Новосибирский водитель Вячеслав Федотов уже три года судится по делу о ДТП, в котором его в итоге назвали виновным. При одновременном развороте на Бердском шоссе в месте пересечения с Университетским проспектом его внедорожник столкнулся с мини-грузовичком KIA — при этом Вячеслав находился справа и настаивает на том, что должно действовать правило помехи справа. Вторая сторона утверждает, что автомобиль KIA направление движения не менял, находился в своей полосе, а авария произошла из-за смещения внедорожника Федотова. Подробности этой судебной истории — в материале НГС.
Эта авария произошла 6 сентября 2017 года, «Лэнд Крузер Прадо» Вячеслава Федотова и KIA Bongo Дениса Алексеева двигались по Бердскому шоссе и одновременно совершали левый разворот на развязке в месте пересечения с Университетским проспектом. В момент завершения совместного маневра произошло столкновение.
— Это не кольцо как таковое, а трактуется как дуга разворота. Я подъехал первым, справа от меня одна машина, потом я, и потом он подъехал. Совершенно очевидно, что я для него помеха справа, я был справа. Смотрю — свободно, я нажимаю на газ и тут же по сути и столкнулись. Он меня должен был просто пропустить, по большому счету. На дуге разворота по ширине до пяти машин может влезть. И он принял такую линию поведения, что он ехал в своей полосе, я должен был ехать в своей — как пять машин, одновременно тронувшись, сохраняя боковой интервал, завернут в двухполосную дорогу? — говорит Вячеслав.
Первоначально на разборе в ГИБДД была подтверждена правота Федотова. Алексеева признали виновным по ч. 3 ст. 12.14 КоАП «Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Водитель KIA с этим не согласился и подал в суд. Советский районный суд подтвердил его виновность, в итоге дело дошло до Новосибирского областного суда. Там решение районных судей просто отменили за недоказанностью, не возложив вину ни на кого из водителей.
Затем начинается новый виток разбирательств в суде Советского района, одновременно Денис Алексеев подал иск к страховой компании о возмещении его ущерба. Позиция водителя KIA заключалась в том, что он ехал по своей полосе, траекторию не менял, а Федотов нарушил боковой интервал и столкнулся с ним.
— Стоя на кольце в левом ряду, я собирался развернуться в обратном направлении к ул. Русской. Пропустив автомобили, двигающиеся по Бердскому шоссе, я поехал по левой стороне в своем направлении. Рядом со мной стоял автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». В момент, когда я выехал на Бердское шоссе, он столкнулся со мной, так как он меня не видел, он смотрел направо. Федотов при совершении поворота изменил траекторию движения, нарушил дистанцию, нарушил боковой интервал и совершил столкновение, — так объясняет ситуацию Алексеев.
Новый суд назначил новую автотехническую экспертизу, которая дала интересный ответ: механизм ДТП не установлен, причинно-следственная связь не установлена, но Федотов виновен в нарушении рядности и бокового интервала — он проигнорировал п. 9.10 ПДД.
Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
По мнению независимых экспертов, никаких полос движения в этом месте ни знаками, ни разметкой не определено, а значит автомобили должны разъезжаться по помехе справа.
— В данной ситуации работает пункт 8.9, траектории движения транспортных средств пересекаются, очередность проезда не оговорена, соответственно водители разъезжаются по помехе справа. Разметки нет по факту. Если бы было направление движения по полосам, то естественно бы двигались. Но там попробуйте нарисовать направление движения по полосам: Бердское шоссе 2 полосы, а скоба разворота полос 8 или 9. Поэтому там и разметки нет, — комментирует Олег Дугушкин, директор компании автотехнической, трасологической экспертизы «НАТТЭ».
Пункт 8.9 ПДД. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Сейчас оба участника ДТП намерены продолжать судебные разбирательства, хотя суммы ущерба невелики — порядка 30 и 20 тысяч рублей. Но в данном случае— для обоих найти правду — дело принципа.