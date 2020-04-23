В закрытый из-за коронавируса детсад нагрянула Росгвардия — чтобы выдворить воспитателей

Сегодня местные жители рассказали, что сотрудники детсада не сидят, как положено, дома, а занимаются ремонтом. В том самом опечатанном и закрытом на карантин дошкольном учреждении.



— Сотрудники отмывают детский сад, а методист говорит, что в понедельник детей снова принимают, — рассказывает мама одного из дошколят. — Убирают, всё моют. Всех волнует этот вопрос. Когда звонишь в детский сад, спрашиваешь, работают или закрыты, говорят, что мы работаем. И ставят на понедельник детей на питание. Все родители знают, обсуждают эту тему. Представляете, что у нас сейчас в родительской группе в WhatsApp происходит?