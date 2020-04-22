«Она любит у нас в окно смотреть»: подробности трагедии на Кропоткина, где с 8 этажа выпала девочка

Сегодня 22 апреля из окна квартиры на 8 этаже дома в Заельцовском районе Новосибирска из окна выпала маленькая девочка — она была срочно госпитализирована в больницу, а инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет. Сейчас девочка после сложной трёхчасовой операции находится в отделении реанимации на ИВЛ, а врачи продолжают бороться за ее жизнь. Корреспондент НГС съездила в дом на улице Кропоткина, чтобы узнать подробности происшествия.
Семья, в которой произошла трагедия, живёт в огромной многоэтажке, в которой 15 подъездов, в просторной трёхкомнатной квартире. У девочки, которой год и восемь месяцев, есть брат третьеклассник.
— Девочка худенькая, малюсенькая такая, — рассказывают соседи. — А старший сын неугомонный, вертлявый такой. За ним глаз да глаз нужен.
Что знают соседи
По словам очевидцев, всё произошло в районе обеда.
— Она была с пацаном на кухне, вдвоём, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Любовь. — Она ещё летела, а пацан уже кричал. Пацан видел, как она упала. Мать сразу выскочила на улицу, девочку полотенчиком прикрыла.
Очевидцы пояснили, что слышали громкий стук и предположили, что девочка сначала стукнулась о козырёк, а потом уже упала на асфальт, возле клумбы.
— Я сначала подумала, кто-то игрушку выбросил, она же крохотная. Лежала, а рядом москитная сетка валялась, будь она неладна, — продолжает Любовь.
— А я подумала, что собака, но сразу плачь услышала и поняла всё, — вздыхает другая соседка. — Девочка так плакала, так плакала. И в скорой — она почти сразу приехала — плакала. Все слышали этот крик.
Что случилось в квартире
Дверь в квартиру, где живёт девочка, открыла Александра, которая представилась родственницей ребёнка.
— Я ничего не знаю, меня тогда не было там, — разводит руками девушка. — Она с братом находилась на кухне. Он её поставил на окно. Она любит у нас в окно смотреть. Она начала стучать об сетку, он не удержал. И она выпала вместе с сеткой. Братик её держал и не смог удержать. Я больше ничего не знаю.
Женщина пояснила, что мать девочки сейчас находится в больнице вместе с дочкой, а старшего сына забрала к себе бабушка.
— По данным следствия, девочка залезла на подоконник, где было открыто окно, облокотилась на москитную сетку и упала. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.
О состоянии ребёнка
В Минздраве Новосибирской области рассказали, что скорая прибыла на место через 13 минут и экстренно доставили девочку в больницу. По дороге врачи проводили противошоковую терапию, а в самой больнице за жизнь ребёнка боролось огромное количество специалистов.
— В детской больнице скорой помощи ребенка сразу направили в операционную. Операция длилась три часа. Девочку спасала бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов. У нее черепно-мозговая травма, множественные разрывы внутренних органов, переломы позвоночника, костей, травматический шок, — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, а врачи продолжают бороться за её жизнь.
Следственный комитет тоже заинтересовался этим инцидентом — в ведомстве ведут процессуальную проверку по факту падения девочки.
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