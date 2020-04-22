«Пусть его начальник колонии хоронит»: в Новосибирске нашли мёртвым сбежавшего заключённого-убийцу

В эти выходные, 18 апреля, мотоциклисты обнаружили возле села Раздольное тело мужчины, подвешенное на берёзе. Погибшим оказался 59-летний Юрий Кисурин, сбежавший ещё 6 апреля из исправительного центра ИК-8 — тело мужчины уже опознали сотрудники ГУФСИН. Восемь лет назад Кисурин зверски зарезал собственную мать и попал в колонию особого режима в Убинке. Год назад его перевели в исправительный центр, который находится в Новосибирске на улице Технической. Как так вышло, что неоднократно судимый по тяжким статьям мужчина спокойно передвигался по городу, и почему его нашли мертвым — в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.
На тело мужчины в лесу возле села Раздольное наткнулись байкеры — позже они рассказывали, что «искали дорогу, а нашли труп».
— По факту обнаружения тела следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, — кратко рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
По информации источника редакции, в понедельник сотрудники ГУФСИН опознали Юрия Кисурина.
— Из полиции позвонили и подтвердили матери, что это он, — рассказал Дмитрий, племянник погибшего (имя изменено по его просьбе героя). — Мы с ним не общались на протяжении всех восьми лет, сколько он отбывал наказание. Он убил свою мать, сам себя лишил свободы, сам себя лишил всего.
«Прыгал как на футбольном мячике»
У Кисурина три судимости — первый раз он сидел за кражу, потом за убийство, а третий раз был осужден в 2012 году по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
— Только вышел из тюрьмы, четыре месяца на свободе пробыл, — рассказывает Дмитрий. — У него не было никаких конфликтов с бабушкой. Я не знаю, что его побудило запинать свою мать ногами, прыгать на ней как на футбольном мячике. Я конкретно сам первый в квартиру зашёл и увидел бабушку свою. Не смог понять, кто это — какая-то женщина другая или это вообще не женщина. Просто сплошной синяк был.
В тот день, по его словам, Кисурин прибежал к своему брату и заявил, что кто-то «мать забил», чуть ли не до смерти, но сейчас она живая.
— Мы поехали туда. Сразу видно, что следы он замыл, — продолжает Дмитрий. — Такое же первое убийство было. В перерывах между отсидками он телевизоры ремонтировал. Хороший специалист был, руки золотые, по электрике соображал.
На работу в город за хорошее поведение
Юрий Кисурин отбывал наказание в колонии особого режима ИК-13 в селе Раисино Убинского района. 31 ноября 2019 года его перевели в исправительный центр ИК-8, который находится в Новосибирске на улице Технической.
— При отбытии половины срока по любой статье, любой тяжести позволяет перевестись из колонии любого режима в исправительный центр, — рассказал корреспонденту НГС источник в ГУФСИН. — Для отбывания наказания уже в виде принудительных работ. Отбыл половину срока, хорошо себя вёл и четыре года на остатке он приехал сюда, в Новосибирск.
Заключённые, по его словам, живут в общежитии, где за ними присматривают. Но при этом каждый день они самостоятельно выезжают на работу в «обычные гражданские предприятия», куда их трудоустраивают сотрудники исправительного центра:
— Контроля за ними нет. Если в колонии-поселения ездит сотрудник ФСИН и целый день их контролирует, от них не отходит, то на принудительных работах всё не так. Они просто утром вышли, вечером вернулись. Если не вернулись, то их уже ищут и возвращают.
По информации источника, заключённые часто сбегают из исправительного центра. Однако информация о побеге появляется не сразу — сначала его ждут 24 часа, после этого направляют спецсообщения в ГУФСИН и только через 10–14 дней заводят розыскное дело. Всё это время беглеца пытаются найти своими силами, чтобы не портить статистику.
— Там такой контингент, 80% с этой Убинки, ст. 105 (убийство), ст. 111 ч. 4 (нанесение тяжких телесных повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 228 (наркотики), и они привозят сроки такие, что мама не горюй, — говорит собеседник.
«Отсидел больше, чем находился на свободе»
В день побега Юрий Кисурин отпросился в больницу. У врача он побывал — ему даже был назначен повторный осмотр на 8 апреля. Но в исправительный центр заключённый больше не вернулся.
— У него было небольшое количество денег на руках, его видели в магазине, видели, как он покупал спиртное — рассказал корреспонденту НГС источник. — Когда мы его искали мы установили, что у него была женщина, с которой он общался и с которой был в магазине.
Сейчас основная версия — самоубийство.
— Думаю, он сбежал, чтобы покончить с собой, — считает Дмитрий. — Он никогда ни с кем из нас не выходил на связь. Да и здесь ни у кого не было желания с ним вообще разговаривать. Вчера сказали, что мать вызовут в Следственный комитет. Зачем? Нам не нужно никакое заключение о смерти, мы не будем его забирать. Зачем он нам нужен? Пусть его похоронит начальник колонии, или кто там, не знаю.
Получить оперативный официальный комментарий в пресс-службе ГУФСИН России по НСО корреспонденту НГС не удалось.
Самый дерзкий и знаменитый побег из новосибирской колонии произошёл в 2009 году — осужденный за мошенничество Евгений Печенкин за четыре месяца вырыл подкоп под землёй и пробыл на свободе два года, всё это время занимаясь привычными махинациями.