Весенний Новосибирск — пыльный Новосибирск. Тут можно смело ставить знак «равно», потому что пыль настолько органично вписалась в городской пейзаж, что представить Новосибирск без серой грязноватой дымки уже невозможно. Чтобы понять, что улицы города утопают в пыли, необязательно заглядывать на сервисы мониторинга качества воздуха — достаточно просто выглянуть в окно. Откуда в Новосибирске каждую весну и лето берётся столько пыли, виноваты ли в загрязнённости улиц дорожные службы или плохая песко-соляная смесь — мы узнали у новосибирских экологов, экспертов и мэра Анатолия Локтя.
Причина в пожарах и грязных колёсах машин
Сервис CityAir уже несколько дней подряд показывает тревожно-красный индекс высокой загрязнённости воздуха. Например, в четверг, 23 апреля, в разгар дня сервис оценил качество воздуха в Новосибирске на 5 баллов из 10, 22 апреля — на 7 баллов, а в эту пятницу с самого утра индекс загрязнённости воздуха оказался ещё выше — 8 баллов.
— Базовые станции CityAir, которые работают в Новосибирске с исследовательскими целями, стали фиксировать повышение содержания оксида углерода и частиц мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) вечером в воскресенье 19 апреля, — сообщил руководитель группы моделирования компании «СитиЭйр». — Концентрация этих веществ до сих пор остаётся выше уровня предшествующих дней. В отличие от привычной для новосибирцев весенней пыли мелкодисперсные частицы долго находятся в воздухе и могут переноситься на значительные расстояния. В последние дни стояла теплая погода, которая способствовала быстрому развитию степных пожаров, дым от которых и принесло в город. Сейчас крупные степные пожары действуют во многих районах Новосибирской области. Так, 21 апреля юго-восточный ветер принёс в город дым от пожаров, действующих в Искитимском районе.
О дымовой завесе из-за пожаров заявил и мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
— Климатические условия были такие, что они способствовали созданию смога. И действительно смог накрыл шапкой на несколько дней Новосибирск. Значительная доля, по данным нашего метеоцентра, — это была дымовая завеса от тех пожаров, которые окружают город. Жгут траву и, тем самым, подвергают опасности не только себя, строения… Но и вот последствия — это дым, — объяснил он.
Но и с наличием пыли в воздухе мэр согласился — причин её появления он назвал несколько.
— Пыль тоже присутствует — пыль с колёс, пыль с новостроек. Это всё есть. Сегодня мы этой проблемой занимаемся. Вся наша техника ориентирована на летнее содержание наших дорог, газонов, тротуаров и вся выведена для обработки водой. Поэтому моем Новосибирск, здесь один только рецепт, — добавил Анатолий Локоть.
Причина в тёплых зимах
По словам директора независимого испытательного центра НГТУ, эколога Владимира Ларичкина, до начала пандемии регулярно проводились исследования городской пыли, сейчас же экологи лишены такой возможности.
— Очень трудно сейчас говорить на тему пыли. Каких-то данных нет, для них надо проводить то, что называется мониторингом. Надо в лабораторию носить соответствующие образцы, исследовать их, изучать, какая пыль есть. Раньше это всё проводилось — у нас есть экологическая лаборатория Новосибирска, специалисты которой отбирают образцы на стационарных и передвижных постах наблюдения, проводят анализ и собирают статистику. А наш вуз пользуется этими данными из лабораторий. А так, никто уже два месяца никаких лабораторных опытов не делает, — объяснил он.
При этом в вопросе запылённости города Владимир Ларичкин весьма конкретен — весной Новосибирск как никогда нуждается в уборке:
— Без дождей и без полива вся эта пыль от растаявшего снега так и остаётся на улице. В этом году была очень снежная и мягкая зима — это всем известно. Так что, чем больше растаяло снега, тем больше осталось грязи и пыли. Эта проблема очень важна ещё в какой части — если мы говорим о коронавирусе, то на пыли легче задерживаются микробы. Если пыль мелкодисперсная, то она может попадать в лёгкие и надолго оставаться там. Если на ней будет какой-то вирус, то понятно, что он там размножится.
Эколог и старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко также уверен, что ситуация с уборкой городскими службами стала улучшаться.
— Основная работа служб проходит, конечно, ночью, но я сам был свидетелем того, насколько тщательно убирают в Академгородке. Вернее, могу говорить только за свою улицу — Иванова, трудно судить по остальному городу. Там проходят несколько машин, аккуратно сгребают мусор по одной стороне, затем по другой, сгружают эту пыль, проходят по бордюрам, а затем другая машина замывает остатки. Обычно я как эколог критикую, а тут сам удивлён, что так к уборке относятся, — отметил он.
По мнению эколога, проблему очистки улиц от пыли неплохо было бы совместить с дезинфекцией и борьбой против вируса.
— Что такое вирус? Это тот же самый аэрозоль, который так же переносится по законам физики. Мы все руки моем, носим маски, но ведь и через обувь заносится пыль, а сколько там бактерий, вируса — отдельный вопрос, — пояснил эколог. — К тому же сейчас не очень хорошая атмосферная ситуация — у нас какое-то время не будет перемешивания воздуха. А тут горят свалки, леса… Всё надо тщательно миллимитровать как в больнице. Городу так же надо разбираться с каждой проблемой.
Причина в некачественной уборке
Директор компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко занимается исследованием источников грязи и пыли в городе более 10 лет. За это время он лично инициировал несколько десятков анализов смесей, которыми обрабатываются дороги Новосибирска в зимний период. На его взгляд, ситуация с пылью в городе действительно начинает меняться, однако происходит это очень медленно.
— Если смотреть на прошлый год, то тогда использовали смесь из непромытого, необогащённого песка. Пробы этого песка, которые отбирались с базы, показали, что он содержит некоторое количество глины — 6% при предельно допустимом содержании в 2%. Поэтому тогда же начали подбирать подходящий материал для обработки дорог, который бы был в Новосибирской области. В конце концов, произвели первые закупки отсева дробления тех минералов, которые есть на территории региона. Но получить смесь без содержания пыли не удалось — этот процент составляет до 2%, однако содержание нужной фракции — 95–97%, а не 20% как в прошлые зимы, — объяснил Андрей Степаненко.
Однако, со слов эксперта, этой зимой отсев дробления использовался не повсеместно, а в декабре-январе для обработки дорог применялся песок из многолетних остатков на пескобазе. И это, по его мнению, было заметно по характерным рыжим пятнам на снегу, которые оставляет глина.
— Но если смотреть на уровень запылённости города, то в этом году, на мой взгляд, он ниже, чем в прошлые годы. Это можно понять по разным вещам, в том числе по уровню пылевидных осадков на каких-то предметах, оставленных на улице. Объём пыли в целом по городу снизился и существенно снизился — в раза 3–4. Но город почти не убирается, — отметил он.
В числе других проблемных мест он назвал карьер Борок, который утопает «в облаках серой пыли», и перечислил уже традиционные для Новосибирска источники пыли — участки с незащищённым грунтом, Ипподромскую магистраль с незащищёнными бортами, неухоженные газоны.
— Ситуация с песко-соляными смесями улучшилась, но не настолько хорошо, как нам бы хотелось. Стоит принять меры в части более качественного содержания города, но для этого нужны люди, которые любят наш город, а не готовы сыпать нам на головы всё, что угодно, — резюмировал он.
Из-за весенней пыли улицы Новосибирска преобразились до неузнаваемости. Мы выпустили два фоторепортажа с разницей почти в неделю (здесь и здесь) о том, как наш город стал напоминать пустыню с клубами пыли и почти нулевой видимостью.