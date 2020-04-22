Хорошая работа не валяется нигде, ее обычно долго и упорно ищут, и когда находят — остается один важный шаг — собеседование с будущим боссом. Об этом написано много, но можно подойти с нетривиальной стороны: кто он — ваш будущий начальник? И как произвести на него нужное впечатление. Хитростями гендерного собеседования поделились hr-эксперты (иногда флирт — это способ вас проверить, а не то, что вы подумали).
По наблюдениям Анжелики Черепановой — HR business partner БАРС Групп и карьерного консультанта — иногда действительно есть различия в собеседованиях в зависимости от гендера будущего соискателя и руководителя.
— Подсознательно социум воспринимает мужчин априори сильными, с лидерскими качествами, и на собеседовании с мужчинами вопросы, оценивающие эти качества, наблюдаются реже, чем у женщин. Женщинам все равно приходится «доказывать» свою возможность быть сильным лидером не только на этапе собеседования, но и на этапе адаптации. Собеседование женщины будет (возможно подсознательно) более насыщено вопросами, которые проявят компетенции лидерства и личностной силы, — считает эксперт.
Анжелика советует идти на собеседование к женщине-руководителю подготовленным до мелочей, важно все — ухоженность рук, четко подобранный парфюм, чистая обувь и подходящая одежда.
— Продумайте свои ответы на все возможные вопросы. Для женщины-руководителя немного окрасьте эмоционально свои ответы (но без перебора и «воды»), а для мужчины постарайтесь давать больше фактов в ответах, больше логики ваших действий (например, почему так поступили и чему научились), — советует эксперт.
Hr-менеджер Вероника Ехлакова согласна, что базовая информация для собеседования не будет отличаться в зависимости от гендера руководителя. При этом ее подача должна быть разной.
— Для руководителя-мужчины будет лестно, если вы на этапе обсуждения процессов и договоренностей будете апеллировать выражениями «я даю слово» и «дело чести». Для женщины-руководителя это будет играть роль в меньшей степени, но ее подкупит, если вы сделаете то, что не должны. Допустим до выхода на работу подготовите какую-то презентацию или исследование, — говорит Вероника.
Такие разные начальники
По опыту Анжелики Черепановой — женщины-руководители чаще сначала дают эмоциональную оценку после собеседования, опираются на чувства, ощущения, а уже потом подключают логическое мышление. А мужчины сначала смотрят на факты, которые озвучил кандидат, пытаются продумать и представить логически путь кандидата, а уже после этого могут дать эмоциональную оценку.
— Например, после собеседования женщина-руководитель в беседе со мной сначала скажет, что она чувствует, что кандидат останется надолго в компании, а уже потом начнет обосновывать свои чувства фактами. У мужчин, как правило, все наоборот. Сначала сухие факты и подытоживание услышанного, а уже потом, как результат анализа, итог в виде положительного решения или отрицательного, — объясняет эксперт.
Руководитель агентства кадровых решений «Пазл» Анастасия Голодько говорит, что женщины начальники чаще обращают внимание на детали. При неверном с их точки зрения ответе или поведении реабилитироваться в их глазах будет сложнее. У мужчин же перечень требований к кандидатам более обтекаемый.
— Женщины проводят интервью жестче. У них есть такая особенность — задавать слишком прямые вопросы, но они не видят в них ничего предосудительного, — делится Анастасия.
Удар ниже пояса
Вероника Ехлакова говорит, что обычно запрещенные приемы на собеседовании со стороны руководителя другого пола — это кокетство и флирт.
— Цель такого флирта — либо смутить кандидата и вогнать его в стрессовое состояние, либо наоборот расслабить его и заставить сказать лишнее на этом этапе, — считает hr.
А с вами флиртовали начальник/начальница?
Интересно, что руководителю-женщине легче проводить собеседование и с тем, и с другим полом. А руководители-мужчины чуть тушуются при проведении собеседования с женским полом.
Еще один подводный камень — ожидания от кандидата по полу и возрасту. Официально ни одна компания не может афишировать гендерные ограничения при подборе кандидата на вакансию, но они есть.
— У меня в практике была ситуация — руководитель хотела, чтобы я подбирала на вакансию только молодых женщин с детьми, в разводе и с ипотекой. В ее понимании это были самые целеустремленные и активные женщины, которые в ближайшее время не будут рожать и нацелены на стабильный доход. Задача hr снимать эти убеждения, — говорит Вероника.
Что я делаю не так
Распространенная ошибка женщин на собеседованиях и в начале работы — это акцент на том, что она будущая мама и жена. Либо уже ей стала.
— Все в поведении и разговорах такой женщины транслирует, что она нацелена только на замужество и семейную жизнь. Тем самым она демонстрирует, что работа в ее жизни занимает второстепенную позицию, — объясняет Вероника Ехлакова.
У мужчин-кандидатов часто встречается ошибка «это не мужское дело». Понятно, что есть должностные инструкции и мы следуем им, но бывают ситуации, когда приходиться делать какие-то общие либо организационные обязанности. Если не говорить о крайностях — это в корне неправильная позиция.
Что делать сейчас
— Я всегда рекомендую сотрудникам периодически задавать вопросы — чем вы еще можете быть полезны в компании. Только так происходит карьерный рост, — советует Вероника Ехлакова.
В текущей ситуации hr-эксперты рекомендуют поставить себя на место своего руководителя и посмотреть, какие из его функций вы можете взять на себя — в помощь ему. Если в компании уже сократили сотрудников, можно предложить забрать часть их функций на себя. Важно прямо сказать, что хотите быть полезным в это сложное время. Здесь вопрос решается на человеческом отношении и это всем видно.
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