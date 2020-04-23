Новосибирский HR-специалист Максим Борщёв (на фото справа) обвинил бердского бизнесмена и депутата Мкртыча Овсепяна и его сына в нападении с ножом. Конфликт произошел ночью в подъезде многоэтажки. По версии Борщёва, на него напали внезапно и без причины — отец-Овсепян его держал, а сын-Овсепян ударил несколько раз ножом. По версии адвокатов семьи Овсепян, всё было иначе: Борщёв зачем-то ломился в квартиру Овсепянов, и те вытолкнули его наружу, никакой поножовщины не было. Что же на самом деле произошло в ту ночь, разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Что случилось. Версия Борщёва
29 марта 2020 года, четырёхэтажка в Академгородке на Детском проезде. В ту ночь Максим Борщёв гостил у своей знакомой. Во втором часу ночи, по словам новосибирца, в дверь кто-то несколько раз громко ударил. Когда Максим подошёл и посмотрел в глазок, то этот человек уже спускался по лестнице вниз.
— Возможно, слышимость в доме сильная, и им показалось, что шумно. Но никакой музыки у нас не было, мы сидели и смотрели фильм. В квартире был ещё ребёнок. Я увидел в глазок, что старший Овсепян спускается вниз. Я ещё не знал его лично, но видел в этом доме раньше и знал, что живёт он этажом ниже, — рассказывает Максим Борщёв.
Далее, по его словам, он накинул куртку и вышел следом, чтобы выяснить, чем был недоволен сосед. Когда дверь соседской квартиры распахнулась, оттуда, утверждает Максим Борщёв, сразу вылетел Мкртыч Овсепян, а за ним его сын — Овсеп Овсепян.
— Я был безоружный и в квартиру соседей не заходил, да и намерений таких у меня не было. Хотел лишь поговорить по поводу их поведения. Когда дверь распахнулась, то первым делом он отпихнул меня на площадку и ударил кулаком в глаз. Я упал и сцепился со старшим: он меня стал удерживать за руки и куртку, а я отпинывался и отбрыкивался от него. И в этот момент младший ударил меня ножом первый раз. А потом ещё два раза. После всё очень быстро происходило: спустилась моя знакомая и вспугнула их, тем самым, возможно, спасла мне жизнь, — утверждает Максим Борщёв.
В результате ножевых ранений у Максима Борщёва был поврежден желудок, мужчина потерял 1,5 литра крови. Он перенёс операцию и сейчас постепенно восстанавливает своё здоровье.
Кто такие Овсепяны?
Мкртыч Овсепян, себя он ещё называет Михаилом, родился в 1956 году. В Новосибирской области живет и занимается предпринимательской деятельностью, как пишет berdsk-online.ru, с 1981 года. С 2001 года является директором по общим вопросам бердской сети мебельных салонов «Уют». До декабря 2012 года директором «Уюта» был также сын Мкртыча Овсепяна — Овсеп Овсепян. Сыну — 26 лет.
Местные жители считают салоны «Уют» семейным бизнесом семьи Овсепян. Владельцем «Уюта» Овсепяна-старшего называет «Бердск onlain» и другие бердские СМИ. Однако в системе «Контур.Фокус» как старший, так и младший Овсепяны на сегодняшний день зарегистрированы только как индивидуальные предприниматели. По данным того же «Контур.Фокуса», в компании «Комфорт», которая занималась торговлей мебелью и коврами, Овсепян-младший имел долю в
Овсепян-старший также возглавляет Армянский национально-культурный центр Новосибирской области и является депутатом от партии «Единая Россия» в бердском горсовете.
Версия Овсепянов
Связаться с сами Овсепяном-старшим и его сыном не удалось. В Армянском национально-культурном центре Новосибирской области сказали, что такого человека по этому телефону нет, после чего положили трубку.
Версию семьи озвучила юрист Надежда Гришина, представляющая интересы Мкртыча Овсепяна. По её словам, нетрезвый Максим Борщёв сначала начал громко долбиться в дверь семьи Овсепян, а когда ему открыли, то он ворвался в квартиру и начал драку.
— Он врывается и начинает наносить удары вот этому человеку в преклонном возрасте [Мкртычу Овсепяну]. Тут, соответственно, подбегает всё семейство: и жена, и сын. И начинают этого Борщёва выталкивать из квартиры. В общем, через какое-то непродолжительное время Борщёва вытолкнули на площадку и за ним спустилась девушка, — описывает происходящее защитница Овсепяна-старшего Надежда Гришина.
На вопрос, откуда у пострадавшего появились ножевые ранения, Надежда Гришина сказала, что пока не может ответить на этот вопрос.
— Мы официально не были ознакомлены с медицинским заключением. Как только сотрудники полиции ознакомят нас с официальным документом, что это — ножевые ранения или ещё что-то, — тогда мы можем говорить: были ножевые ранения или нет. Сам Овсеп по поводу этого никаких комментариев не дает, — подчеркивает юрист.
У Овсепяна-старшего, по словам Надежды Гришиной, были зафиксированы повреждения шеи в результате удушения, ушибы на теле, а на следующий день после конфликта ему стало плохо с сердцем.
Что происходит сейчас
На Овсепяна-младшего полиция Советского района возбудила уголовное дело по
Юристы Овсепяна-старшего в свою очередь подали в СК Советского района заявление на Максима Борщёва. По мнению защиты, он проник в чужую квартиру и покушался на жизнь. А дело должно рассматриваться по статье о превышении необходимой обороны.
Следователь отдела полиции Советского района, где возбудили уголовное дело, не стала комментировать произошедшее, а предложила обратиться в пресс-службу областной полиции. Редакция НГС отправила запрос в УМВД, ответ пока не поступил.
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