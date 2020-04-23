Есть ли жизнь после дистанта? Как карантин изменит школьное образование в России

Позади несколько недель школьной удаленки, которая показала все плюсы и минусы онлайн-образования. Минусов пока больше — на них жалуются и дети, и родители, и учителя. И даже в Министерстве просвещения признают: полную готовность продемонстрировали пока лишь четверть школ. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. Он же добавил, что Минпросвещения ведет активную подготовку к следующему учебному году — нас ждет новая платформа для онлайн-образования.
Сделают ли выводы из сегодняшней ситуации методисты, учителя и родители? Изменится ли система образования в пользу онлайн-обучения благодаря нынешнему опыту? Мы поговорили об этом со специалистами: учителями, методистами и педагогами.
Первый блин комом
В первый же день онлайн-обучения стали недоступны многие образовательные сервисы. Одни не были готовы к такой нагрузке, другие справлялись бы с нагрузкой, да оказалось, что они слишком «тяжелы»: не во всех закутках нашей необъятной родины интернет так же хорош, как в крупных городах. Где-то оказалось, что есть проблемы и с оборудованием — не каждая семья готова обеспечить компьютером каждого ребенка. В Минпросвещения заявили, что сейчас обсуждается решение этого вопроса — материальная помощь или предоставление технических средств многодетным семьям. Сроки этой программы Кравцов пока не озвучил.
— Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию. Есть школы, где серьезные сложности и с интернетом, и с организацией обучения на дому. Для этих школ для первых-восьмых классов мы дали возможность завершить учебный год и пройти темы, которые в этом году должны были быть пройдены, в следующем, — рассказал министр.
Технические проблемы — не единственные, с которыми пришлось столкнуться детям и учителям. Сама специфика дистанционного образования вызвала на начальном этапе затруднения: ведь и уроки нужно вести немного иначе, и новые сервисы осваивать в срочном порядке.
— То, что сейчас называется дистанционным обучением, таковым не является. Нет единых стандартов, нет схем обучения, нет площадок, которые выдержали бы натиск многомиллионного народа. Но нельзя винить в этом учителей и систему образования. Случился форс-мажор. Сейчас мы все учимся, как быть в ситуации, когда необходимо обучаться дистанционно, — считает семейный и детский психолог Центра доктора Вагина Мария Шапошникова.
Педагоги, впрочем, считают, что, даже если бы была единая методичка, ситуацию бы это не спасло, потому что каждая школа, каждый класс и даже каждый ученик требуют индивидуального подхода. И, чтобы найти оптимальный, нужно время.
— Адаптация к новой ситуации происходит прямо сейчас. И на сайте Министерства образования, и у нас в институте мы собираем рекомендации, ресурсы, как работать на различных платформах. В социальных сетях есть группы педагогов, где всё это обсуждается.
«Я бы сказала, что педагогическое сообщество объединилось, дистант нас объединил, произошла такая консолидация внутри системы»
Светлана Тренихина, ректор Института развития образования
Кому на удаленке жить хорошо
Еще одна проблема, с которой столкнулись все участники образовательного процесса, — сложность организовать комфортные условия для обучения дома. И речь здесь не только об удобных столе и стуле, быстром интернете и, как нас учат методички Минпросвещения, свежем воздухе в помещении. Первый опыт дистанционного образования выявил, что школьники психологически не готовы к тому, чтобы учиться из дома.
— Конечно, это необычно для детей — учиться из дома. Особенно в начальной школе. Дети привыкли, что дома они отдыхают, максимум — делают домашнее задание. А теперь им приходится полноценно учиться. Маленьким детям вообще сложно даже усидеть на месте, не то что получать образование в дистанционной форме, — полагает главный специалист управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Елена Власова.
Старшим школьникам тоже пришлось не так просто, как хотелось бы. Навыков тайм-менеджмента у многих нет, поэтому одни часами сидят за уроками, другие откладывают задания через двадцать минут. В школе режим работы и отдыха регламентировали звонки, а вот соблюдать режим самостоятельно оказалось не так просто. Впрочем, учителя в этом видят и плюсы.
