О дымовой завесе из-за пожаров заявил и мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.



— Климатические условия были такие, что они способствовали созданию смога. И действительно смог накрыл шапкой на несколько дней Новосибирск. Значительная доля, по данным нашего метеоцентра, — это была дымовая завеса от тех пожаров, которые окружают город. Жгут траву и, тем самым, подвергают опасности не только себя, строения… Но и вот последствия — это дым, — объяснил он.



Но и с наличием пыли в воздухе мэр согласился — причин её появления он назвал несколько.



— Пыль тоже присутствует — пыль с колёс, пыль с новостроек. Это всё есть. Сегодня мы этой проблемой занимаемся. Вся наша техника ориентирована на летнее содержание наших дорог, газонов, тротуаров и вся выведена для обработки водой. Поэтому моем Новосибирск, здесь один только рецепт, — добавил Анатолий Локоть.



Причина в тёплых зимах



По словам директора независимого испытательного центра НГТУ, эколога Владимира Ларичкина, до начала пандемии регулярно проводились исследования городской пыли, сейчас же экологи лишены такой возможности.

