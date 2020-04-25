Это катастрофа: 7 неочевидных ошибок, которые сделают ваш секс хуже, чем вчера (всех бесят позы из порно)

Способность к сексу заложена в нас природой. Как базовая настройка к выживанию. Хочешь — не хочешь, но в определенное время в голову каждому растущему организму стучат гормоны, тело включается в гонку сексуальных вооружений и летит искать себе пару. Однако, почти сразу же выясняется: для сексуального счастья одной только настройки мало. К ней нужно «докупить» еще приложений, обновлений и вообще изучить инструкцию к использованию либидо. Иначе… В лучшем случае получится скучно. В худшем — позор на оба ваших тела. Психолог, сексолог-консультант школы женского здоровья «Я» Лидия Величко выделила 7 ошибок, которые способны испортить секс безвозвратно.
Я у твоих ног
Ошибки могут быть женскими, могут быть мужскими, а могут быть общими. Вот, например, типично женская ошибка № 1 — желание угодить мужчине. Некоторые девы-золушки уверены: главное в сексе — чтоб хозяину было хорошо. Ходят на курсы минета, покупают эротическое белье под его вкус и устраивают в постели театр одной актрисы. И так увлекаются игрой на зрителя, что наступление своего оргазма упускают. Спохватываются только под занавес, заканчивая постановку симуляцией.
Почему это делает секс ужасным? Во-первых, мужчина чувствует подвох и наигрыш. А во-вторых, и у самой осадочек остается. Который копится-копится и однажды выливается в претензии к неблагодарному зрителю.
Помечтать захотел?
Часто женщины думают, что эротические фантазии = измена. Ревнуют всерьез, если партнер вдруг признается, что для возбуждения ему необходимо подумать пару минут о Лободе. Себе кстати, женщины тоже порой запрещают фантазии, если в них прорываются социально неприемлемые образы.
Чем плох запрет на фантазии и ревность к ним? Сухостью в отношениях — в прямом и переносном смысле слова. Некоторые вообще не могут возбудиться без игры воображения.
Новое — это хорошо забытое старое
Еще одна общая ошибка: отсутствие индивидуального подхода к партнеру. Представьте, вы влюблены, радужно настроены, явились в постель принаряженная как на праздник. И там вдруг замечаете, что ваш избранник летит на автопилоте по отработанной в предыдущих отношениях схеме: схватился машинально за ручку управления, тут поднажал, там переключил и ждет привычного ему рева, ну вы понимаете. Второй игрок остается в расстройстве и недоумении от происходящего.
Когда понятно, что он (она) все делает под копирку — именно так, как научился этому с другой (другим), то складывается пренеприятное ощущение, что вы в постели не одни, а с вашими бывшими. Что может быть ужасней? И фразы: «Все другие со мной кончали, а ты нет — значит что-то с тобой не так!». Хотя совсем не думать все равно вряд ли получится — ведь вспоминать бывшего во время секса с новым мужчиной — это нормально.
Разглядывая потолок
Одна из любимейших женских ошибок, которая способна все испортить: перекладывание ответственности за оргазм на мужчину. Откуда-то из средневековых времен в женской коллективной памяти осталась парадигма, что добиваться, инициировать и высекать искру всем участникам процесса должен мужик (тот, что настоящий). Женщина лишь красиво соглашается. Старо как мир. И до сих пор живуче. Интересно почему? Ведь мужчины совсем не скрывают: нет ничего ужасней секса с женщиной, которая ведет себя как резиновая Зина.
Обойдемся без него
А вот еще одна история про резину. Мужская ошибка, способная превратить первый секс в последний. Отказ от презерватива. Точнее, спихивание на него вины за свою эректильную дисфункцию. Причем многие тянут признание до последнего. И только уже будучи без трусов вдруг сообщают как ни в чем не бывало: «Знаешь, в презервативе я как в скафандре. Обойдемся без него».
Что может быть для женщины ужаснее такого поворота? Кому сдалась половая зараза, когда и от воздушно-капельной не знаешь куда деваться.
Кошечка или ослица
Instagram сегодня просачивается не только в голову, но и в сексуальную жизнь социально активных граждан. Что подсмотрено там, проявляется и в постели. Чужие позы, жесты, мимика. Многие сегодня висят на игле визуализации и позиционирования.
Даже если вы далеки от лайков и репостов — для многих инструкцией к действию является порно. Но надо понимать, что порно — это кино со спецэффектами, дублями, постановками и выигрышными планами. А что хорошо в кино, то в жизни может привести к заклиненной спине и стонам, но не от удовольствия, а от боли.
Одного в паре кино-инста-подражание, как правило, ужасно бесит. Вплоть до потери либидо. Но бывает, что и возбуждает. Такая уникальная ошибка, переходящая в пользу. Ну а что, всяко бывает.
И о футболе
Зачем некоторые мужчины во время фрикций думают о футболе, злом начальнике, мертвом хомячке? Чтобы дольше не кончать. Да, стоИт дольше, но много ли в этом радости ему? И так ли уж надо ей? Часто женщины жалуются на неудовлетворяющие их фрикции, которые только трут до мозолей. Представьте картину: он думает о катастрофах, чтоб не перевозбудиться и быстро не кончить. А она в этот время думает: когда же все закончится? В чем прелесть такого безрадостного секса? Фрикции без попадания в нужную зону для женщины — бестолковы. Даже если они длятся 30 минут без перерыва.
В какой момент вдруг становится очевидным, что секс плох и что надо срочно что-то менять? И главное — что делать?
— Секс плох только тогда, когда есть неудовлетворенность — физическая или психическая. И это не разовая история, — объясняет Лидия Величко. — Для начала признайтесь себе честно: устраивает вас секс или нет. Все что нравится вам и не причиняет моральной/физической боли партнеру и окружающим — нормально.
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