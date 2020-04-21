Вечером 20 апреля следователи задержали 66-летнего жителя села Северное Виктора Захарова — полицейские нашли в его туалете расчленённые останки 36-летнего местного жителя Петра Л. В тот же день следователи откопали на территории дома останки ещё двоих мужчин — для этого им пришлось вскрывать пол. Все погибшие — жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Местные жители поговаривают, что «дедушка со странностями» убивал знакомых не просто так. Подробности — в материале криминального журналиста Алёны Истоминой.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 — убийство. По этой статье задержанному грозит от шести до пятнадцати лет колонии. Речь идёт пока только об убийстве Петра Л., личности ещё двоих мужчин, скелеты которых найдены в доме у подозреваемого, официально ещё не установлены.
— Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — комментируют в пресс-службе СК России по НСО. — Следователями по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
«Соседи почувствовали запах»
66-летний Виктор жил в небольшом частном доме на улице Шерстобитова. В посёлок он приехал около десяти лет назад, какое-то время жил на мусорной свалке на окраине села. В 2014 году администрация села выделила Захарову дом.
— Соседи почувствовали запах мертвечины, — рассказывает местная жительница Елена. — Вызвали полицейских. А там ещё жена убитого мужчины велосипед опознала, возле дома стоял. Сотрудник поехал на осмотр, обнаружил в ограде часть тела, выпал он что ли, отрубленный. Ну и дальше такая паника началась, столько машин полицейских понаехало к дому...
Дальше — больше. По словам местных жителей, в уличном туалете на участке Захарова обнаружили пакеты с расчленённым телом пропавшего Петра Л., некоторые части были закопаны в огороде у подозреваемого.
— В тот же день экскаватором копали огород, ничего не нашли, — продолжает Елена. — Начали ворошить сам дом, а там и в зале, и в подполе нашли останки людей. Там сейчас весь дом полностью перекопан.
— Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, под полом дома было обнаружено два скелетированных тела, — подтвердили в пресс-службе СК России по НСО.
Жена искала убитого мужа пять дней
Личность первого мужчины следователи установили быстро — им оказался 36-летний местный житель.
— У него жена, двое детей, — рассказывает Вячеслав, житель Северного. — Официально он нигде не работал, но подработки были. То дрова наколет, то ещё что-то. Пропал пять дней назад. Жена всё бегала, искала его.
Соседи рассказывают, что жена погибшего заметила возле дома пенсионера велосипед мужа. Женщина сначала сама попыталась узнать, не видел ли Захаров её супруга, но тот всё отрицал. Тогда она обратилась в полицию.
— Было установлено, что пропавший мужчина в день исчезновения был в гостях у своего знакомого. При проверке адреса полицейский обнаружил велосипед пропавшего мужчины, однако хозяин квартиры сообщил, что его гость якобы ушел от него пешком. В дальнейшем, при осмотре дворовой территории, были обнаружены спрятанные фрагменты человеческого тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, — говорят в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По версии следствия, 16 апреля Петр пришёл в гости к Захарову, они вместе выпивали. В процессе мужчины поругались, и Захаров зарезал своего односельчанина.
— Тело потерпевшего он расчленил и вынес на придомовую территорию для дальнейшего сокрытия, — комментируют в пресс-службе СК России по НСО.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, личности ещё двоих погибших уже установлены — это жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Местные рассказывают, что фамилия одного — Тихонов, он пропал около года назад. Второй исчез два года назад, его фамилия Дрёмов. Оба мужчины пожилого возраста, с задержанным они общались, но «не так чтобы часто».
Убил сестру, отсидел 15 лет
Виктор Захаров, по словам местных жителей, переехал в посёлок из Доволенского района. Работал на свалке, жил там же, пока ему не выделили квартиру.
— Я его часто видела, он возле моего дома гулял, — рассказывакт местная жительница Ирина. — Такой дедушка со странностями. Вроде не бомж, но слишком неухоженный.
Многие жители посёлка называют Виктора просто «нечистоплотным». Мужчина не был замкнутым, иногда выпивал с соседями, ходил на рыбалку.
— Он никого не трогал, ну и мы его не трогали, — рассказывает жительница села Северное. — Вроде дедушка, ну неухоженный, так он просто одинокий. Никто особо на него внимания не обращал.
Как рассказали в Следственном комитете, в 1991 году подозреваемый был осужден за убийство своей сестры и приговорён к 15 годам лишения свободы.
Каннибал или сумасшедший?
Северное — один из самых отдалённых населённых пунктов Новосибирской области, в котором живет меньше десяти тысяч человек. Поэтому подробности трагедии, как это бывает часто в небольших сёлах, уже стали обрастать слухами.
— У нас уже рассказывают, что полицейский зашёл, когда он трупы разделывал, говорят, что он мясо хранил у соседки, и ел его, — рассказывает местный житель Владимир. — Даже описывают с подробностями, как он всё это делал. Но смотрите сами — он в туалете останки хранил. Как он их бы потом есть собирался? Мне кажется, это просто слухи. Хотя наше село и так со всей этой историей прославилось в самом плохом смысле этого слова.
Источник НГС в правоохранительных органах не подтвердил информацию о каннибализме.
Самый известный серийный убийца в Новосибирске — Евгений Чуплинский, которого обвиняли в убийстве 19 женщин, — его приговорили к пожизненному сроку. Бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года. Задержать подозреваемого следователям удалось лишь весной 2016 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.
Суд над серийным убийцей начался в ноябре 2017 года. Спустя три месяца присяжные вынесли обвинительный вердикт, а областной суд на его основании приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку в колонии особого режима. Кроме того, экс-милиционера тогда обязали выплатить по миллиону четырём потерпевшим по делу.
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