Всю прошлую неделю редакция НГС собирала фото и видео с балконов, куда новосибирцев выгнали коронавирус и домашняя самоизоляция. Некоторые обустроили там рабочие кабинеты, а кто-то приспособил лоджию под настоящую комнату отдыха с гамаком и барбекю.



Давайте посмотрим на снимки наших читателей и немного позавидуем этим стильным балконам (внизу статьи — голосование за лучшее фото).



Для нашего читателя Павла балкон превратился в хоум-офис. Согласитесь, работать в такой обстановке гораздо приятнее, чем в обычном офисе.