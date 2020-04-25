Это катастрофа: 7 неочевидных ошибок, которые сделают ваш секс хуже, чем вчера (всех бесят позы из порно)

Я у твоих ног

Ошибки могут быть женскими, могут быть мужскими, а могут быть общими. Вот, например, типично женская ошибка № 1 — желание угодить мужчине. Некоторые девы-золушки уверены: главное в сексе — чтоб хозяину было хорошо. Ходят на курсы минета, покупают эротическое белье под его вкус и устраивают в постели театр одной актрисы. И так увлекаются игрой на зрителя, что наступление своего оргазма упускают. Спохватываются только под занавес, заканчивая постановку симуляцией.

Почему это делает секс ужасным? Во-первых, мужчина чувствует подвох и наигрыш. А во-вторых, и у самой осадочек остается. Который копится-копится и однажды выливается в претензии к неблагодарному зрителю.

Помечтать захотел?

Часто женщины думают, что эротические фантазии = измена. Ревнуют всерьез, если партнер вдруг признается, что для возбуждения ему необходимо подумать пару минут о Лободе. Себе кстати, женщины тоже порой запрещают фантазии, если в них прорываются социально неприемлемые образы.