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Он и она Истории

«Отношения улучшились»: эти пары переехали из города в деревню — теперь они меньше тратят на одежду и больше спят

Можно доить козу вместо утреннего кофе, а когда скучно — рубить дрова (на самом деле все не так драматично)

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Эти пары теперь ни за что не затянуть обратно в город

Эти пары теперь ни за что не затянуть обратно в город

Многие семьи начинают совместную жизнь в крохотной квартире, а со временем устают от панельных стен, шумных соседей и страха затопить бабушку снизу. В каждой паре хотя бы раз, да поднималась тема о покупке собственного дома со всеми его прелестями (в голове картинка из интернета). На деле — променять городские улицы, кофейни и доставку еды ночью гораздо сложнее. Мы поговорили с парами, которые сумели распрощаться с удобствами города и уехали в дома своей мечты — они рассказали о плюсах и минусах деревенской жизни, о козах, коровах и синичках и о том, как перебрались в дом, в котором даже не было пола, потому что очень хотелось начать новый этап.

Екатерина, 32 года, сетевой менеджер

Евгений, 32 года, заведует складом в железнодорожной компании

Переехать в дом предложила Екатерина&nbsp;

Переехать в дом предложила Екатерина 

— Я мечтала о доме, потому что у меня всегда все неладно было с соседями — топили, шумели. На нас жаловались, когда был маленький брат, приходили ругаться, я устала от недомолвок. Я хотела свою площадь, где буду делать все, что угодно и когда угодно, куда не придет сосед и не скажет: «Эй, давай потише». Соседи по огороду — это другая история. Мы переехали два года назад, стройка шла быстро — в мае начали, в октябре уже заехали, на этапе, когда жить еще было нельзя, но нам уже сильно хотелось, тогда даже не был прибит пол.

К Екатерине и Евгению теперь чаще приезжают родственники и друзья

К Екатерине и Евгению теперь чаще приезжают родственники и друзья

— Я долго предлагала эту идею, муж хотел, но он уже жил в своем доме, понимал, что это и как это трудно. А я не понимала, куда стремилась, но знала, что до 40–50 лет точно ждать не хочу. На наше решение повлиял фильм «Секрет» — через его сюжет я сумела донести до мужа, насколько сильно я хочу этого. Сейчас мы живем в «Чкаловских просторах».

Наличие своего дома Екатерина и Евгений особенно оценили во время режима изоляции

Наличие своего дома Екатерина и Евгений особенно оценили во время режима изоляции

— Мы не видим минусов, для нас свой дом — одни плюсы. Наша семейная жизнь сильно никак не изменилась, единственное, к нам стали чаще приезжать родственники и друзья, особенно летом. Конечно, кто-то говорит — до вас пока доедешь, но все равно мы кайфуем от переезда. Новый год теперь дома, всегда гости, теперь на каждый праздник большая толпа, как мини-свадьба, площадь позволяет.

С переездом в свой дом жизнь Екатерины и Евгения стала только лучше&nbsp;

С переездом в свой дом жизнь Екатерины и Евгения стала только лучше 

— Мы с мужем всегда умели находить общий язык, что в квартире, что в доме. Появилась шутка, что я перестала его видеть — после работы он бежит на улицу что-то делать, сейчас у нас строительство забора. Как по мне — наши отношения улучшились, мы всегда что-то обсуждаем, советуемся, что-то придумываем. Нет такого, чтобы я его пилила, разве чтобы больше отдыхал, но муж очень работящий, любит работать руками.

Валерия, 29 лет, фотограф
Егор, 30 лет, промышленный альпинист

Дом Валерии и её семьи находится в селе Каменка, недалеко от Новосибирска (до метро на машине 20–25 минут)

Дом Валерии и её семьи находится в селе Каменка, недалеко от Новосибирска (до метро на машине 20–25 минут)

— Мы всегда мечтали жить в своем доме, но нам казалось, что это могут позволить себе только люди в возрасте, богатые и не обремененные маленькими детьми, что строительство дома — это бесконечно долго и дорого, проект на всю жизнь. В итоге мы построили дом по цене однушки, от первой сваи до заселения прошло 2,5 месяца, и вот уже почти год мы живём внутри своей мечты.

