Что случилось. Версия Борщёва



29 марта 2020 года, четырёхэтажка в Академгородке на Детском проезде. В ту ночь Максим Борщёв гостил у своей знакомой. Во втором часу ночи, по словам новосибирца, в дверь кто-то несколько раз громко ударил. Когда Максим подошёл и посмотрел в глазок, то этот человек уже спускался по лестнице вниз.



— Возможно, слышимость в доме сильная, и им показалось, что шумно. Но никакой музыки у нас не было, мы сидели и смотрели фильм. В квартире был ещё ребёнок. Я увидел в глазок, что старший Овсепян спускается вниз. Я ещё не знал его лично, но видел в этом доме раньше и знал, что живёт он этажом ниже, — рассказывает Максим Борщёв.



Далее, по его словам, он накинул куртку и вышел следом, чтобы выяснить, чем был недоволен сосед. Когда дверь соседской квартиры распахнулась, оттуда, утверждает Максим Борщёв, сразу вылетел Мкртыч Овсепян, а за ним его сын — Овсеп Овсепян.



— Я был безоружный и в квартиру соседей не заходил, да и намерений таких у меня не было. Хотел лишь поговорить по поводу их поведения. Когда дверь распахнулась, то первым делом он отпихнул меня на площадку и ударил кулаком в глаз. Я упал и сцепился со старшим: он меня стал удерживать за руки и куртку, а я отпинывался и отбрыкивался от него. И в этот момент младший ударил меня ножом первый раз. А потом ещё два раза. После всё очень быстро происходило: спустилась моя знакомая и вспугнула их, тем самым, возможно, спасла мне жизнь, — утверждает Максим Борщёв.

