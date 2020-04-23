Скверные скверы: почему нам запрещают гулять в парке, а ездить в переполненном метро — нет

В Новосибирске начали закрывать зеленые зоны. Пока это коснулось только Центрального парка и Нарымского сквера, но скоро запрет может докатиться и до Михайловской набережной. И пойти дальше. Обозреватель НГС Стас Соколов проверил на себе, как действует запрет.



Начал я со сквера Славы, где обычно бегаю по утрам для поддержания формы. Но сейчас это под запретом, и я просто перемещаюсь ускоренным шагом (бег) с целью «сбора информации для подготовки материалов». Нынче выходить из помещения можно только в случае экстренной необходимости, я все понимаю. Это как раз он — я на работе.

