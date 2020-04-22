— Основной поток идет прямо и, в меньшей степени, направо. Налево поворачивает малое количество машин, но левую полосу сделали после недавнего ремонта только налево, а до ремонта можно было с неё прямо и налево. Получается замедление проезда данного перекрестка в прямом направлении, хвост иногда достигает Римского-Корсакова, а то и дальше. За перекрестком четыре полосы, в которые смело можно было бы ехать с трех. Многие занимают практически свободную левую для проезда прямо, нарушая, конечно, предписание направления движения по знаку над полосой, — пишет нам читатель НГС.