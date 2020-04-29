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Выбираем лучшее фото самого стильного и творческого балкона

Выбираем лучшее фото самого стильного и творческого балкона

Всю прошлую неделю редакция НГС собирала фото и видео с балконов, куда новосибирцев выгнали коронавирус и домашняя самоизоляция. Некоторые обустроили там рабочие кабинеты, а кто-то приспособил лоджию под настоящую комнату отдыха с гамаком и барбекю.

Давайте посмотрим на снимки наших читателей и немного позавидуем этим стильным балконам (внизу статьи — голосование за лучшее фото).

Для нашего читателя Павла балкон превратился в хоум-офис. Согласитесь, работать в такой обстановке гораздо приятнее, чем в обычном офисе.

На время самоизоляции мужчина временно переместился на балкон и там оборудовал себе рабочее место

На время самоизоляции мужчина временно переместился на балкон и там оборудовал себе рабочее место

Рабоче-творческий балкон и у Натальи Фадеевой — на нём она отдыхает и рисует (выходит, кстати, очень здорово). «Здесь и света больше, и оптимизма», — написала она нам в редакцию.

«Автопортрет ног «Сланцы без моря», скетч маркерами с натуры», — подписала своё фото читательница НГС

«Автопортрет ног «Сланцы без моря», скетч маркерами с натуры», — подписала своё фото читательница НГС

Михаил Козырь занимается на балконе спортом, вернее, готовится к тяжелейшим соревнованиям Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. — Прим. ред.). Нам кажется, что с таким видом из окна и сложная подготовка проходит легче.

Судя по снегу, лежащему за окном, свою спортивную подготовку Михаил начал ещё в самом начале самоизоляции

Судя по снегу, лежащему за окном, свою спортивную подготовку Михаил начал ещё в самом начале самоизоляции

Вот так выглядит карантин в Германии для бывших жителей Новосибирска — барбекю и солнечные ванны. Хотелось бы наслаждаться всем этим где-нибудь за городом, на берегу реки, но в сегодняшних условиях и на балконе неплохо.

Шёл 26 день вынужденной самоизоляции в Германии

Шёл 26 день вынужденной самоизоляции в Германии

В Искитиме, кстати, тоже предпочитают использовать балкон как летнюю веранду и готовят здесь шашлыки.

«Так на самоизоляции жарим шашлык в кругу семьи», — написала нам Елизавета

«Так на самоизоляции жарим шашлык в кругу семьи», — написала нам Елизавета

Евгения из Новосибирска нашла способ, как даже небольшой балкон превратить в место отдыха, и повесила там гамак.

Теперь чаще всего здесь проводит время Дарья, дочь Евгении

Теперь чаще всего здесь проводит время Дарья, дочь Евгении

Наталья тоже проводит много времени на своём балконе — например, устраивает здесь фотосессии и ест пиццу. «Не хватает только большой компании», — говорит она.

Поставить гриль на балконе многим весьма проблематично, а вот поесть пиццу с видом на окрестности — вполне реально

Поставить гриль на балконе многим весьма проблематично, а вот поесть пиццу с видом на окрестности — вполне реально

А вот где проводит своё время Юлия — думаем, что такой кадр с новосибирского балкона мог бы запросто оказаться в журнале о домашнем уюте и ремонте.

Юлия обустроила очень уютное пространство на своём балконе: здесь можно и работать, и отдыхать в кругу семьи, и даже заниматься йогой

Юлия обустроила очень уютное пространство на своём балконе: здесь можно и работать, и отдыхать в кругу семьи, и даже заниматься йогой

Некоторые новосибирцы на самоизоляции решили заняться тем, до чего руки не доходили в обычное время. Это мы сейчас говорим о ремонте. Юрий, живущий на Родниках, полностью переоборудовал балкон — вынес сюда холодильник, установил шкаф, повесил жалюзи и постелил ковровое покрытие. Вышло очень уютно!

А вот результат трудов Юрия

А вот результат трудов Юрия

Иван и Ирина всерьёз занялись расхламлением — начали со своего балкона, а теперь планируют помогать другим избавляться от ненужных вещей.

Результат до и после красноречивее всех описаний

Результат до и после красноречивее всех описаний

А теперь давайте выберем самый стильный, творческий и интересный балкон. Какой кадр вам запомнился? А на каком балконе вы бы с радостью сами проводили время на самоизоляции?

Какое фото от наших читателей из этой подборки вам понравилось больше всего?

Недавно мы рассказывали о pillowchallenge, в котором активно участвовали жительницы Новосибирска — девушки соревнуются, кто лучше сделает коктейльное платье из подушек.

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коронавирус в Новосибирскеконкурсвсеобщая самоизоляция
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