожаловалась, что это не работает, стали колоть диклофенак. Он снижал температуру на
— Мне начали давать триазавирин, и нарушилась вся желудочно-кишечная система. На протяжении
Поначалу драло горло, под конец появилась тяжесть в груди. Это ощущение остается и сейчас.
— Мысли о смерти были все две недели. То я думала, что не смогу, пусть будет другой конец, то уговаривала себя, что надо бороться, цепляться за жизнь. Меня поразило то, что произошло в моей душе. Перемалывается вся жизнь, это пережить очень тяжело.
«Возможно, эпидемия с конца января ходит, просто у нас тогда тестов не делали»
Еще одна героиня вернулась из Франции в Новосибирск в середине марта и не сразу поняла, что инфицирована: руки мыла и до коронавируса, а температура поднялась только на девятый день после возвращения. После подтвержденного анализа девушку отвезли в инфекционную больницу, поселив в отдельном боксе.
— Если у человека отрицательные анализы, но какие-то симптомы похожие, то его могут к кому-то подселить. А если у человека подтвердился положительный, то он исключительно отдельно находится, в отдельной палате, никакого контакта с другими. Я все
Вскоре выяснилось, что, помимо прочего, у девушки оказалась пневмония. Ее лечили антибиотиками, уколами и капельницами. Коронавирус лечили только лекарствами для повышения иммунитета.
«У меня приличная горстка таблеток выходила на завтрак, обед и ужин»
Елена
Елене дают таблетки от ВИЧ-инфекции и от гепатита С.
— На сегодняшний день определённых таблеток не сделали ещё от коронавируса и дают иммуноповышающие, чтобы иммунитет повышался, — объясняет она.
Елена уверяет, что самочувствие у нее было хорошее на протяжении всей болезни. Единственное, временно пропало обоняние. В остальном — ощущение «недоболезни».
— Я не говорю, что не надо серьёзно к этому относиться, что больные не больные, давайте все друг с другом целоваться. Но я считаю, что такие же меры надо принимать, как при гриппе. Если ты болеешь с температурой 39 градусов, то не иди на работу, не езди в метро. Останься дома, переболей. И тут то же самое. Сядь на карантин, посиди эти четырнадцать дней. Я не вижу в этом проблемы, — говорит Елена.
Когда знакомые стали узнавать, с чем ее госпитализировали, стали признаваться, что у них в феврале были аналогичные симптомы.
— Их увозили с пневмонией в нашу инфекционку. Возможно, эта эпидемия ещё с конца января ходит, просто у нас тогда тестов не делали, в январе у нас также люди путешествовали. Было ноль тестов, ноль заболевших. Просто ОРВИ с осложнением. Сейчас есть тесты — есть заболевшие, — отмечает Елена.
«Нам выписали свечи, таблетки и порошки для горла»
Супруги из Няндомы Екатерина и Алексей Крехалевы заразились после поездки в Турцию. Семья встретила диагноз без паники, а госпитализация вообще стала еще одним медовым месяцем.
— Девять дней мы находились в инфекционном отделении няндомской больницы. Три этажа, приспособленные специально для таких случаев, но пациентов нет, так что мы вдвоем там были — романтика. Медики очень хорошие. Мы благодарны им очень за добрые слова. Как мы поняли, они вместе с нами там жили, — говорит Екатерина.
Екатерине и Алексею повезло, болезнь они перенесли легко: температура 37,5 градуса, насморк, кашель, покалывания в груди и боль в горле у Екатерины и лишь небольшая температура у Алексея. Их лечили всем известными противовирусными средствами: свечами, противовирусными таблетками и порошками для горла.
Что до общественного мнения, то крохотная Няндома (население чуть больше 20 тысяч человек) разделилась на два лагеря: одни желали «гореть в аду разносчикам заразы», другие (и таких оказалось большинство) отнеслись с пониманием, интересовались самочувствием и поддерживали добрым словом. Об этом и многом другом семейная пара рассказала в интервью 29.RU.
Видео: 29.RU / YouTube
«Я зажигаю газ и взлетаю! Раз мы зараженные, значит, все помрем»
В новосибирском Карасуке с численностью чуть больше 27 тысяч человек новость о семье Гурбановых, в которой выявили коронавирус, разлетелась моментально.
— Соседи напротив нашего дома снимали нас на камеру, материли нас в трубку. И это же мгновенно выставили в интернет. Соседка выставила всё так, что оцепили дом, оцепили улицу, везде кордоны. Просто ужас. По ночам у нас дежурила полиция, — рассказывает Галина Гурбанова. — Нам угрожали, говорили, что убьют моего мужа, покончат с нами. Всё в таком духе. Информация о нашей заболеваемости вышла, я так думаю, из стен больницы, потому что никто, кроме врачей, об этом не знал. Как узнали другие люди — мне неведомо, — говорит женщина.
Началось всё с того, что глава семейства вернулся из Москвы без каких-либо признаков заболевания. После этого Гурбановы ходили на улицу и на работу. Участковый терапевт каждый день приходил проверить состояние, измерял ему температуру, и только на десятый день у отца семейства взяли анализы на коронавирус. Тест показал положительный результат. И если мужчина вместе с сыном без лишних слов отправился на госпитализацию, у его жены случился нервный срыв, женщина угрожала сжечь собственный дом.
Галину отправили на лечение принудительно. Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми 12 и 11 лет лежат в больнице. У троих подтверждён коронавирус, у одного ребенка диагноз не подтвержден, но он всё равно находится в одном помещении с заболевшими родственниками.
Чтобы не стать героем подобных историй, необходимо по возможности ограничить социальные контакты. Соблюдайте дистанцию, если приходится куда-то выходить, но лучше оставайтесь дома. Чем чаще мы будем придерживаться этих простых правил, тем быстрее вернемся к привычной жизни и сможем строить планы на ближайший отпуск и бронировать столики в ресторанах, чтобы отметить конец пандемии.