Семья заехала в дом прошлым летом&nbsp;

Семья заехала в дом прошлым летом 

— Мы жили в крохотной ипотечной квартире-студии, ребёнку был год, мы понимали, что надо расширяться, но большую квартиру позволить себе не могли, а менять шило на мыло не хотелось. Случайно наткнулась в интернете на компанию, которая быстро строит дешёвые дома из бруса, показала Егору, и совсем скоро мы уже ехали смотреть участки.

Во дворе у Валерии есть гамак, кресло-качалка, баня, мангал и коптильня&nbsp;

Во дворе у Валерии есть гамак, кресло-качалка, баня, мангал и коптильня 

— Для меня дом — это про свободу, жизнь, которую ты создаёшь сам, ты волен выбирать, как будет выглядеть твоё жилище, из чего оно будет, чем наполнится. Ты можешь жить по любому графику, бывать на природе каждый день, а не только по выходным. Раньше, чтобы достичь состояния «мне хорошо», нужно было долго куда-то ехать, теперь достаточно открыть дверь и выйти на веранду.

По жизни в городе сибирячка не скучает

По жизни в городе сибирячка не скучает

— Дом все время требует внимания, но здесь и работать хочется. У нас был очень непростой период в начале зимы. Мы строили дом на последние деньги и к наступлению холодов не успели провести отопление. Первые холода (-37 градусов, на минуточку) мы встретили с парой обогревателей, в деревянном доме без утепления. Почти 2 месяца жили в таких нечеловеческих условиях, когда утром выходишь в гостиную, а там температура стремится к нулю. Это серьёзная проверка на прочность, как отношений, так и намерения жить в доме. К счастью, мы справились. Думаю, что за этот год мы стали ещё ближе и сильнее как пара.

Светлана, 28 лет, не работает
Егор, 31 год, оператор технологической установки

В деревне Светлана с мужем стали более ответственными

В деревне Светлана с мужем стали более ответственными

— В один момент случилось так, что муж потерял постоянную работу, и совпало, что примерно в это же время он увидел в соцсетях объявление о продаже дома. Фотографий дома было мало, но описание очень понравилось. Приехали, посмотрели, обсудив с семьей, решили, что будем брать. Не без труда продали квартиру и переехали прямо перед новым годом.

Светлана говорит, что в деревне сложно интровертам — соседи очень общительные люди&nbsp;

Светлана говорит, что в деревне сложно интровертам — соседи очень общительные люди 

— С переездом в загородный дом жизнь стала ярче. Мы больше времени стали проводить друг с другом. Очень многое приходится делать сообща, помогать друг другу физически и морально. Ссоры, конечно, случаются, без этого никуда, но они стали более мелкие и незначительные, на уровне — почему ты не убрал тарелку в раковину, почему не выкинул фантик в мусорку.

В деревне Светлана и её муж заметили, что начали рано ложиться и рано вставать, а еще — меньше нервничать

В деревне Светлана и её муж заметили, что начали рано ложиться и рано вставать, а еще — меньше нервничать

— Из плюсов — в своём доме можно шуметь, петь, кричать, топать и никто тебе ничего не скажет. С одной стороны дома у нас заброшенный участок, с другой — соседи в 100 метрах и напротив дом, через дорогу, также в 100 метрах. Впечатляет простор, сверху никто не топает и не затопит.

По словам Светланы, в городе они жили сегодняшним днём, а в деревне необходимо задумываться далеко наперёд

По словам Светланы, в городе они жили сегодняшним днём, а в деревне необходимо задумываться далеко наперёд

— Мы не скучаем по кофейням, так как и раньше туда не часто ходили, иногда тянет сходить в кино. Очень не хватает «Ашана» и «Леруа Мерлена». Бывает, что хочется заказать суши, роллы, пиццу — этого немного не хватает, но в районном центре все это есть. Доставка еды, правда, дороговата, нам проще сесть в машину и забрать заказ самовывозом.