— Некоторые школы говорили, что давайте вообще отменим образование в эти месяцы. Но каких детей мы бы получили в сентябре? Для них очень важно пройти этот цикл в течение дня. Очень важно, что эта ситуация научит их самостоятельности. Самостоятельность — это супер! Многие ребята сталкиваются с проблемами уже в вузе, когда некому их контролировать, а сами они не имеют навыков самоорганизации, — объясняет Светлана Тренихина.
Родители отчасти с ними солидарны. Журналист и общественный деятель Катерина Гордеева говорит, что ее дети стали более осознанно относиться к обучению.
— Если раньше телефон в руках у детей — это был какой-то гаджет, которым они пользовались для игр и в лучшем случае для переписок <...>, то теперь, когда все задания приходят в телефон, когда нужно фотографировать свои работы и посылать их учительнице, когда электронный дневник стал их электронным дневником, а не моим, — говорит она в очередном выпуске цикла «Мир после пандемии».
«Это тоже большой плюс, это теперь из нас никогда не вынется. И они будут понимать, как устроена коммуникация между ними, учителем и одноклассниками»
Катерина Гордеева, журналист и общественный деятель
Еще одна психологическая сложность — недостаток общения. Хуже всего пришлось экстравертам — им требуются эмоциональная включенность, соревновательность, возможность выразить себя и получить внимание.
— Хорошо справляются дети тревожные и дети-интроверты, которым легче учиться как раз в покое и уединенности. То есть, по сути, те дети, которым легче учиться в одиночестве, чем в коллективе, и самим распоряжаться своим временем, от этой ситуации выигрывают, — считает детский психолог.
К сожалению, лень и отсутствие мотивации тоже со счетов сбрасывать не приходится. Школьникам с низкой учебной мотивацией и раньше-то учиться не хотелось, а сейчас, когда вся школьная система далеко, велик соблазн изобразить проблемы с интернетом и забыть о школе на время карантина.
Вечный дистант
Одни педагоги в дистанционном обучении видят возможности: новые формы заданий и подачи материала, привлечение других специалистов, которые будут интересны детям. Другие — мечтают поскорее закончить этот учебный год и забыть его, как страшный сон. Но отложить на дальнюю полку полученные навыки уже не удастся.
— Многие сейчас говорят: мир уже не будет прежним. Это не значит, что мы совсем уйдем в дистант. Это значит, что нам стало проще отвечать разным потребностям. Сейчас есть колоссальная потребность в альтернативном образовании, но очень мало частных школ, онлайн-школ, которые могли бы поддерживать на домашнем, семейном обучении. Во многих семьях, где есть потребность уйти из школы и учиться дома, в то же время есть страх — не было хорошего образовательного контента. Поэтому я уверена, что этот опыт будут использовать и дальше. Где-то по субботам перейдут на дистант, где-то будут дополнять занятия электронными формами. Это точно никуда не денется. Этот навык тяжело получать, но эффект будет долгим, — полагает Тренихина.
Она считает, что удаленка даст детям и родителям возможность выбора. Получив этот опыт, родители перестанут бояться дистанционного обучения, желающих заниматься дома станет больше. Другие, наоборот, передумают уходить из школы на домашнее обучение, осознав, что это такое.
Елена Власова допускает, что появится новая модель образования, при которой часть теории будет даваться ученикам дистанционно, а в школе останется больше времени на отработку практических навыков. Ее поддерживает психолог.
— Мир меняется, у него появляются новые технологии. Но пока я вижу, что оптимальным может являться смешанный тип обучения. Допустим, лекцию из уст гениального педагога можно послушать онлайн, но контроль этой темы и разбор непонятных мест доверить педагогу очному, живому, который лично знает ребёнка. Думаю, ближайшее будущее за этим. А сегодняшняя ситуация даёт нам хороший урок: как оптимально приспособить высокие технологии для обучения наших дорогих, любимых детей, — считает Мария Шапошникова.
В Минпросвещения о будущем пока говорят скорее общими фразами — надеются, что следующий учебный год начнется в традиционном формате, но к цифровизации всё равно готовятся. Например, разрабатывают собственный аналог Zoom (по другой версии — Skype), который планируют представить всё к тому же следующему учебному году. Ключевым отличием называют защищенность — чтобы хакеры не врывались на онлайн-уроки, матеря детей и учителя.