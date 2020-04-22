Лекарств нет — хоть помирай: колонка журналиста про препараты, которые пропадают из аптек

К примеру, во всех аптеках страны пропал недорогой (в пределах 300 рублей) препарат Азатиоприн. Это лекарство — иммунодепрессант, он жизненно необходимо людям, больным ревматоидным артритом, язвенным колитом, болезнью Крона. Его необходимо принимать постоянно, без препарата организм начинает отторгать собственные органы. И вот он просто был и пропал, причем уже не в первый раз.

Делает лекарство единственный завод «Мосхимфармпрепараты», который постоянно банкротится и испытывает проблемы с производством. За последние годы никто не задумался о том, что необходимо как-то наладить производство препарата на других заводах, чтобы обеспечить больных — ведь Азатиоприн входит в список жизненно-важных лекарств.

В итоге люди просто не знают что делать — импортных заменителей официально в продаже нет. Заменитель Имуран из Польши, который завозится по странным схемам и перепродается, тоже разобрали подчистую — людей не пугает даже 10-кратная цена, жить-то всем хочется.

А тут еще новости о том, что крупнейшие российские предприятия хотят прекратить производство многих жизненно-важных лекарств, поскольку им это невыгодно — цена препаратов невелика и рентабельность на нуле. В список могут попасть парацетамол, димедрол, ибупрофен и другие лекарства.