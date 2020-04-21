Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 — убийство. По этой статье задержанному грозит от шести до пятнадцати лет колонии. Речь идёт пока только об убийстве Петра Л., личности ещё двоих мужчин, скелеты которых найдены в доме у подозреваемого, официально ещё не установлены.

— Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — комментируют в пресс-службе СК России по НСО. — Следователями по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Соседи почувствовали запах»

66-летний Виктор жил в небольшом частном доме на улице Шерстобитова. В посёлок он приехал около десяти лет назад, какое-то время жил на мусорной свалке на окраине села. В 2014 году администрация села выделила Захарову дом.

— Соседи почувствовали запах мертвечины, — рассказывает местная жительница Елена. — Вызвали полицейских. А там ещё жена убитого мужчины велосипед опознала, возле дома стоял. Сотрудник поехал на осмотр, обнаружил в ограде часть тела, выпал он что ли, отрубленный. Ну и дальше такая паника началась, столько машин полицейских понаехало к дому...