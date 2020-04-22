В Новосибирске полицейским ставят план по штрафам за нарушение самоизоляции. Или нет? Колонка журналиста

В сеть слили несколько аудиозаписей, на которых якобы начальница службы участковых уполномоченных УМВД Новосибирска Елена Устинова заставляет своих подчиненных задерживать на улицах людей, которые гуляют и не соблюдают режим самоизоляции. Строгий голос настойчиво заявляет, что в каждом районе Новосибирска необходимо ежедневно ловить не менее 8–10 таких нарушителей. Что говорят в полиции (спойлер: ничего внятного) и нормально ли ставить «план по палкам» в режиме недосамоизоляции (в стране не введен режим ЧС, люди ездят на работу и гуляют) — рассуждает в своей колонке журналист Илья Калинин.
«Оформляем всех поголовно — площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество», — уверенным тоном доносит до своих подчинённых женщина и приводит в пример отделение полиции № 7 Ленинского района.
Именно на «ленинцев» необходимо равняться полицейским других районов. Равняться в своеобразном соревновании за выполнение плана по тем, кто захотел в тёплый весенний день подышать в парке свежим воздухом... Врачи всегда рекомендуют после зимнего периода больше бывать на свежем воздухе: для иммунитета полезно. Хотя, простите, воздух у нас давно несвежий, и дышать им, возможно, уже опасно, но это совсем другая история и уж точно — не про МВД.
Между тем в областной полиции уже пояснили, что проводят служебную проверку и выясняют, был ли приказ или не был, голос это Устиновой или не её… А, может, враг какой решил запятнать честь полицейского мундира?
Во всей этой истории меня больше всего поражает даже не то, о чём все давно говорят: мол, в полиции существует «палочная система» или, говоря простым языком, план на определённое количество протоколов. Меня поражает тот абсурд, который сопутствует происходящему вокруг.
Масса людей едет по утрам на работу в общественном транспорте и метро. Часто дистанция между ними менее 1,5 метров. Но у них есть справки-разрешения от работодателя (впрочем, далеко не у всех), а значит, они с официальной точки зрения ничего не нарушают и в плане вируса безопасны. Масса людей идет после работы в магазины, хотя бы в те же продуктовые, они стоят в очередях, порой без масок, близко друг к другу… Но они, получается, тоже ничего не нарушают. Ничего не нарушает и тот, кто вышел на улицу выгулять собаку или выкинуть мусор. Не нарушают, получается, мамочки с колясками и старики, которых Устинова (или не Устинова) в обращении к своим подчинённым просит не трогать. Или нарушают, но безопасны? Тут я уже запутался…
Логики в происходящем нет. В этом абсурде понятно лишь одно: нарушают и опасны для остальных — люди без «верительных грамот» (московский вариант: без QR-кода). Даже если это — одиночка, который выбрался подышать в парк, честно держался от всех на расстоянии нескольких метров и проделал весь путь в противогазе. И неважно, есть вокруг него люди или нет. Важно, что он без заветной справки. Поэтому, с точки зрения власти, опасен. Кстати, шутку из советского прошлого: «без бумажки ты — какашка, а с бумажкой — человек», от полицейского я недавно уже слышал.
И неважно, что по Конституции у каждого есть право на свободное передвижение. А ограничить в этом праве нас можно только если введен режим ЧС. Который власть упорно не вводит. Поэтому опасного человека без справки надо задержать, составить протокол и оштрафовать на несколько тысяч. И вот тут весь абсурд объясняет ещё одна известная фраза — из старой компьютерной игры Warcraft, ставшая уже мемом. «Надо больше золота, милорд».