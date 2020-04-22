— Подсознательно социум воспринимает мужчин априори сильными, с лидерскими качествами, и на собеседовании с мужчинами вопросы, оценивающие эти качества, наблюдаются реже, чем у женщин. Женщинам все равно приходится «доказывать» свою возможность быть сильным лидером не только на этапе собеседования, но и на этапе адаптации. Собеседование женщины будет (возможно подсознательно) более насыщено вопросами, которые проявят компетенции лидерства и личностной силы, — считает эксперт.



Анжелика советует идти на собеседование к женщине-руководителю подготовленным до мелочей, важно все — ухоженность рук, четко подобранный парфюм, чистая обувь и подходящая одежда.

— Продумайте свои ответы на все возможные вопросы. Для женщины-руководителя немного окрасьте эмоционально свои ответы (но без перебора и «воды»), а для мужчины постарайтесь давать больше фактов в ответах, больше логики ваших действий (например, почему так поступили и чему научились), — советует эксперт.



Hr-менеджер Вероника Ехлакова согласна, что базовая информация для собеседования не будет отличаться в зависимости от гендера руководителя. При этом ее подача должна быть разной.