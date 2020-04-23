В закрытый из-за коронавируса детсад нагрянула Росгвардия — чтобы выдворить воспитателей

18 апреля Калининский районный суд в Новосибирске приостановил работу детского сада при школе № 26
на 90 дней — один из сотрудников заболел коронавирусом. В мэрии заявили, что весь персонал дошкольного учреждения сидит дома на самоизоляции, но сегодня местные жители заметили на территории воспитателей. По родительским чатам в WhatsApp начала распространяться информация, что в понедельник детсад открывается вопреки решению суда. Корреспонденты НГС выехали на место и увидели, как сотрудники Росгвардии уговаривают охранника закрыть ворота, а воспитателей разойтись по домам. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
Краткая предыстория. 17 апреля в детсаду по адресу 25 лет Октября, 11/1 региональный Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, в ходе которая был выявлен случай коронавирусной инфекции. После этого суд закрыл садик на 90 дней, само здание было опечатано, а персонал, воспитанники и родители дошкольного отделения ушли на самоизоляцию. По-крайней мере, так НГС сообщили в мэрии.
Сегодня местные жители рассказали, что сотрудники детсада не сидят, как положено, дома, а занимаются ремонтом. В том самом опечатанном и закрытом на карантин дошкольном учреждении.
— Сотрудники отмывают детский сад, а методист говорит, что в понедельник детей снова принимают, — рассказывает мама одного из дошколят. — Убирают, всё моют. Всех волнует этот вопрос. Когда звонишь в детский сад, спрашиваешь, работают или закрыты, говорят, что мы работаем. И ставят на понедельник детей на питание. Все родители знают, обсуждают эту тему. Представляете, что у нас сейчас в родительской группе в WhatsApp происходит?
Вся территория вокруг детского сада опечатана. Но, при желании, любой желающий может пролезть в большую дырку в заборе возле главного входа. Печать на этих воротах оказалась сорванной. Из открытых окон слышны громкие разговоры. Во дворе убирается нахмуренный мужчина. На вопрос корреспондента НГС отмахивается со словами: «Я откуда знаю, работает сад или нет, есть тут люди или нет».
Через пять минут корреспонденты вновь подошли к центральному входу — ворота оказались открыты. Журналисты спокойно зашли на территорию детского сада. Из здания вышли женщины, тащившие баулы со строительным мусором.
— Да как садик работает, если окна меняют тут? Сами посмотрите, — фыркает одна из них.
В сам детский сад у корреспондентов попасть не получилось. Но через открытое окно на первом этаже журналисты увидели женщин, которые мыли окна и красили пол в помещении.
— Роспотребнадзор нам разрешил, — объясняет одна из них. — Мы не будем открываться. Будем только окна ставить. Сейчас уберём и уйдём. И всё. Сад не работает, для приёма детей закрыт. Мы тут готовим всё для поставки окон. Мы не сами сюда пришли, что мы, хотим штрафы платить? Как нам руководство сказало, так и сделали.
Из каморки выбегает мужчина, который раньше говорил, что не знает, работает садик или нет, начинает говорить, чтобы все сейчас же шли отсюда — полиция приехала. Приехавшим в детский сад сотрудникам Росгвардии мужчина представляется дворником и охранником — совмещает две должности в одной.
— А почему у вас ворота открыты? Никто не должен тут находиться, — недоумевает росгвардеец.
— Это они открыли, — выкручивается охранник, кивая в сторону журналистов. — Ходят тут и открывают ворота.
Мимо росгвардейцев неспешно проходит женщина с ребёнком.
— Да это им на дачу надо ехать, они вещи пришли забрать, — объясняет охранник появление прохожих на закрытой территории.
— Вы чего? Какие вещи? Вообще ничего нельзя. Даже из дома нельзя выходить им за вещами. Знаете, что ввели повышенную готовность уже? Ещё немного и ЧС ведут! — недоумевает сотрудник.
Сотрудник Росгвардии объяснил корреспонденту НГС, что им поступила информация, что на территории детского сада находятся люди — хотя по он должен стоять опечатанным, внутри может находиться только охранник.
— Заражение? Нет здесь никакого заражения, — кричит охранник.
— А почему тогда садик опечатали? Просто так?
— Грязь нашли, — разводит руками мужчина. — Обыкновенную грязь.
— А коронавирус не находили?
— Врут все. И в мэрии такие же, как вы. Слышен звон и не знают, где он. Услышали и начинают сплетни разводить, — разошёлся мужчина. — Кто сказал, что тут коронавирус нашли? Я бы первый уже валялся лежал. Из больницы человека уже давно выписали, уже давно гуляет. А тут карантин какой-то. Никто у нас не болеет. Почему закрыли? Да не знаю! Пришли, бумагу показали, всё опечатали. И всё.
Сотрудники Росгвардии дождались, пока все посторонние покинут территорию, попросили охранника никого не пускать и уехали, после чего охранник демонстративно закрыл ворота. Но это не помогло — через ворота то и дело проходили какие-то люди. Один из них коротко пояснил, что пришёл сюда по просьбе Марины Викторовны. На сайте школы №26 есть только одна Марина Викторовна — Комагорцева, заместитель директора по дошкольному образованию. Дозвониться до Марины Викторовны у корреспондента НГС не получилось — её сотовый оказался отключенным.
В мэрии рассказали, что ещё 3 апреля работник кухни сообщила в администрацию учреждения, что у её родственника поднялась температура. Было принято решение отправить её на самоизоляцию. А 17 апреля в учреждении был выявлен случай коронавирусной инфекции. На вопросы НГС о том, почему работники детского сада (которые должны находиться на самоизоляции) занимаются ремонтом и почему охранник пропускает людей на территорию детского сада в ведомстве обещали ответить позже.
Многие из тех, кто живёт рядом с детским садом, не знают по каким причинам он закрылся — на все вопросы местные жители отвечают, что, видимо, из-за карантина и самоизоляции.
— Да там коронавирус нашли, новости не читали? — откликнулся только один молодой человек, гуляющий с ребёнком на детской площадке. — Его числа 18 опечатали. Ну и что? Нашли и нашли. Что теперь, не гулять что ли? Если понадобится, этот вирус долетит ко мне через открытое окно. Или окна теперь тоже закрывать надо?
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22 апреля стало также известно, что у священнослужителя подтвердился коронавирус. Ранее эту же инфекцию нашли у священника. По информации источника НГС, оба заболевших относятся к одному приходу Новосибирска.
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