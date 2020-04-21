Сегодня Коми — один из регионов-лидеров по числу заболевших: 507 случаев заражения, 21 выздоровевший и 3 смерти.

Брянск. 49 человек в одной церкви



Из-за вспышки коронавируса в Брянске в начале апреля закрыли евангельскую церковь. Всё потому, что у двух ее прихожан и еще 47 людей, контактировавших с ними, подтвердилась инфекция. Всего на тот момент в регионе было зафиксировано 56 случаев.



Известно, что один из прихожан контактировал с родственниками, вернувшимися из Испании, а затем пришел на богослужение и в баню к пастору брянских евангелистов. Позже выяснилось, что прилетевшие были носителями COVID-19, который передался дальше.

В отношении родственников евангелиста, которые завезли коронавирус из Испании в Брянск, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил самоизоляции. Их подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).



Смоленская область. 86 человек в одном доме престарелых



12 апреля власти Смоленской области объявили, что в вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус заподозрили у 86 человек. Медики проверили на заражение 306 человек (как проживающих в интернате, так и персонал). Местная районная больница сразу заявила, что в случае чего не в состоянии принять всех зараженных — инфекционнка рассчитана на 28 пациентов, а у медиков только шесть аппаратов ИВЛ. В итоге интернат разделили на две зоны: одна для тех, кто может быть заражен, вторая — для тех, чей тест был отрицательным.