Продолжаем рассказывать об интересных и редких автомобилях новосибирцев — сегодня у нас 6-летняя Алина и ее 5-литровый Ford Mustang 1992 года. Машину девочке подарил папа, Алина, конечно, пока ездит не за рулем, а на пассажирском сиденье. Подробнее об этом классическом американце с задним приводом и мощным атмосферным двигателем — в обзоре НГС.
Сергей, папа Алины, выкупил этот автомобиль у знакомого 6 лет назад, до этого машина долго стояла — у предыдущего владельца руки не доходили до реставрации. Теперь Mustang приведен в порядок, подарен Алине и радует всю семью летними поездками.
— Это классический Ford Mustang, GT комплектация, 5-литровый двигатель V-образный, 8 цилиндров, задний привод, механическая коробка. Это так называемый FOX Body кузов, одна из околокультовых машин, потому что старые 60-х годов уже всем приелись, сейчас это считается эра 90-х.
— Особенность кузова — он очень легкий и очень много вариантов для тюнинга у него. В Америке большинство драг-рейсингов происходит на FOX Body — он легко модифицируется, на него много различных деталей.
Масса всего автомобиля около 1,5 тонны, сам кузов — тонна. Для 5-литрового монстра V8 не составляет никаких проблем стремительно разгонять эту машину.
— Мощность порядка 250 лошадей, он едет именно за счет своего крутящего момента, у него очень хороший разгон. Я 220 км/ч на нем разгонялся и больше не поехал. Этому двигателю такой кузов таскать, что нам с вами пустой пакет носить в руках.
Прежде чем наслаждаться поездками, пришлось поработать над восстановлением машины. Из-за долгого простоя многие детали и узлы пришли в негодность, всё это нужно было заказать и установить.
— Всю ее полностью перекрашивал, салон перетягивал, вся подвеска заменена, от и до. Единственное, что двигатель до сих пор в родном состоянии, в него никто не лазил, ничего там внутри не делал. Автомобиль и не был плохим, у него родного пробега порядка 70 тысяч километров, но просто он очень долго стоял и соответственно пришел в такую, скажем, негодность. Машина попала в Россию в 1994 году, в 1996-м она встала на долгий простой и стояла до 2014 года, и потом забрал ее я.
Комплектация «Мустанга» довольно простая — кожаный салон, люк, кондиционер да электростеклоподъемники. Но это неважно, ведь главное в этом автомобиле — мотор, разгон, динамика, дрифт.
— Зимой на ней невозможно ездить — задний привод, мощный двигатель. Летом постоянно используется, колеса меняю каждый сезон, иначе они чуть износились — всё, перестают держать. Эксплуатируется как обычный автомобиль, никаких выставок я не посещаю, не красуюсь. Эта машина для того, чтобы возить человека.
После реставрации в машине ничего по-серьезному не выходило из строя, но расходные материалы лучше менять почаще. Тогда и поломок наверняка удастся избежать.
— Свечи, провода высоковольтные, тормозные колодки, резина — это постоянные замены. Всё из Америки, есть сайты, они специализируются на этом, у них всё в наличии.
— Надежная машина ввиду небольшого пробега и правильного подхода к эксплуатации. Я не тяну кота за хвост, пока у нее что-то уже сломается, повлечет одно за другим. Надо делать все вовремя. Запчасти надо брать нормальные, не скупиться, не покупать дешевое китайское.
Самое последнее, о чем задумываются Сергей с Алиной, так это расход топлива. Понятно, что 5-литровый агрегат «жрёт» его ведрами — да и не жалко.
— Расход от 20 литров, а дальше по желанию. В один из дней я поехал, скажем так, выпустить пар и за 20 километров сжег 2 колеса и 30 литров бензина. Под настроение!
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