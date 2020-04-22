«Самый глупый перекрёсток» сегодня исследует пересечение улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. На этом масштабном перекрестке по 4 полосы движения с трех направлений и 3 полосы — с одного направления. Почему здесь образуются пробки и какие проблемы есть со знаками и разметкой — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Один из самых крупных перекрестков Левобережья, здесь всегда плотные транспортные потоки во всех направлениях. Среди наиболее напряженных — направление по Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского.
Перед перекрестком машины выстраиваются в четыре ряда — первый только направо, второй — прямо и направо, третий — прямо, четвертый — только налево. Почему четвертый ряд не позволяет двигаться прямо — непонятно, ведь значительная часть потока идет именно в этом направлении, а налево уходят единичные машины.
— Основной поток идет прямо и, в меньшей степени, направо. Налево поворачивает малое количество машин, но левую полосу сделали после недавнего ремонта только налево, а до ремонта можно было с неё прямо и налево. Получается замедление проезда данного перекрестка в прямом направлении, хвост иногда достигает Римского-Корсакова, а то и дальше. За перекрестком четыре полосы, в которые смело можно было бы ехать с трех. Многие занимают практически свободную левую для проезда прямо, нарушая, конечно, предписание направления движения по знаку над полосой, — пишет нам читатель НГС.
Действительно, с левой полосы многие стартуют прямо. При этом, поскольку центр проезжей части на перекрестке смещается, эти водители поджимают третий ряд, пытаясь вклиниться в него. Это происходит из-за отсутствия разметки — здесь разумно было бы нанести соответствующую искривляющуюся разметку для всех рядов и разрешить движение прямо из левой полосы.
При движении по Немировича-Данченко со стороны Ватутина на перекрестке также происходит смещение траекторий. Первый ряд тут предназначен для движения прямо и направо, второй — прямо, третий — прямо и налево, четвертый — налево. И, к примеру, третий ряд, которому разрешено ехать прямо, фактически упирается в островок безопасности. Здесь также не помешала бы дополнительная разметка для всех полос.
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