Мы перестали смотреть на то, как одеты, стал важен комфорт, а не красота. Перестало заботить мнение окружающих о том, как мы живём. Тут все так живут. Люди свободны от предрассудков, все одеваются как удобно, живут в своё удовольствие, но для поездок в районный центр или в город мы, как и все, одеваем самое лучшее.

Пара живёт в деревне Сидоровка, в 130 км от Самары

Пара живёт в деревне Сидоровка, в 130 км от Самары

— Тут ты предоставлен сам себе, это более взрослая жизнь, в которой бурные развлечения уходят на второй план. Сейчас приходится думать, что утром и вечером нужно покормить скотину, подоить коз, полить огород. Это не значит, что мы не отдыхаем, просто все стало более ответственным.

Кристина, 28 лет и Александр, 32 года
Работают в сфере финансов

Муж Кристины начал интересоваться столярным мастерством, а она — травами

Муж Кристины начал интересоваться столярным мастерством, а она — травами

— Наверное, ключевой момент в том, что я и мой муж выросли в доме, на своей земле. Когда жили в городе в квартире, муж часто говорил, что ему не хватает мастерской, нам было с чем сравнить. После рождения дочки свой дом стал нашей целью. Мы переехали прошлой весной, строительство дома идет размеренным шагом.

Соседи по участку — родители Кристины

Соседи по участку — родители Кристины

— Сам переезд для нас был очень серьезным шагом, мы долго думали, готовились, но решились легко. Просто наступил момент, когда все вокруг подсказывало, что пора, хотя в плане подготовки ещё долго можно было оставаться в городе и работать. По сути, мы вернулись домой, потому что в город переезжали для того, чтобы учиться и работать.

Кристина говорит, что на земле занятий для детей очень много, а в квартире пристроить активного ребенка — целая проблема

Кристина говорит, что на земле занятий для детей очень много, а в квартире пристроить активного ребенка — целая проблема

— Плюсы жизни за городом — ценности, о которых в городе мы забываем, есть возможность делать так, как ты хочешь, и жить так, как тебе нравится. Ты уделяешь больше времени семье, мы всё делаем вместе и это здорово. Дочка смотрит на это и учится, помогает.

Кристина и Александр живут в 15 минутах от города, если ехать на машине, а когда жили в городе, добирались до работы 1–2 часа в одну сторону&nbsp;

Кристина и Александр живут в 15 минутах от города, если ехать на машине, а когда жили в городе, добирались до работы 1–2 часа в одну сторону 

— В городском ритме жизни мы с мужем оба на работе, ребенок в саду. Встречаемся семьёй только на выходных. Мы были семьёй выходного дня, вся наша семейная жизнь сводилась к субботе и воскресенью, в которые мы хотели отоспаться и сделать домашние дела. Сейчас мы настоящая семья. Мы просыпаемся вместе, завтракаем вместе, гуляем вместе, работаем вместе. Все так, как должно быть.

Семья любит пройтись в поле с собаками, заварить чай на костре, ловить рыбу

Семья любит пройтись в поле с собаками, заварить чай на костре, ловить рыбу

— Минусы — в первую очередь это вопрос дохода, он самый острый, практически вся работа в городе. Сейчас (в том числе благодаря карантину) рынок труда пересматривается в сторону удалённой работы, и это уже не дикость, а реальность. Без организованного дохода жить в деревне тяжело, сложно и, скорее всего, не нужно.

Что еще почитать о жизни за городом:

Горшочек, жги: топ-менеджер Amway бросила всё и уехала в село: она варит грибы за деньги и счастлива после развода.

Песка не напасешься: как живет семья, которая воспитывает страусов-гигантов. Птицы станут наследством для дочери, но зайти к ним боится даже хозяин, а соседи не могут дышать.

Урчат и обнимаются: милый репортаж с фермы, где воспитывают пони (они как котики-гиганты) — лошадок учат манерам и доверию.

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жизнь за городомсемьяприродазагородный дом
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