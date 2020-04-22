Режим самоизоляции сильно ударил по транспорту. Особенно по рядовым сотрудникам, у которых зарплата зависит от количества перевезённых пассажиров. Водители и кондукторы — в зоне риска, но никаких доплат у них нет. В нынешней ситуации они просят у руководства хотя бы не повышать им план по сбору выручки. Водитель маршрутки на условиях анонимности рассказал, как разваливается транспорт — таксопарки поднимают план, но его невозможно выполнить из-за отсутствия пассажиров. Но водители готовы терпеть, потому что боятся остаться без работы. Далее — рассказ от первого лица.
Мне кажется, назревает скандал. Либо какая-то забастовка. Всё началось с 28 марта, как только объявили самоизоляцию. Пассажиров мало, но при этом таксопарк почему-то поднимает план. Они решили повысить так называемую аренду и в этих условиях коронавируса жить также, ничем не жертвовать. Пока им это удаётся, только за счёт нас, простых работяг. Если что-то кого-то не устраивает, они так и говорят — ставьте машину и завтра не выезжайте.
Получается, что мы рискуем подхватить эту заразу, нам мало того, что ничего не доплачивают, мы даже не можем получать свою зарплату, хотя бы минимальный уровень, который был до всех этих событий.
Теперь из заработанного за день мы сдаём не просто план, а повышенный план. Откуда они вообще эту цифру взяли? Почему нельзя потерпеть до тех пор, пока не закончится эта дрянь? Почему мы должны из кожи вон лезть, чтобы привезти деньги? Они хотят жить также, как жили раньше, до вируса. За счёт нас.
Если раньше мы ездили 5 кругов, то теперь нужно семь. После пятого круга уже зомби становишься, а что говорить про 7? Однажды нам предложили делать 10 кругов, чтобы выполнить план. Так что мы не можем собрать нужной суммы. Солярка дешевле не становится, пассажиры больше не ездят. И где мы возьмём этих пассажиров? Особенно после призывов чиновников не ездить в общественном транспорте.
Ну ладно, нам в обязанности включили протирку салона — это правильно. Но за мойку мы сами платим. Просто уже надоело. Уверен, что в ближайшие дни на маршрут не сможет выйти много машин. Потому что водителям ничего не остаётся — после 16-часового рабочего дня приезжаю домой с 700 рублями.
Если бы были пассажиры, мы бы так остро не реагировали на повышение плана. Мало того, что мы в этой заразе, ещё и должны останемся. Нам сказали — хотите работайте, хотите — не работайте. В любом случае, если не будем сдавать нужную сумму, то машину с маршрута убирают. Я не знаю, как мы вытянем.
Если сейчас не работать, то маршрут просто ляжет. Но я даже готов потерпеть, если это закончится. Но это же не кончится, всё ещё хуже будет. Потерпеть до 30 апреля — это значит, поработать бесплатно. Не хочу жаловаться, но если я не выйду на работу, мне никто не заплатит, и никакой компенсации я не получу. Мне говорят — пишите заявление и всё. Но пока всё равно встаю в четыре и иду на работу. Готовы подождать, но вот-вот что-то будет. Страна у нас богатая, я не лентяй, но ботинки вот снашиваются, на пятках дырки.
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