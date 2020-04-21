Минус 40 за баррель: что означают отрицательные цены на нефть и станет ли бензин бесплатным

Ситуацию объяснил нам учредитель нефтетрейдинговой компании «Рекорд» Филипп Балчугов:



— По сути, это означает, что издержки по транспортировке и хранению нефти превышают стоимость самой продукции. И трейдеры готовы избавиться от нефтепродуктов, чтобы не нести эти издержки.



Основной причиной «щедрости» нефтяников эксперты называют отсутствие ёмкостей для хранения нефти: так, в самих Штатах запасы нефти уже в 1,5 раза выше ожиданий, а по всему миру в танкерах находится порядка 160 миллионов баррелей: для сравнения, это примерно двухнедельная добыча нефти Россией.



— При этом отрицательная цена была на фьючерсы, то есть речь о контрактах на будущую поставку, а не саму нефть, — подчёркивает эксперт. — Цены на нефть в последние дни держались на одном уровне. Просто 21 апреля заканчивались торги по этим контрактам, и в этой ситуации выиграли те, кто нашёл возможности для хранения нефти. Они закупили нефть по отрицательной цене, а в следующие месяцы продадут по положительной.



То есть по факту доплачивать за баррель нефти $40 никто не будет, тем более июньские фьючерсы хоть и подешевели, но находятся в положительной зоне.



Филипп Балчугов подчёркивает, что такая ситуация складывается на нефтяном рынке впервые.

