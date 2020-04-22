Гигантские штрафы законны: Верховный суд поставил точку в спорах о наказании в период самоизоляции

Статья 6.3 КоАП была в кодексе давно, и она считается самой жёсткой: штраф по части 2 составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Верховный суд конкретизировал, что применять её нужно в случае, если человек нарушил требования изоляции, предписанные постановлением главного санитарного врача РФ (от 18 марта 2020 года) или аналогичные пункты указов местного органа власти.



— Проще говоря, эта статья применяется к тем, у кого установлен или подозревается коронавирус, а также к членам их семей, — поясняет юрист Лев Воропаев. — Требование самоизолироваться может быть выдано человеку лично, либо оно может содержаться в указе местного органа власти и распространяться на определённые категории граждан, например, на прибывающих из-за границы.



То есть статью 6.3 КоАП к вам могут применить, если вы являетесь вероятным переносчиком коронавируса. А если заболевание подтверждено и человек намеренно заражал других, ему грозит уже уголовная ответственность по статье 236 УК РФ с предельным сроком заключения до 7 лет.

Кстати, оштрафовать по статье 6.3 КоАП могут с помощью камер видеофиксации, которые умеют распознавать лица, — вот недавний пример.

