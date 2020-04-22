«Пусть его начальник колонии хоронит»: в Новосибирске нашли мёртвым сбежавшего заключённого-убийцу

На тело мужчины в лесу возле села Раздольное наткнулись байкеры — позже они рассказывали, что «искали дорогу, а нашли труп».

— По факту обнаружения тела следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, — кратко рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

По информации источника редакции, в понедельник сотрудники ГУФСИН опознали Юрия Кисурина.

— Из полиции позвонили и подтвердили матери, что это он, — рассказал Дмитрий, племянник погибшего (имя изменено по его просьбе героя). — Мы с ним не общались на протяжении всех восьми лет, сколько он отбывал наказание. Он убил свою мать, сам себя лишил свободы, сам себя лишил всего.



«Прыгал как на футбольном мячике»

У Кисурина три судимости — первый раз он сидел за кражу, потом за убийство, а третий раз был осужден в 2012 году по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.