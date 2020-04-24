Дворы — это отдельный мир, который зачастую скрыт от посторонних глаз. В том числе дворы многоквартирных домов. Порой там можно встретить чудные, а то и вовсе уникальные вещи. Обозреватель НГС Стас Соколов, который любит гулять не только по городским улицам, собрал коллекцию удивительных артефактов.
Во дворе дома можно ожидать много чего, но это явно не вагон поезда. Не автобус, не трамвай, а настоящий почтовый (судя по всему) вагон, который во дворе дома на улице 1905 года выполняет роль раздевалки при спортивной площадке. Местные жители к нему давно привыкли. Но когда видишь его в первый раз, то хочется подойти и потрогать — не галлюцинация ли это.
Композиция в стиле «сибирский гаудизм» во дворе на проспекте Димитрова, 12 известна давно. Но даже те, кто регулярно бывают в центре, далеко не всегда сворачивают внутрь жилых кварталов. Мозаичные фигуры сами по себе явление не то чтобы частое (обычно ограничивались настенными панно). А здесь к кораблю, построенному еще во времена СССР, позднее добавились башни, превратившие банальную трансформаторную будку в крепость. По-крайней мере, с одной стороны.
Когда-то такие погреба покрывали всю территорию города. Население Новосибирска активно пополнялось за счет сельских жителей, которые не могли представить себе существование без места для хранения припасов (а тем, кто мог, о такой необходимости настойчиво напоминала советская торговля). В последние 15 лет с их бумом ритейла и девелопмента погреба оказались вытеснены в какие-то ниши и углы. Двор на Римского-Корсакова счастливое (или наоборот?) исключение, где погребами занято практически все пространство между домами. Даже машинам приходится ютиться на пяточке с краю.
Со временем на смену погребам пришли большие овощехранилища (есть ощущения, что их возводили в том числе затем, чтобы в случае чего использовать как бомбоубежища). Внутри они смотрелись значительно лучше, но оставался вопрос, что делать с пространством над сооружением. Во дворе на проспекте Карла Маркса крыша овощехранилища представляет собой образцовый пустырь. Причем пустырь обнесённый забором. Может быть, там и правда вход в подземный бункер?
Чаще крыша овощехранилища выглядит просто как заросший травой двор. Остается только решить, что делать с вентиляционными шахтами. Во дворе на Нарымской их превратили в стильные (хоть и невысокие) крепостные башни. Кажется, если вооружиться лопатами и хорошенько попотеть, то можно отрыть неплохо сохранившийся замок.
Знаменитый палисадник на Выборной, где хозяйка регулярно мастерит из старых игрушек и подручных материалов целые композиции. Это такой новосибирский жизнерадостный ответ мексиканскому «Острову кукол» (La Isla de la Munecas — где живущий в хижине на канале чудак собирал сотни старых кукол).
Старые трибуны (одновременно это гараж) во дворе студгородка НГТУ. Это сооружение прошло несколько этапов трансформаций. Изначально здесь действительно сидели зрители, которые приходили посмотреть на игры. Потом в студгородке появился спортивный комплекс (сейчас их уже два) и трибуны заросли кустарником. Уже в новое время их почистили, поставили внизу новые тренажеры. И теперь сооружение выглядит как приведенные в относительный порядок руины ушедшей цивилизации.
Недостроями в Новосибирске никого не удивишь. Но заброшенная стройка во дворе на Вокзальной магистрали особенная. Обычно дома сначала полностью возводят, а уже потом начинают отделку и установку окон и остекление. Застройщики этого дома явно поторопились. В результате сооружение выглядит не просто как брошенный объект, а как место боёв. Верхние этажи, видимо, снесло залпом. А по окнам — стреляли.
Железные гаражи начали уходить в прошлое еще лет десять назад, так что само по себе такое сооружение теперь встречается не часто. Но вот микрогараж (что там — квадроцикл? детский автомобиль?) штука и вовсе экзотическая.
Кто из нас в детстве не хотел жить в замке? Некоторые даже частично реализовали эту мечту, превратив в фортификационное сооружение загородный дом. Жители дома на Сибиряков-Гвардейцев, 12 возвели замок из сказки (и подручных материалов) на своей придомовой территории. Жить в нем, конечно, затруднительно, но выходить любоваться можно хоть каждый день.
В Новосибирске немало загадочных вещей, которые горожане в суете не всегда замечают. Вот, например, коллекция бессмысленных заборов от нашего обозревателя.