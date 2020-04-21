Минус 40 за баррель: что означают отрицательные цены на нефть и станет ли бензин бесплатным

1
Что произошло?
20 апреля на американской нефтяной бирже NYMEX стоимость фьючерсов нефти WTI (американский сорт) резко поползла вниз, одолев сразу несколько психологических рубежей: сначала $10 за баррель, потом $0,1 за баррель и, наконец, -$40 за баррель. В момент закрытия биржи стоимость составляла -$37, что в любом случае является абсолютным антирекордом.
2
А что с другими сортами нефти?
Они тоже ушли в отрицательную зону, но не так сильно: например, североморская нефть Brent провалилась до -$3 за баррель, а российская Urals — до -$3,5 за баррель. В данном случае речь идёт о спот-рынке, то есть поставках, которые выполняют прямо сейчас.
3
Что означает отрицательная цена на нефть?
Ситуацию объяснил нам учредитель нефтетрейдинговой компании «Рекорд» Филипп Балчугов:
— По сути, это означает, что издержки по транспортировке и хранению нефти превышают стоимость самой продукции. И трейдеры готовы избавиться от нефтепродуктов, чтобы не нести эти издержки.
Основной причиной «щедрости» нефтяников эксперты называют отсутствие ёмкостей для хранения нефти: так, в самих Штатах запасы нефти уже в 1,5 раза выше ожиданий, а по всему миру в танкерах находится порядка 160 миллионов баррелей: для сравнения, это примерно двухнедельная добыча нефти Россией.
— При этом отрицательная цена была на фьючерсы, то есть речь о контрактах на будущую поставку, а не саму нефть, — подчёркивает эксперт. — Цены на нефть в последние дни держались на одном уровне. Просто 21 апреля заканчивались торги по этим контрактам, и в этой ситуации выиграли те, кто нашёл возможности для хранения нефти. Они закупили нефть по отрицательной цене, а в следующие месяцы продадут по положительной.
То есть по факту доплачивать за баррель нефти $40 никто не будет, тем более июньские фьючерсы хоть и подешевели, но находятся в положительной зоне.
Филипп Балчугов подчёркивает, что такая ситуация складывается на нефтяном рынке впервые.
4
То есть отрицательная цена — это условность?
В целом да: ситуация носит кратковременный характер, а стоимость нефти по длинным контрактам положительна.
— Здесь не нужно проводить прямых параллелей со стоимостью нефти вообще, потому что речь идёт о резком падении в моменте перед закрытием торгов по данным контрактам на американской бирже, — говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. — По сути, это бумажные котировки, тогда как реальные цены зависят от них, но привязаны к котировкам за определённый период.
И всё же эксперты рассматривают ситуацию как тревожный прецедент, который демонстрирует неустойчивость нефтяного рынка. Многие возлагали надежды на новую сделку ОПЕК + Россия, но она ещё не вступила в силу и в краткосрочной перспективе стабильности рынку не принесла.
Фактическая стоимость нефти Urals поползла вниз и на момент подготовки статьи составляет в районе $24,5 за баррель: это чуть выше мартовского минимума ($21,6), но означает почти трёхкратное падение относительно начала года.
5
Что происходит на внутреннем рынке нефти в России?
— Цены здесь всегда зависят от международных котировок, но при этом цена в России всегда ниже экспортной. Сейчас цена падает и будет падать дальше в ближайшие месяцы, — считает Филипп Балчугов.
Как падение цен на нефть скажется на бензине?
Вот любопытный факт: оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала ниже 36 тысяч рублей за тонну, что в пересчёте на литры эквивалентно 27 рублям за литр.
Однако радоваться рано. Во-первых, речь идёт об оптовой цене, к которой в любом случае добавляется розничная наценка. Во-вторых, эта стоимость ниже, чем совокупный уровень налогов и акцизов в бензине, который оценивается в 28 рублей с литра. Таким образом, торговать топливом по таким ценам компаниям просто не выгодно.
Мы уже разбирали, что даже условно нулевая стоимость нефти в России не приводит к обнулению цен на бензин, поскольку в розничной стоимости бензина доля нефти составляет лишь 4–6%.
6
Почему дешевеет бензин: совсем не из-за удешевления нефти
На биржевую цену бензина больше влияет другой фактор: падение спроса. Режим повышенной готовности к ЧС резко снизил потребность в топливе.
— Оптовые цены на нефтепродукты продолжают снижаться, — подтверждает Филипп Балчугов. — Это связано со снижением спроса, и сейчас на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже спрос упал на 40–50%. Слабый спрос связан с падением продаж у сетей АЗС и низким потреблением топлива транспортными компаниями.
