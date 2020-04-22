«Она любит у нас в окно смотреть»: подробности трагедии на Кропоткина, где с 8 этажа выпала девочка

— Девочка худенькая, малюсенькая такая, — рассказывают соседи. — А старший сын неугомонный, вертлявый такой. За ним глаз да глаз нужен.

Что знают соседи

По словам очевидцев, всё произошло в районе обеда.

— Она была с пацаном на кухне, вдвоём, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Любовь. — Она ещё летела, а пацан уже кричал. Пацан видел, как она упала. Мать сразу выскочила на улицу, девочку полотенчиком прикрыла.

Очевидцы пояснили, что слышали громкий стук и предположили, что девочка сначала стукнулась о козырёк, а потом уже упала на асфальт, возле клумбы.

— Я сначала подумала, кто-то игрушку выбросил, она же крохотная. Лежала, а рядом москитная сетка валялась, будь она неладна, — продолжает Любовь.

— А я подумала, что собака, но сразу плачь услышала и поняла всё, — вздыхает другая соседка. — Девочка так плакала, так плакала. И в скорой — она почти сразу приехала — плакала. Все слышали этот крик.