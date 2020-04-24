Во дворе дома можно ожидать много чего, но это явно не вагон поезда. Не автобус, не трамвай, а настоящий почтовый (судя по всему) вагон, который во дворе дома на улице 1905 года выполняет роль раздевалки при спортивной площадке. Местные жители к нему давно привыкли. Но когда видишь его в первый раз, то хочется подойти и потрогать — не галлюцинация ли это.