Павел Баженов отмечает, что на разных АЗС спрос упал в пределах 30–70%, в среднем — в два раза. Получается, что стоимость бензина толкают вниз не столько упавшие цены на нефть, сколько обрушение спроса.
7
Нижнюю цену на бензин определяют налоги
Эксперты считают, что есть порог, ниже которого бензин не провалится по объективным причинам — из-за налоговой нагрузки.
Филипп Балчугов отмечает, что на первый план вышли не традиционные налоги (НДПИ, акцизы и прочее), а совсем другой фактор:
— Потенциал для дальнейшего снижения цен есть, но в России существует демпфер, который защищает внутренний рынок от колебаний. И дальнейшая ситуация зависит от решений государства: если демпфер будет отменен, цена может значительно упасть, если его сохранят, падение будет незначительным.
8
Что такое этот демпфер?
Объясняет Павел Баженов:
— Демпфер был введён в 2018 году для стабилизации нефтяной отрасли при росте мировых цен на нефть до определённого уровня. Но сегодня цена нефти упала, и демпфер превратился в разновидность налога, причём очень существенную: с тонны бензина нефтяные компании платят 12,5 тысячи рублей акциза и 17 тысяч рублей за тот самый демпфер. Плюс к этому — все остальные расходы, включая НДС 20%.
9
Будет ли бензин дешеветь и дальше?
В последние дни средняя стоимость бензина по России снизилась, но в очень скромных пределах: например, относительно мартовского скачка бензин АИ-95 подешевел примерно на 40 копеек до 46 рублей за литр, то есть опустился до уровня начала года. Для сравнения, весной 2019 года бензин был почти на рубль дешевле.
— В долгосрочной перспективе цены могут снизиться, но незначительно, — добавляет Филипп Балчугов. — Розничная цена нефти менее волатильна, поэтому не стоит ждать резкого снижения цен на АЗС. Учитывая, что объем продаж на АЗС за последние недели упал на 30–40%, у них будет возможность увеличить прибыль при меньших объемах продаж. Это даст возможность сохранить рабочие места, справиться с кредитными и арендными обязательствами. Поэтому снижение может быть, но оно будет незначительным и на период до июля, после чего снова будет рост.
Не прогнозируют снижения цен и представители Независимого топливного союза:
— С одной стороны, маржинальность розничной торговли топливом сейчас неплохая: не оптимальная, но терпимая, — объясняет Павел Баженов. — И на первый взгляд, есть возможность для снижения цены бензина и дизтоплива. Но проблема в резком падении спроса: не важно, какая у вас маржа, если продажи плохие, маржа вас не спасает.
Эксперт считает, что повышения цены выше пределов инфляции не будет, а что касается возможного удешевления бензина, то отдельные игроки могут попытаться «сыграть на понижение».
— Но сейчас ценовые войны крайне опасны, потому что проблемы есть на всех уровнях нефтяной отрасли: добыча, переработка, дистрибьюция, — говорит Павел Баженов. — Нефтянка трещит по швам, и сейчас важно сохранить, в том числе, розничную сеть независимых АЗС.
10
Как низкая стоимость нефти скажется на бюджете России?
Бюджет России на 2020 год строился из средней цены барреля нефти $42,5 за баррель, поэтому нынешняя ситуация болезненна. В начале апреля Минфин оценивал недополученные за месяц нефтяные доходы на уровне 56 миллиардов рублей (0,3% от бюджета).
Но экстраполировать ситуацию на будущее сложно: многое зависит от того, как скоро ведущие экономики выйдут из режима карантина.
— Пока ситуация больше коснулась трейдеров и тех, кто занимается спекуляцией на рынке нефтепродуктов, поскольку речь, повторюсь, шла не об отрицательной цене нефти как таковой, а отрицательной цене будущих контрактов, фьючерсов, — объясняет Филипп Балчугов. — Практические последствия возникают, только когда дешевеет сама нефть, но так как эта отрасль очень зарегулирована государством, всё зависит от настроений свыше.
Он добавляет, что в кризисы дешёвое топливо стимулирует рост экономики, поскольку топливные расходы формируют до трети издержек на производствах, а доступные энергоносители позволяют снизить себестоимость.
Дешевеющая нефть оказывает давление на рубль, но эксперты считают, что действия Центробанка не позволят российской валюте просесть слишком сильно.
Парадоксальная ситуация складывается и на автомобильном рынке: рекордное падение продаж идёт рука об руку с заметным подорожанием машин. Экономику во многом подкашивают меры по самоизоляции, за нарушение которой грозят гигантские штрафы.