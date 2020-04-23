Скверные скверы: почему нам запрещают гулять в парке, а ездить в переполненном метро — нет

В Новосибирске начали закрывать зеленые зоны. Пока это коснулось только Центрального парка и Нарымского сквера, но скоро запрет может докатиться и до Михайловской набережной. И пойти дальше. Обозреватель НГС Стас Соколов проверил на себе, как действует запрет.
Начал я со сквера Славы, где обычно бегаю по утрам для поддержания формы. Но сейчас это под запретом, и я просто перемещаюсь ускоренным шагом (бег) с целью «сбора информации для подготовки материалов». Нынче выходить из помещения можно только в случае экстренной необходимости, я все понимаю. Это как раз он — я на работе.
В парке в это время немного людей. Пожилые, но энергичные пенсионерки занимаются скандинавской ходьбой. Люди выгуливают собак. Физкультурники разного уровня подготовки нарезают круги по дорожкам. Просто пешеходы спешат по своим делам. Обычная жизнь — просто возмутительно.
В обед уже из редакции (опять-таки в связи с экстренной необходимостью) я дошел до Центрального парка. Вход перегораживает невысокое, но строгое ограждение, на котором висит бумажный листок формата А4. На листке длинный текст с перечислением указов и постановлений, а внизу черными буквами покрупнее: «доступ на территорию парка ограничен».
Ограничен — не значит запрещен. Это какая-то хитрая формулировка, которая предполагает разные толкования. Слева ограждение оставляет проход, которым горожане пользуются. Возможно, именно в этом и состоит суть ограничения — просто в ворота нельзя, а в дырочку — пожалуйста. Толково придумано.
В парке щебечут птицы, курлычут голуби, заливисто смеются маленькие дети, которые пытаются этих голубей поймать. Опять же — обычный будний день. Кто-то ест мороженое, кто-то присел передохнуть на лавочку. Никаких скоплений публики не наблюдается, социальная дистанция соблюдена с большим запасом. То есть, когда я ехал на работу в метро, вот там были вопросы, а тут — нет.
Я, конечно, не вирусолог, но я не понимаю, каким образом запрет всего этого может помочь бороться с инфекцией. То есть, спору нет, если бы мы все сидели на жестком карантине, выходя только за собранным заранее в магазине пакетом с едой (как это было в Ухани), то закрытие парка было бы понятным, логичным решением. Но город живет: в общественном транспорте бывает не сесть, люди приходят в офисы и на производство, то там, то здесь возникают очереди. И на фоне всего этого вдруг оказывается, что выйти погулять в парк стало социально осуждаемым действием.
Поймите меня правильно, я вовсе не призываю плюнуть на меры безопасности. Но эти меры должны быть осмысленными. Например, городские власти могли бы потребовать обязательного ношения масок в общественном транспорте. Для начала — хоты бы в метро. Там же все равно на входе стоят по двое (иногда по трое) скучающих сотрудников, которые случайным образом проверяют у пассажиров рюкзаки и сумки. Проехать несколько остановок в маске — не ахти какая жертва, но это ощутимо сокращает вероятность заражения окружающих, если вы больны. Так, к слову, уже поступили во многих странах. Это работает.
Того же самого можно потребовать от открытых больших магазинов, офисов банков и так далее. Разумеется, для этого будут нужны некоторые организационные усилия, но от такой деятельности будет реальная польза. В отличие от практикуемых сейчас чиновниками рейдов, когда они ходят по городу и ищут, кому бы выписать штраф.
Такое ощущение, что на почве пандемии у общества (не только в России) уже сформировалась какая-то квазирелигия. В которой есть и послушание, и наказание за грехи, и набор ритуалов, которые требуется строго соблюдать. И любые вопросы о практической целесообразности моментально утыкаются в выпученные глаза и рассказы про уличные морги в Нью-Йорке. Вопрос, почему в Новосибирске, который к Китаю несколько ближе, чем Италия и США, на пятый месяц страшной эпидемии умерли четыре человека (все с серьезным набором патологий), я лично ни разу не получил сколько-нибудь внятного ответа, кроме обещаний скорого апокалипсиса. Потому что — нельзя не бояться. Великий Ковид запрещает.
Страх вообще плохой советчик, в экстремальной ситуации он становится еще и источником дополнительной опасности. То, что происходит сейчас с человечеством, имеет все признаки Третьей мировой войны. Только воюем мы на этот раз не друг с другом, а с иным биологическим видом.
И линия фронта этой войны на самом деле проходит вовсе не в больницах (это, скорее, точки прорыва неприятеля), а в каждом из нас. Распространяющийся воздушно-капельным путем вирус, который уже попал в популяцию, невозможно остановить карантином (тем более таким дырявым, как у нас). Мы все равно будем (а скорее всего, многие уже) инфицированы почти все. Единственная надежда здесь не на помощь врачей, а на собственную способность к сопротивлению инфекции.
И здесь критически важно поддерживать себя в хорошей форме. Не в смысле качать пресс (хотя это никому не вредило еще), а вообще сохранять активность. Не впадать в уныние, не усиливать и без того неизбежный стресс, который возникает из-за потока тревожных новостей. Больше двигаться! А где это делать, как не в парке?
Я понимаю, что да, пандемия несет реальную угрозу довольно большому количеству людей из так называемых групп риска. Но давайте окружим заботой именно их. Будем возить продукты на дом, в обязательном порядке вызывать врача (посещение поликлиники может подорвать здоровье уже само по себе). Давайте сокращать вероятность заражения в замкнутых пространствах. Но не нужно загонять в бессмысленное заточение здоровых людей. Потому что на выходе мы получим (к коронавирусу, который никуда не денется) рост ишемических болезней, нервные расстройства, ожирение и еще целый букет заболеваний.
Давайте просто будем гулять в парках по одному (или с теми, с кем живем постоянно) на законных основаниях. Чтобы не было этой смешной ситуации, когда власти делают вид, что препятствуют нашему нахождению на улице, а мы делаем вид, что этого не замечаем.
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