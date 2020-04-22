Лекарств нет — хоть помирай: колонка журналиста про препараты, которые пропадают из аптек

Сейчас только и разговоров о коронавирусе — лекарства, койки, аппараты ИВЛ — все силы брошены на лечение этой заразы. А об остальных больных как будто все забыли — между тем в аптеках периодически пропадают важные препараты для поддержания жизни многих людей, а фармкомпании задумались о сокращении производства дешевых жизненно-важных лекарств. Своим видением ситуации делится наш коллега Дмитрий Косенко.
Коронавирус, дело понятное, вещь опасная и бороться с ней надо. И по крайней мере лекарства и оборудование для этой борьбы есть, в большинстве случаев справиться с вирусом у нас в России удается — смертность не высока. А как быть тысячам больных людей с другими диагнозами, о которых никто не говорит, и которые не могут достать в аптеках необходимые им препараты по адекватным ценам?
К примеру, во всех аптеках страны пропал недорогой (в пределах 300 рублей) препарат Азатиоприн. Это лекарство — иммунодепрессант, он жизненно необходимо людям, больным ревматоидным артритом, язвенным колитом, болезнью Крона. Его необходимо принимать постоянно, без препарата организм начинает отторгать собственные органы. И вот он просто был и пропал, причем уже не в первый раз.
Делает лекарство единственный завод «Мосхимфармпрепараты», который постоянно банкротится и испытывает проблемы с производством. За последние годы никто не задумался о том, что необходимо как-то наладить производство препарата на других заводах, чтобы обеспечить больных — ведь Азатиоприн входит в список жизненно-важных лекарств.
В итоге люди просто не знают что делать — импортных заменителей официально в продаже нет. Заменитель Имуран из Польши, который завозится по странным схемам и перепродается, тоже разобрали подчистую — людей не пугает даже 10-кратная цена, жить-то всем хочется.
А тут еще новости о том, что крупнейшие российские предприятия хотят прекратить производство многих жизненно-важных лекарств, поскольку им это невыгодно — цена препаратов невелика и рентабельность на нуле. В список могут попасть парацетамол, димедрол, ибупрофен и другие лекарства.
И что делать больным людям? Искать дорогие импортные аналоги, а если их физически нет в продаже? Сейчас из-за закрытых границ с Европой даже невозможно съездить туда и приобрести нужные лекарства (или попросить кого-то привезти). А пока наш Минздрав раскачается, вмешается в проблему, примет новые списки препаратов, перерегистрирует их, для многих людей будет уже поздно. Вот и остается только — лечь и помирать.
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