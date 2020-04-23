«Отношения улучшились»: эти пары переехали из города в деревню — теперь они меньше тратят на одежду и больше спят

— Дом все время требует внимания, но здесь и работать хочется. У нас был очень непростой период в начале зимы. Мы строили дом на последние деньги и к наступлению холодов не успели провести отопление. Первые холода (-37 градусов, на минуточку) мы встретили с парой обогревателей, в деревянном доме без утепления. Почти 2 месяца жили в таких нечеловеческих условиях, когда утром выходишь в гостиную, а там температура стремится к нулю. Это серьёзная проверка на прочность, как отношений, так и намерения жить в доме. К счастью, мы справились. Думаю, что за этот год мы стали ещё ближе и сильнее как пара.

Светлана, 28 лет, не работает

Егор, 31 год, оператор технологической установки