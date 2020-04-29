Всю прошлую неделю редакция НГС собирала фото и видео с балконов, куда новосибирцев выгнали коронавирус и домашняя самоизоляция. Некоторые обустроили там рабочие кабинеты, а кто-то приспособил лоджию под настоящую комнату отдыха с гамаком и барбекю.
Давайте посмотрим на снимки наших читателей и немного позавидуем этим стильным балконам (внизу статьи — голосование за лучшее фото).
Для нашего читателя Павла балкон превратился в хоум-офис. Согласитесь, работать в такой обстановке гораздо приятнее, чем в обычном офисе.
Рабоче-творческий балкон и у Натальи Фадеевой — на нём она отдыхает и рисует (выходит, кстати, очень здорово). «Здесь и света больше, и оптимизма», — написала она нам в редакцию.
Михаил Козырь занимается на балконе спортом, вернее, готовится к тяжелейшим соревнованиям Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. — Прим. ред.). Нам кажется, что с таким видом из окна и сложная подготовка проходит легче.
Вот так выглядит карантин в Германии для бывших жителей Новосибирска — барбекю и солнечные ванны. Хотелось бы наслаждаться всем этим где-нибудь за городом, на берегу реки, но в сегодняшних условиях и на балконе неплохо.
В Искитиме, кстати, тоже предпочитают использовать балкон как летнюю веранду и готовят здесь шашлыки.
Евгения из Новосибирска нашла способ, как даже небольшой балкон превратить в место отдыха, и повесила там гамак.
Наталья тоже проводит много времени на своём балконе — например, устраивает здесь фотосессии и ест пиццу. «Не хватает только большой компании», — говорит она.
А вот где проводит своё время Юлия — думаем, что такой кадр с новосибирского балкона мог бы запросто оказаться в журнале о домашнем уюте и ремонте.
Некоторые новосибирцы на самоизоляции решили заняться тем, до чего руки не доходили в обычное время. Это мы сейчас говорим о ремонте. Юрий, живущий на Родниках, полностью переоборудовал балкон — вынес сюда холодильник, установил шкаф, повесил жалюзи и постелил ковровое покрытие. Вышло очень уютно!
Иван и Ирина всерьёз занялись расхламлением — начали со своего балкона, а теперь планируют помогать другим избавляться от ненужных вещей.
А теперь давайте выберем самый стильный, творческий и интересный балкон. Какой кадр вам запомнился? А на каком балконе вы бы с радостью сами проводили время на самоизоляции?
Какое фото от наших читателей из этой подборки вам понравилось больше всего?
Недавно мы рассказывали о pillowchallenge, в котором активно участвовали жительницы Новосибирска — девушки соревнуются, кто лучше сделает коктейльное платье из подушек.