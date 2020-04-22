Мне кажется, назревает скандал. Либо какая-то забастовка. Всё началось с 28 марта, как только объявили самоизоляцию. Пассажиров мало, но при этом таксопарк почему-то поднимает план. Они решили повысить так называемую аренду и в этих условиях коронавируса жить также, ничем не жертвовать. Пока им это удаётся, только за счёт нас, простых работяг. Если что-то кого-то не устраивает, они так и говорят — ставьте машину и завтра не выезжайте.



Получается, что мы рискуем подхватить эту заразу, нам мало того, что ничего не доплачивают, мы даже не можем получать свою зарплату, хотя бы минимальный уровень, который был до всех этих событий.



Теперь из заработанного за день мы сдаём не просто план, а повышенный план. Откуда они вообще эту цифру взяли? Почему нельзя потерпеть до тех пор, пока не закончится эта дрянь? Почему мы должны из кожи вон лезть, чтобы привезти деньги? Они хотят жить также, как жили раньше, до вируса. За счёт нас.



Если раньше мы ездили 5 кругов, то теперь нужно семь. После пятого круга уже зомби становишься, а что говорить про 7? Однажды нам предложили делать 10 кругов, чтобы выполнить план. Так что мы не можем собрать нужной суммы. Солярка дешевле не становится, пассажиры больше не ездят. И где мы возьмём этих пассажиров? Особенно после призывов чиновников не ездить в общественном транспорте.

