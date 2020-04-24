Затем начинается новый виток разбирательств в суде Советского района, одновременно Денис Алексеев подал иск к страховой компании о возмещении его ущерба. Позиция водителя KIA заключалась в том, что он ехал по своей полосе, траекторию не менял, а Федотов нарушил боковой интервал и столкнулся с ним.



— Стоя на кольце в левом ряду, я собирался развернуться в обратном направлении к ул. Русской. Пропустив автомобили, двигающиеся по Бердскому шоссе, я поехал по левой стороне в своем направлении. Рядом со мной стоял автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». В момент, когда я выехал на Бердское шоссе, он столкнулся со мной, так как он меня не видел, он смотрел направо. Федотов при совершении поворота изменил траекторию движения, нарушил дистанцию, нарушил боковой интервал и совершил столкновение, — так объясняет ситуацию Алексеев.

Новый суд назначил новую автотехническую экспертизу, которая дала интересный ответ: механизм ДТП не установлен, причинно-следственная связь не установлена, но Федотов виновен в нарушении рядности и бокового интервала — он проигнорировал п. 9.10 ПДД.