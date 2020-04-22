В Новосибирске полицейским ставят план по штрафам за нарушение самоизоляции. Или нет? Колонка журналиста

«Оформляем всех поголовно — площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество», — уверенным тоном доносит до своих подчинённых женщина и приводит в пример отделение полиции № 7 Ленинского района.



Именно на «ленинцев» необходимо равняться полицейским других районов. Равняться в своеобразном соревновании за выполнение плана по тем, кто захотел в тёплый весенний день подышать в парке свежим воздухом... Врачи всегда рекомендуют после зимнего периода больше бывать на свежем воздухе: для иммунитета полезно. Хотя, простите, воздух у нас давно несвежий, и дышать им, возможно, уже опасно, но это совсем другая история и уж точно — не про МВД.



Между тем в областной полиции уже пояснили, что проводят служебную проверку и выясняют, был ли приказ или не был, голос это Устиновой или не её… А, может, враг какой решил запятнать честь полицейского мундира?



Во всей этой истории меня больше всего поражает даже не то, о чём все давно говорят: мол, в полиции существует «палочная система» или, говоря простым языком, план на определённое количество протоколов. Меня поражает тот абсурд, который сопутствует происходящему вокруг.

